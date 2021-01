‘മുറ്റത്തെ മുല്ലയ്ക്ക് മണമില്ല’, ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ ജഡേജയ്ക്കും; സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ജഡ്ഡു!

നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലെ ചില ശുദ്ധഗതിക്കാരായ ആളുകളെ കണ്ടിട്ടില്ലേ, ഒന്നു വാശി കയറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരെ പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല. ഏറ്റ ജോലി ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ തീർത്തേ അടങ്ങൂ. ആ ഗണത്തിൽ പെടുത്താവുന്നയാളാണ് ഇന്ത്യൻ ഓൾറൗണ്ടർ രവീന്ദ്ര ജഡേജ. നിങ്ങൾക്ക് അയാളെ പൊട്ടും പൊടിയും ക്രിക്കറ്ററെന്നോ ട്വന്റി20ക്ക് പറ്റാത്തവനെന്നോ അധിക്ഷേപിക്കാം. ജഡേജയുടെ പ്രതികരണം വരുന്നത് പക്ഷേ ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിലായിരിക്കും. എത്രത്തോളം നോവിക്കുന്നുവോ അത്രയും അളവിലായിരിക്കും കളത്തിലെ ജഡേജയുടെ തിരിച്ചടി.

അർധസെഞ്ചുറിയും സെഞ്ചുറിയും തികച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കളരി അഭ്യാസിയെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുംവിധം ജഡേജ ബാറ്റ് ചുഴറ്റിയെറിയുന്നത് വിമർശകർക്കുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപഹാരമായി കൂട്ടിയാൽ മതി. ഇപ്പോൾ തന്നെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ സഞ്ജയ് മഞ്ജരേക്കറെപ്പോലുള്ളവരെക്കൊണ്ടും നല്ലതു പറയിച്ച് ലോകക്രിക്കറ്റിലെ മികച്ച ഓൾ റൗണ്ടർമാരുടെ നിരയിലേക്ക് ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ് ആരാധകരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ‘ജഡ്ഡു’.

∙ അണ്ടർ റേറ്റഡ്

മുറ്റത്തെ മുല്ലയ്ക്കു മണമില്ലെന്നു പറയുന്ന പോലെയാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ബെൻ സ്റ്റോക്സിനെ വാഴ്ത്തുന്നവർ, ജഡേജയെ കാണാതെ പോകുന്നത്. ടെസ്റ്റിൽ നാട്ടിലെ പിച്ചുകളിൽ രണ്ടാം സ്പിന്നർ ആയി ഉപയോഗിച്ചു പോന്നിരുന്ന ജഡേജയ്ക്ക് വിദേശത്ത് വളരെ കുറച്ച് അവസരങ്ങളേ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ. പേസിനെ തുണയ്ക്കുന്ന പിച്ചുകളിൽ പ്രധാന സ്പിന്നറായി ആർ.അശ്വിൻ ഇടംപിടിക്കുന്നതോടെ ജഡേജയുടെ സ്ഥാനം പുറത്താകും. ജഡേജയിലെ മികച്ച ഫീൽഡറും തരക്കേടില്ലാത്ത ബാറ്റ്സ്മാനും അവിടെ തഴയപ്പെട്ടു.

എന്നാൽ സമീപ കാലത്ത് ജഡേജ ബാറ്റിങ്ങിൽ കാണിച്ചു തുടങ്ങിയ ഫോമാണ് അദ്ദേഹത്തെ ടീമിൽനിന്നു മാറ്റിനിർത്താൻ പറ്റാത്തയാളാക്കി മാറ്റുന്നത്. ടെസ്റ്റിലോ ഏകദിനത്തിലോ ട്വന്റി20യിലോ ആകട്ടെ, ജഡേജയിലെ ബാറ്റ്സ്മാൻ ടീമിന് മുതൽക്കൂട്ടാകുകയാണ്. കണക്കുകൾ അതു ശരിവയ്ക്കുന്നു. 2018നുശേഷം ഇന്ത്യയ്ക്കായി ചുരുങ്ങിയത് 10 ടെസ്റ്റ് എങ്കിലും കളിച്ച ബാറ്റ്സ്മാൻമാരിൽ ഏറ്റവും മികച്ച ബാറ്റിങ് ശരാശരി ജഡേജയ്ക്കാണെന്നത് അദ്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന കണക്കാണ്. 20 ഇന്നിങ്സിൽനിന്നും 743 റൺസാണ് ആ ബാറ്റിൽനിന്നും പിറന്നത്. ശരാശരി 57.15. രോഹിത് ശർമയും വിരാട് കോലിയുമെല്ലാം പിന്നിലാണ്.

∙ സ്റ്റോക്സിനും മുന്നിൽ!

2016 മുതലുള്ള ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിലെ ഓൾറൗണ്ടർമാരുടെ പ്രകടനം വിലയിരുത്തുമ്പോൾ രവീന്ദ്ര ജഡേജ ബെൻ സ്റ്റോക്സിനു മുന്നിൽ നിൽക്കും. 2016 മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് ജഡേജയുടെ ബാറ്റിങ് ശരാശരി 46.29ഉം ബോളിങ് ശരാശരി 24.97ഉം ആണ്. സ്റ്റോക്സ് രണ്ടാമതേ എത്തുന്നുള്ളൂ. ബാറ്റിങ്, ബോളിങ് ശരാശരികളിൽ സ്റ്റോക്സ് ജഡേജയ്ക്കു പിന്നിലാണ്. യഥാക്രമം 42.34, 27.59 എന്നിങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോക്സിന്റെ ഈ കാലയളവിലെ ബാറ്റിങ്, ബോളിങ് കണക്കുകൾ.

ഇതിനെല്ലാം പുറമെയാണ് ഫീൽഡിലെ പറവയായ ജഡേജ. അസാധ്യമായ ക്യാച്ചോ, റണ്ണൗട്ടോ എന്തുമാകട്ടെ ജഡ്ഡുവിന്റെ കൈകൾ സുരക്ഷിതമായിരിക്കും. സിഡ്നി ടെസ്റ്റിൽ ആദ്യ ഇന്നിങ്സിൽ 4 വിക്കറ്റാണ് ജഡേജ വീഴ്ത്തിയത്. എന്നാൽ അതിനോളം വിലപ്പെട്ടതാണ് സ്റ്റീവൻ സ്മിത്തിനെ മടക്കിയ റണ്ണൗട്ട്. പിന്നീട് ബാറ്റിങ്ങിൽ ഇന്ത്യയെ 250ന് തൊട്ടടുത്തെത്തിച്ചതും ജഡേജയുടെ ഇന്നിങ്സ് തന്നെ. ഇനിയേതായാലും ജഡേജയെ പൊട്ടും പൊടിയും ക്രിക്കറ്ററെന്നു വിളിക്കാനുള്ള ധൈര്യം ഒരു വിമർശകനും ബാക്കിയുണ്ടാകില്ല!

English Summary: Is Ravindra Jadeja grossly underrated and deserves more respect?