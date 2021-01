വിദേശത്ത് 4–ാം ഇന്നിങ്സിൽ 14 വർഷത്തിനുശേഷം 1–ാം വിക്കറ്റിൽ ഫിഫ്റ്റി കൂട്ടുകെട്ട്!

സിഡ്നി∙ ഓസ്ട്രേലിയയ്‌ക്കെതിരായ മൂന്നാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ 407 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ ഇന്ത്യയ്ക്കായി അർധസെഞ്ചുറി കൂട്ടുകെട്ടുമായി മികച്ച തുടക്കമിട്ട് ഓപ്പണർമാരായ രോഹിത് ശർമയും ശുഭ്മാൻ ഗില്ലും. 22–ാം ഓവറിന്റെ ആദ്യ പന്തിൽ പിരിയും മുൻപ് ഇരുവരും ചേർന്ന് നേടിയത് 71 റൺസ്. 64 പന്തിൽ നാലു ഫോറുകൾ സഹിതം 31 റൺസെടുത്ത ശുഭ്മാൻ ഗില്ലാണ് പുറത്തായത്. രോഹിത് ശർമ 39 റൺസോടെ ക്രീസിൽ. തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിലാണ് ഇന്ത്യൻ ഓപ്പണർമാർ അർധസെഞ്ചുറി കൂട്ടുകെട്ട് തീർക്കുന്നത്.

സിഡ്നിയിൽ നടക്കുന്ന ടെസ്റ്റിന്റെ രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിലും അർധസെഞ്ചുറി കൂട്ടുകെട്ട് പൂർത്തിയാക്കിയതോടെ രോഹിത് – ഗിൽ സഖ്യം, റെക്കോർഡ് ബുക്കിലും ഇടംനേടി. ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്ത് ഒരു ടെസ്റ്റിന്റെ നാലാം ഇന്നിങ്സിൽ ഇന്ത്യൻ ഓപ്പണർമാർ അർധസെഞ്ചുറി കൂട്ടുകെട്ട് തീർക്കുന്നത് 14 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ്. ഇതിനു മുൻപ് വിദേശ മണ്ണിൽ ഒരു ടെസ്റ്റിന്റെ നാലാം ഇന്നിങ്സിൽ ഇന്ത്യൻ ഓപ്പണർമാർ അർധസെഞ്ചുറി കൂട്ടുകെട്ട് തീർത്തത് 2006ലാണ്, വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരെ. അന്ന് വീരേന്ദർ സേവാഗും വസിം ജാഫറും ചേർന്ന് 109 റൺസാണ് ഓപ്പണിങ് വിക്കറ്റിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തത്.

അതേസമയം, ഏഷ്യയ്ക്ക് പുറത്ത് ഒരു ടെസ്റ്റിൽത്തന്നെ രണ്ട് ഇന്നിങ്സിലും ഇന്ത്യൻ ഓപ്പണർമാർ അർധസെഞ്ചുറി കൂട്ടുകെട്ട് തീർക്കുന്നത് ഇത് എട്ടാം തവണ മാത്രം. ഇതിനു മുൻപ് 2018ൽ ട്രെന്റ്ബ്രിജിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ശിഖർ ധവാൻ – കെ.എൽ. രാഹുൽ സഖ്യമാണ് രണ്ട് ഇന്നിങ്സിലും ഓപ്പണിങ് വിക്കറ്റിൽ അർധസെഞ്ചുറി കൂട്ടുകെട്ട് തീർത്തത്.

ഒരു ടെസ്റ്റിന്റെ രണ്ട് ഇന്നിങ്സിലും ഇന്ത്യൻ ഓപ്പണർമാർ 20 ഓവറിലേറെ ബാറ്റു ചെയ്യുന്നത് 16 വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷമാണ്. ഇതിനു മുൻപ് 2004–05ൽ ബെംഗളൂരുവിൽ പാക്കിസ്ഥാനെതിരെ വീരേന്ദർ സേവാഗ് – ഗൗതം ഗംഭീർ സഖ്യം രണ്ട് ഇന്നിങ്സിലും 20 ഓവർ ബാറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അന്ന് ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ ഇരുവരും 23.2 ഓവറാണ് ക്രീസിൽ നിന്നത്. രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ 23.4 ഓവറും. സിഡ്നിയിൽ ഇന്ത്യൻ ഓപ്പണർമാർ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ 27 ഓവറുകൾ ക്രീസിൽനിന്നു. 70 റൺസും കൂട്ടിച്ചേർത്തു. രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ 22.1 ഓവർ ക്രീസിൽനിന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്തത് 71 റൺസും.



English Summary: First 50+ opening partnership in fourth innings for India away from home in 14 years