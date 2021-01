രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ സെഞ്ചുറി നേടുന്ന ആദ്യ മലയാളി ആരായിരിക്കും? കാലങ്ങളായി ആരാധകർ ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം തെളിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ്; അബുദാബിയിലെ ഷെയ്ഖ് സായിദ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ. ആ നേട്ടം പക്ഷേ ഇന്ത്യയുടെ പേരിലായിരുന്നില്ല, യുഎഇ ദേശീയ ടീമിന്റെ പേരിലാണ് കുറിക്കപ്പെട്ടത്. യുഎഇ– അയർലൻഡ് ഏകദിന പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മൽസരത്തിൽ തലശേരിക്കാരൻ സി.പി. റിസ്‌വാനിലൂടെയായിരുന്നു മലയാളത്തിന്റെ ഇൗ നേട്ടം (അമ്മ വഴി പാതി മലയാളിയായ അജയ് ജഡേജ നേരത്തേ തന്നെ ആറു സെഞ്ചുറികളുമായി ചരിത്രത്തിൽ ഇടംനേടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കേരളത്തിൽ ജനിച്ച ഒരു മലയാളിയുടെ ആദ്യ സെഞ്ചുറി എന്ന ബഹുമതി റിസ്‌വാനു സ്വന്തം).

അബുദാബിയിലെ ഷെയ്ഖ് സായിദ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ തന്റെ പത്താം രാജ്യാന്തര ഏകദിനത്തിൽ കളിക്കാനിറങ്ങിയപ്പോഴാണ് റിസ്‌വാൻ ചരിത്രം കുറിച്ചത്. കളിയിൽ മാൻ ഓഫ് ദ് മാച്ച് ബഹുമതിയും ഈ 32കാരൻ സ്വന്തമാക്കി. രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ എസ്. ശ്രീശാന്ത് നേരത്തെതന്നെ മാൻ ഓഫ് ദ് മാച്ച് പട്ടം നേടിയതിനാൽ ആ ബഹുമതി കൈവരിച്ച ആദ്യ മലയാളി എന്ന നേട്ടം പക്ഷേ റിസ്‌വാന്റെ പേരിലായില്ല. 2019ലെ റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിനത്തിൽ രാജ്യാന്തര അരങ്ങേറ്റം നടത്തിയ ഈ മധ്യനിര ബാറ്റ്സമാൻ 10 ഏകിനങ്ങളിൽനിന്നായി നേടിയത് 288 റൺസ്. അഞ്ചു ട്വന്റി20 രാജ്യാന്തരമൽസരങ്ങളിൽ മുഖംകാണിച്ചെങ്കിലും കാര്യമായ നേട്ടം കൊയ്യാനായില്ല. കേരളത്തിനായി ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിലും റിസ്‌വാൻ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്.

റിസ്‌വാനെപ്പോലെ തിളങ്ങാനായില്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു മലയാളികൂടി ഇന്നലെ യുഎഇ ടീമിലുണ്ടായിരുന്നു: കാഞ്ഞങ്ങാട് സ്വദേശി അലിഷാൻ ഷറഫു. രാജ്യാന്തര ഏകദിനത്തിൽ ഷറഫുവിന്റെ അരങ്ങേറ്റമായിരുന്നു ഇത്. പക്ഷേ ഒരു റൺമാത്രമേ ഷറഫുവിന് നേടാനായുള്ളൂ. ഇന്ന് 18 തികയുന്ന ഷറഫു ഇതേവരെ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ അഞ്ച് ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. എതിരാളികൾ നിസാരക്കാരായിരുന്നെങ്കിലും (ഇറാൻ, കുവൈത്ത്, സൗദി അറേബ്യ, ഖത്തർ) കേരളത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം കടലിനപ്പുറം അറിയിക്കാനായി.

റിസ്‌വാനെയും ഷറഫുവിനെയുംപോലെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ച കുറച്ചു മലയാളികള്‍ കൂടിയുണ്ട്. 2004ലെ ഏഷ്യാ കപ്പിൽ ഹോങ്കോങ്ങിനായി ഇന്നിങ്‌സ് ഓപ്പൺ ചെയ്‌തത് ഒരു ഇരിങ്ങാലക്കുടക്കാരനാണ്: മനോജ് ചെറുപറമ്പിൽ. ആ ടൂർണമെന്റിൽ ബംഗ്ലാദേശ്, പാക്കിസ്ഥാൻ ടീമുകൾക്കെതിരെ ഒാരോ മൽസരങ്ങൾ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം കളിച്ചത്. ഇതുകൂടാതെ രണ്ട് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മൽസരങ്ങളിലും മനോജ് കളിച്ചു (നേപ്പാളിനും യുഎഇക്കുമെതിരെ). ഇതിലൊതുങ്ങി മനോജിന്റെ കരിയർ.

മറ്റൊരു രാജ്യത്തിനുവേണ്ടി ലോകകപ്പ് തന്നെ കളിച്ചൊരു മലയാളിയുണ്ട്: 2015 ലോകകപ്പിൽ യുഎഇ ജഴ്സിയണിഞ്ഞ കൃഷ്ണചന്ദ്രൻ. കൊല്ലങ്കോട്ടെ ഒരു കർഷക കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച കൃഷ്ണചന്ദ്രൻ ആദ്യം അണ്ടർ 19 ജില്ലാ ടീമിലെത്തി. അവിടെനിന്ന് അണ്ടർ 19 കേരള ടീമിലും സീനിയർ ടീമിലുമെത്തി. വിജയ് ഹസാരെ ടൂർണമെന്റിലടക്കം കേരളത്തിനുവേണ്ടി കളിച്ചു. 2007ൽ തമിഴ്നാടിനെതിരെ ഒരു ട്വന്റി20 മൽസരത്തിലും കളിച്ചു. രഞ്‌ജി ട്രോഫി സാധ്യതാ ടീമിൽ ഇടംനേടിയെങ്കിലും ഫൈനൽ ടീമിൽ സ്‌ഥാനം ലഭിച്ചില്ല.

പിന്നീട് ജോലി തേടിയാണ് ഇദ്ദേഹം ദുബായിലെത്തിയത്. അവിടെനിന്ന് ദേശീയ ടീമിലെത്തി. 2014–16ൽ ആകെ 12 രാജ്യാന്തര ഏകദിനങ്ങൾ, 134 റൺസ്, ഏഴു വിക്കറ്റുകൾ, ഉയർന്ന സ്കോർ 43 റൺസ്; കൃഷ്ണചന്ദ്രൻ എന്ന ഓൾ റൗണ്ടറുടെ കരിയർ ഇങ്ങനെ സംഗ്രഹിക്കാം. ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ കളിക്കാനുള്ള ‘ഭാഗ്യവും’ ഈ ഇന്ത്യക്കാരനുണ്ടായി.

യുഎഇ ടീമിൽ ഇടംനേടിയ മറ്റൊരു മലയാളിയാണ് ബാസിൽ ഹമീദ്. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ പന്നിയങ്കരയിലാണ് ജനനം. കഴിഞ്ഞ വർഷം യുഎഇയിൽ നടന്ന ഡി20 ടൂർണമെന്റിൽ എമിറേറ്റ്സ് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് (ഇസിബി) ടീമിന്റെ നായകനായിരുന്നു. യുഎഇയ്ക്കുവേണ്ടി ആറ് ഏകദിനങ്ങളും നാലു ട്വന്റി20 മൽസരങ്ങളും കളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ബാറ്റ്സ്മാൻ. 2019ൽ സ്കോട്‌ലൻഡിനെതിരെ പുറത്താവാതെ നേടിയ 63 റൺസാണ് ഏകദിനത്തിലെ ഉയർന്ന സ്കോർ.

ഒമാന്റെ ദേശീയ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിൽ ഇടം നേടി തിരുവനന്തപുരം േപരൂർക്കട സ്വദേശി എം.ഇ. സനുത് മൂന്ന് ഏകദിനങ്ങളിൽ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആകെ നേടിയത് 46 റൺസ്. കുവൈത്തിന്റെ ട്വന്റി20 ടീമിൽ ഇടംനേടിയ മലയാളിയാണ് അർജുൻ മകേഷ്.

English Summary: Malayali Cricketers Who Appeared for other countries in international level