കോലിയെ മറികടന്ന് സ്മിത്ത് രണ്ടാമത്

ദുബായ് ∙ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിക്ക് ഐസിസി ടെസ്റ്റ് റാങ്കിങ്ങിൽ 2–ാം സ്ഥാനം നഷ്ടമായി. ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരായ 3–ാം ടെസ്റ്റിൽ മാൻ ഓഫ് ദ് മാച്ചായ സ്റ്റീവ് സ്മിത്താണു കോലിയെ മറികടന്നു 2–ാം സ്ഥാനത്തെത്തിയത്. ന്യൂസീലൻഡ് ക്യാപ്റ്റൻ കെയ്ൻ വില്യംസനാണു ഒന്നാമത്. ഇന്ത്യയുടെ ചേതേശ്വർ പൂജാര 2 സ്ഥാനം മെച്ചപ്പെടുത്തി എട്ടാമതെത്തി. ഋഷഭ് പന്ത് 19 സ്ഥാനം മെച്ചപ്പെടുത്തി 26–ാം സ്ഥാനത്തെത്തി. ബോളർമാരുടെ പട്ടികയിൽ ആർ.അശ്വിൻ 2 സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെട്ട് 9–ാം സ്ഥാനത്തായി. പാറ്റ് കമ്മിൻസ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള പട്ടികയിൽ ബുമ്ര 10–ാം സ്ഥാനത്താണ്.

English Summary: Steve Smith in second spot in icc test ranking overtaking virat kohli