സുന്ദർ–താക്കൂർ സഖ്യത്തിന്റെ ബാറ്റിങ്, സച്ചിൻ–കോലി കൂട്ടുകെട്ടുപോലെ: മഞ്ജരേക്കർ

ബ്രിസ്ബെയ്ൻ∙ ഓസ്ട്രേലിയയ്‌ക്കെതിരായ നാലാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിന്റെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ ഇന്ത്യയുടെ രക്ഷകരായി മാറിയ ശാർദൂൽ താക്കൂർ – വാഷിങ്ടൻ സുന്ദർ കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ ബാറ്റിങ് കണ്ടപ്പോൾ, സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കറും വിരാട് കോലിയും ഒരുമിച്ച് ബാറ്റു ചെയ്യുന്ന പ്രതീതിയാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരവും കമന്റേറ്ററുമായ സഞ്ജയ് മഞ്ജരേക്കർ. മത്സരത്തിന്റെ മൂന്നാം ദിനം ചായയ്ക്കു പിരിഞ്ഞ സമയത്താണ് കമന്ററി ബോക്സിൽ മഞ്ജരേക്കറിന്റെ പ്രതികരണം. ഈ സമയത്ത് സുന്ദറും താക്കൂറും 67 റൺസ് കൂട്ടുകെട്ട് തീർത്ത് ക്രീസിലുണ്ടായിരുന്നു.

മത്സരത്തിലാകെ 217 പന്തിൽനിന്ന് 123 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടിയ താക്കൂർ – സുന്ദർ സഖ്യത്തിന്റെ പ്രകടനത്തിന് ക്രിക്കറ്റ് ലോകം ഒന്നടങ്കം കയ്യടിക്കുമ്പോഴാണ് ഇവരെ സച്ചിനും കോലിയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തി മഞ്ജരേക്കറിന്റെ രംഗപ്രവേശം.

‘ഇരുവരും കളിച്ച ചില ഷോട്ടുകൾ കാണുമ്പോൾ, വിരാട് കോലിയും സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കറും ഒരുമിച്ച് ബാറ്റു ചെയ്യുന്നതുപോലെ തോന്നി. ശരിക്കും അവർ ഏഴ്, എട്ട് നമ്പറുകളിൽ ബാറ്റിങ്ങിന് എത്തിയവരാണെന്ന് ഓർക്കണം. അത്രയ്ക്ക് മികച്ചതായിരുന്നു ഇവരുടെ പ്രകടനം’ – മഞ്ജരേക്കർ പറഞ്ഞു.

‘ഇതിനു മുൻപ് അവരുടെ ബാറ്റിങ് കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് ഈ ഇന്നിങ്സിൽ അത്ര അദ്ഭുതം തോന്നേണ്ട കാര്യമില്ല. ഐപിഎലിലും മറ്റ് ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളിലും വാഷിങ്ടൻ സുന്ദറിന്റെ ബാറ്റിങ് മികവ് നാം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ക്രിക്കറ്റിലും മികച്ചൊരു ബാറ്റ്സ്മാനായിരുന്നു. അണ്ടർ 19 ടീമിൽ ബാറ്റ്സ്മാനെന്ന നിലയിലാണ് സുന്ദർ കരിയർ ആരംഭിച്ചതുതന്നെ’ – മഞ്ജരേക്കർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘വലിയ ഷോട്ടുകൾ മികവോടെ കളിക്കാനുള്ള ശാർദുൽ താക്കൂറിന്റെ മികവ് ചെറുതെങ്കിലും പല അവസരങ്ങളിലും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരിക്കൽ വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരെ ഇന്ത്യയ്ക്കായും മറ്റൊരിക്കൽ ഐപിഎലിൽ ചെന്നൈയ്ക്കായി ഫാഫ് ഡുപ്ലേസിക്കൊപ്പവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രകടനം നാം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യും കണ്ണും തമ്മിലുള്ള ചേർച്ച ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഇന്ന് സാങ്കേതിക മികവിലും അദ്ദേഹം മുന്നിട്ടുനിന്നു’ – മഞ്ജരേക്കർ പറ‍ഞ്ഞു.

ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ ഒരുവേള ആറിന് 186 റൺസ് എന്ന നിലയിൽ തകർന്ന ഇന്ത്യയെ, ഏഴാം വിക്കറ്റിൽ തകർപ്പൻ സെഞ്ചുറി കൂട്ടുകെട്ടുമായി വാഷിങ്ടൻ സുന്ദർ – ശാർദൂൽ താക്കൂർ സഖ്യമാണ് രക്ഷിച്ചത്. ഇരുവരും ടെസ്റ്റിലെ കന്നി അർധസെഞ്ചുറിയും കുറിച്ചു. സുന്ദർ 144 പന്തിൽ ഏഴു ഫോറും ഒരു സിക്സും സഹിതം 62 റൺസെടുത്തപ്പോൾ, താക്കൂർ 115 പന്തിൽ ഒൻപത് ഫോറും രണ്ടു സിക്സും സഹിതം 67 റൺസെടുത്തു.

English Summary: 'It was almost as if Kohli and Tendulkar were batting together,’ Manjrekar’s massive praise for Shardul, Sundar