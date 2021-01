നടരാജനെ ‘സ്മരിച്ച്’ ടീം ഇന്ത്യയിൽ നെറ്റ് ബോളറായി സന്ദീപ് വാരിയർ; പക്ഷേ...!

ഇന്ത്യ– ഓസീസ് ക്രിക്കറ്റ് പരമ്പരയിൽ വെറും നെറ്റ് ബോളറായി എത്തി, പന്തെറി‍ഞ്ഞു ടീമിന്റെ നട്ടെല്ലായി മാറിയ നട്ടുവിന്റെ (ടി.നടരാജൻ) അദ്ഭുതകഥയെത്തുടർന്ന് നെറ്റ് ബോളർമാർക്ക് വിഐപി പരിവേഷം. പരിശീനത്തിനിറങ്ങുന്ന ബാറ്റ്സ്മാൻമാർക്ക് വെറുതെ അടിച്ചു കളിക്കാൻ പന്തെറിഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നതിനപ്പുറം, ആഞ്ഞെറിഞ്ഞാൽ നേരെ ടീമിലെത്താം എന്ന നിലയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ. ടീമിലെടുത്തില്ലേൽ എന്താ, നെറ്റ് ബോളറായി ഇറങ്ങി, അതുവഴി കഴിവു തെളിയിക്കാമെന്നാണ് പുതിയ ട്രെൻഡ്. പക്ഷേ, നെറ്റ് ബോളർ പട്ടികയിലെത്തിയെങ്കിലും സുവർണാവസരം കൈവിട്ടു പോകുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണൊരു മലയാളി പേസ് ബോളർ.

പറഞ്ഞു വരുന്നത് സന്ദീപ് വാരിയരെക്കുറിച്ചാണ്. ചെന്നൈയിൽ ഫെബ്രുവരി 5ന് തുടങ്ങുന്ന ഇന്ത്യ– ഇംഗ്ലണ്ട് ആദ്യ ടെസ്റ്റിനുള്ള പ്രഖ്യാപിച്ച നെറ്റ് ബോളർ പട്ടികയിൽ സന്ദീപുമുണ്ട്. 27 മുൻപ് ചെന്നൈയിൽ എത്തി കോവിഡ് പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം പ്രത്യേക ക്യാംപിൽ ( ബയോ ബബ്ബിൾ) പ്രവേശിക്കാനാണ് ബിസിസിഐ സന്ദീപിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു.

പക്ഷേ, ഇനിയാണ് ട്വിസ്റ്റ്. മലയാളിയാണെങ്കിലും നിലവിൽ നടക്കുന്ന സയിദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്വന്റി20 ടൂർണമെന്റിൽ തമിഴ്നാടിന്റെ ഓപ്പണിങ് സ്പെൽ ബോളറാണ് സന്ദീപ്. നോക്കൗട്ട് റൗണ്ടിൽ കടന്ന തമിഴ്നാടിന് സന്ദീപിനെ ഒഴിവാക്കി ബോളിങ് ലൈനപ്പ് ആലോചിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ടീം മാനേജ്മെന്റ് വ്യക്തമാക്കിയതോടെ ഇന്ത്യൻ ടീമിനൊപ്പം ചേരുന്ന കാര്യം അനിശ്ചിതത്വത്തിലായി.

നിലവിൽ അഹമ്മദാബാദിൽ തുടരുന്ന തമിഴ്നാട് ടീം ടൂർണമെന്റ് ഫൈനലിൽ കടക്കുകയാണെങ്കിൽ ജനുവരി 31 വരെ സന്ദീപിന് അവിടെ തുടരേണ്ടി വരും. എന്നാൽ കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ കർശനമായി പാലിക്കാൻ ബിസിസിഐ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുള്ളതിനാൽ നിലവിൽ ജനുവരി 27നുള്ളിൽ സന്ദീപ് ചെന്നൈയിൽ എത്തി ബയോ ബബ്ബിളിൽ പ്രവേശിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവസരം നഷ്ടപ്പെടുമെന്നുറപ്പാണ്. നിലവിൽ കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോൾ അനുസരിച്ച് തമിഴ്നാട് ടീമിനൊപ്പം ബയോ ബബ്ബിളിൽ തന്നെയാണ് സന്ദീപ്.

എന്നാൽ ഇത് ബിസിസിഐ അംഗീകരിക്കുമോ എന്നതിൽ വ്യക്തതയില്ല. പ്രത്യേക സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് സന്ദീപിന് ഇളവ് അനുവദിക്കണമെന്ന് തമിഴ്നാട് ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ ബിസിസിഐയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അനുകൂല മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

