സിക്സടിച്ചാൽ പാതി മീശ വടിച്ച് കളിക്കാനിറങ്ങും; പൂജാരയ്ക്ക് അശ്വിന്റെ വെല്ലുവിളി!

മുംബൈ∙ ഇന്ത്യ – ഇംഗ്ലണ്ട് ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്ക് ഫെബ്രുവരി ആദ്യ വാരം തുടക്കമാകാനിരിക്കെ, ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിലെ ‘നവ മതിൽ’ ചേതേശ്വർ പൂജാരയ്ക്ക് മുന്നിൽ രസകരമായൊരു വെല്ലുവിളി ഉയർത്തി ഓഫ് സ്പിന്നർ രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ. പ്രതിരോധത്തിലൂന്നിയുള്ള ബാറ്റിങ് ശൈലിയിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ പൂജാര, ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിൽ ഏതെങ്കിലും ഇംഗ്ലിഷ് സ്പിന്നർക്കെതിരെ ക്രീസിന് വെളിയിലിറങ്ങി സിക്സറടിച്ചാൽ പാതി മീശ വടിച്ച് കളിക്കാനിറങ്ങുമെന്നാണ് അശ്വിന്റെ വെല്ലുവിളി. ഫെബ്രുവരി അഞ്ച് മുതൽ ചെന്നൈയിലാണ് ആദ്യ ടെസ്റ്റ്.

ഇന്ത്യൻ ബാറ്റിങ് പരിശീലകൻ വിക്രം റാത്തോറുമായി തന്റെ യുട്യൂബ് ചാനലിൽ നടത്തിയ സംഭാഷണത്തിനിടയ്ക്കാണ് പൂജാരയെ ലക്ഷ്യമിട്ട് അശ്വിന്റെ ‘ഓപ്പൺ ചാലഞ്ച്’. റാത്തോറുമായുള്ള സംഭാഷണത്തിനിടെ, ‘എന്നെങ്കിലും പൂജാര ഒരു ഓഫ് സ്പിന്നർക്കെതിരെ സിക്സർ നേടുന്നത് കാണാൻ കഴിയുമോ?’ എന്ന് അശ്വിൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് റാത്തോറിന്റെ മറുപടി ഇങ്ങനെ:

‘അതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുന്നു. ഒരിക്കലെങ്കിലും സിക്സറിനു ശ്രമിക്കാൻ ഞാൻ കുറച്ചുനാളായി പൂജാരയെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോഴും അക്കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ ബോധ്യം വന്നിട്ടില്ല. സിക്സറിനു ശ്രമിക്കാതിരിക്കാൻ പൂജാര വലിയ ന്യായങ്ങളാണ് എന്നോട് പറയുന്നത്’ – റാത്തോർ വിശദീകരിച്ചു. ഇതിനോടു പ്രതികരിക്കുമ്പോഴാണ് അശ്വിൻ പൂജാരയ്ക്കു മുന്നിൽ ആ വെല്ലുവിളി ഉയർത്തിയത്.:

‘ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിൽ മോയിൻ അലിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്പിന്നർക്കോ എതിരെ പൂജാര ക്രീസ് വിട്ടിറങ്ങി സിക്സർ നേടിയാൽ ഞാൻ പാതി മീശ വടിച്ച് കളിക്കാനിറങ്ങും. ഇതൊരു തുറന്ന വെല്ലുവിളിയാണ്’ – അശ്വിൻ പറഞ്ഞു.

‘ഈ വെല്ലുവിളി കൊള്ളാം. പൂജാര അത് ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാം. പക്ഷേ, അദ്ദേഹം അതിന് തുനിയാൽ സാധ്യത വിരളം’ – റാത്തോറിന്റെ പ്രതികരണം.



English Summary: Ashwin gives an ‘open challenge’ to Pujara ahead of England Tests