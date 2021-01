‘വംശീയാധിക്ഷേപം നടത്തിയവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല’: ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് ടീം ഇന്ത്യയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്

സി‍ഡ്നി∙ ബോർഡർ ഗവാസ്കർ ട്രോഫിയുടെ മൂന്നാം ടെസ്റ്റിനിടെ സിഡ്നി ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾക്കെതിരെ വംശീയാധിക്ഷേപം നടത്തിയവരെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചില്ലെന്ന് ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയ (സിഎ). മത്സരത്തിന്റെ രണ്ടും മൂന്നും ദിവസങ്ങളിൽ ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര, മുഹമ്മദ് സിറാജ് എന്നിവർക്കെതിരെയും നാലാം ദിനത്തിൽ സിറാജിനെതിരെയുമാണ് വംശീയാധിക്ഷേപം നടന്നത്.

സംഭവത്തിൽക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയ ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിൽ (ഐസിസി) ഇവരോടു റിപ്പോർട്ട് തേടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. നാലാം ദിനത്തിൽ ഓസ്ട്രേലിയ ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനിടെയായിരുന്നു സംഭവം. ബോളിങ് കഴിഞ്ഞ് ഫീൽഡ് ചെയ്യാനായി സിറാജ് ബൗണ്ടറി ലൈനിനരികിലേക്കു നടന്നുചെല്ലുമ്പോൾ ചിലർ അധിക്ഷേപ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തുകയായിരുന്നു.

ഇന്ത്യൻ താരം മുഹമ്മദ് സിറാജിനെതിരെ വംശീയാധിക്ഷേപം നടത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് സിഡ്നി ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിൽനിന്ന് 6 പേരെ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാർ ഗാലറിയിൽനിന്നു പുറത്താക്കുന്നു.

സിറാജും ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ അജിൻക്യ രഹാനെയും അംപയറോടു പരാതിപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് 6 പേരെ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാർ ഗാലറിയിൽനിന്നു പുറത്താക്കി. മത്സരം 10 മിനിറ്റോളം തടസ്സപ്പെട്ടു. അന്വേഷണത്തിനു ശേഷം ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്‌ട്രേലിയ കണ്ടെത്തലുകൾ ഐസിസിക്ക് കൈമാറിയതായും ഇക്കാര്യം ആഴത്തിൽ പരിശോധിച്ച് തീരുമാനത്തിലെത്താൻ ഐസിസി അവർക്ക് 14 ദിവസത്തെ സമയം നൽകിയതായും ഓസ്ട്രോലിയൻ മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

എൻ‌എസ്‌ഡബ്ല്യു പൊലീസിന്റെ അന്തിമ റിപ്പോർട്ടിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് സി‌എ. ടെസ്റ്റിന്റെ നാലാം ദിനം ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് ഗാലറിയിൽനിന്നു പുറത്താക്കിയ ആറ് പേർ കളിക്കാർക്കെതിരെ വംശീയാധിക്ഷേപം നടത്തിയെന്ന് തന്നെയാണ് സിഎയുടെ അനുമാനം. എന്നാൽ ഇവരെ ഇതുവരെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളുടേയും ചില കാണികളുടേയും മൊഴികൾ റിപ്പോർട്ട് തയാറാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതുവരെ സിഡ്നി ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിൽ കളിക്കില്ലെന്ന് ടീം ഇന്ത്യ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതായാണ് സൂചന.

English Summary: Cricket Australia communicates to ICC that it couldn’t identify the ones involved in racial abuses during the SCG Test