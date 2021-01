ഐപിഎൽ ലേലം 18ന്; പണത്തൂക്കത്തിൽ പഞ്ചാബ്: തിളങ്ങുമോ അസ്ഹറുദ്ദീനും ജലജും?

മുംബൈ∙ ഈ വർഷത്തെ ഐപിഎല്ലിനു മുന്നോടിയായുള്ള താരലേലത്തിന്റെ തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഫെബ്രുവരി 18ന് ചെന്നൈയിൽ വച്ചാണ് ലേലമെന്ന് ഐപിഎൽ അധികൃതർ ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചു. ഏപ്രിൽ, മേയ് മാസങ്ങളിലായി ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ടൂർണമെന്റ് നടത്താനാണ് ആലോചന. മത്സരതീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയെ തുടർന്നു കഴിഞ്ഞ സീസൺ യുഎഇയിലാണ് നടത്തിയത്.

താരലേലത്തിനു മുൻപേയുള്ള ‘തലമാറ്റ’ത്തിൽ വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച ഷെയ്ൻ വാട്സണും പാർഥിവ് പട്ടേലുമുൾപ്പെടെ 60 താരങ്ങളാണ് ഐപിഎൽ ടീമിൽനിന്നു പുറത്തായത്. ഗ്ലെൻ മാക്സ്‌വെലും സ്റ്റീവ് സ്മിത്തും ഷെൽഡൺ കോട്രലും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വമ്പൻമാരടക്കം 22 വിദേശതാരങ്ങളെ ടീമുകൾ കയ്യൊഴിഞ്ഞു. 22 അംഗ ടീമിൽ നിന്നു 10 താരങ്ങളെ ഒഴിവാക്കിയ ബെംഗളൂരുവാണു മാറ്റത്തിൽ മുന്നിൽ.

കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾക്കു ശ്രമിക്കാത്ത രണ്ടു ടീമുകൾ ഹൈദരാബാദും കൊൽക്കത്തയുമാണ്. നിലവിലെ ടീം ഏറെക്കുറെ നിലനിർത്തിയ ഇരുസംഘങ്ങളും 5 താരങ്ങളെ മാത്രമേ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. നിലവിലെ ജേതാക്കളായ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിന്റെ വിദേശനിരയിലാണു പ്രകടമായ മാറ്റം. മുംബൈ ഒഴിവാക്കിയ ഏഴിൽ 5 പേരും വിദേശതാരങ്ങൾ. രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് സഞ്ജു സാംസണെ ക്യാപ്റ്റനായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ഇന്ത്യൻ ടീമുമായി കരാർ ഇല്ലാത്തവരും എന്നാൽ ലേലത്തിന്റെ ഭാഗമാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുമായ കളിക്കാർ, കരാർ ഫോ പൂരിപ്പിച്ച് ഫെബ്രുവരി 4ന് വൈകിട്ട് 5 മണിക്കുള്ളിൽ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കണം. ഇതിന്റെ ഒറിജിനലുകൾ ഫെബ്രുവരി 12വരെ തപാൽ വഴി അയയ്ക്കാം. സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫി ക്രിക്കറ്റിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ച കേരള താരങ്ങളായ മുഹമ്മദ് അസ്ഹറുദ്ദീൻ, ജലജ് സക്സേന തുടങ്ങിവർക്ക് ലേലത്തിൽ മികച്ച പ്രതീക്ഷയാണ് ഉള്ളത്.

ടീമുകളും ലേലത്തുകയും (തുക രൂപയിൽ)

∙ കിങ്സ് ഇലവൻ 53.2 കോടി

∙ റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് 35.9 കോടി *

∙ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് 34.85 കോടി*

∙ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് 22.9 കോടി*

∙ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് 15.35കോടി

∙ ഡൽഹി ക്യാപ്പിറ്റൽസ് 12.9 കോടി*

∙ കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ്റൈഡേഴ്സ് 10.75 കോടി

∙ സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് 10. 75 കോടി

(* ട്രേഡിങ്ങിനു മുൻപുള്ള തുക)

ലേലം ഇനി എങ്ങനെ?

ഐപിഎലിൽ 18 മുതൽ 25 വരെ താരങ്ങളെയാണു ടീമുകൾക്കു സ്വന്തമാക്കാനാകുക. ഇതിൽ വിദേശതാരങ്ങളുടെ പരിധി 8 ആണ്. അറുപതോളം താരങ്ങൾക്ക് അവസരം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലേലത്തിൽ പണത്തൂക്കത്തിൽ ഏറ്റവും മുന്നിലുള്ള ടീം കിങ്സ് ഇലവൻ പഞ്ചാബാണ്.

മുൻ സീസണിലെ വിലപിടിപ്പുള്ള താരങ്ങളെ ഒഴിവാക്കിയതു വഴി 53. 2 കോടി രൂപയുമായാകും കിങ്സ് ലേലത്തിനെത്തുക. 5 വിദേശതാരങ്ങളടക്കം 9 പേരെ കിങ്സിനു വാങ്ങാം. ഏറ്റവുമധികം താരങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ടെത്തുന്ന ടീം പക്ഷേ റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സാകും. ഡൽഹിയിൽ നിന്നു 2 താരങ്ങളെ (ഓസീസ് ഓൾറൗണ്ടർ ഡാനിയൽ സാംസും ഹർഷൽ പട്ടേലും) ട്രേഡിങ് വിൻഡോയിലൂടെ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ള ബെംഗളൂരുവിന് ഇനി 11 പേരെക്കൂടി കൂടെക്കൂട്ടാം. ഫ്രാഞ്ചൈസികൾ തമ്മിലുള്ള മാറ്റത്തിനു (ട്രേഡിങ് വിൻഡോ) ഫെബ്രുവരി 4 വരെ സമയമുണ്ട്.

English Summary: IPL 2021: Player Auction To Be Held On February 18 In Chennai