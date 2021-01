ഇന്ത്യൻ ടെസ്റ്റ് ടീമിനെ ആര് നയിക്കണം? ചർച്ചകൾക്കു പിന്നാലെ മനസ്സുതുറന്ന് രഹാനെ

ന്യൂഡൽഹി∙ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരായ ആദ്യ ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിലെ ദയനീയ തോൽവിക്കുശേഷവും പരമ്പര (2–1) സ്വന്തമാക്കാനായതിന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ടീം ഇന്ത്യൻ. ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിയുടേയും പരുക്കുമൂലം ടീമിന് പുറത്തായ പ്രധാനകളിക്കാരുടേയും അസാന്നിധ്യത്തിലും അജിൻക്യ രഹാനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കംഗാരുനാട്ടിൽ നേടിയ വിജയം രാജ്യത്തിന്റെ ആകെ അഭിമാനനേട്ടമായി. എന്നാൽ പരമ്പരനേട്ടത്തിനു പിന്നാലെ ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്ത് ഒരു ചർച്ചയ്ക്കും തുടക്കമായി. ഇന്ത്യൻ ടെസ്റ്റ് ടീമിനെ ആര് നയിക്കണം? കോലിയോ രഹാനെയോ?

നായകനായി ഇതുവരെ തോൽവിയറിയാത്ത രഹാനയെ ടെസ്റ്റ് ടീമിന്റെ സ്ഥിരം ക്യാപ്റ്റനാക്കണമെന്നാണ് ഒരു വിഭാഗം ക്രിക്കറ്റ് വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായം. കോലി ബാറ്റിങ്ങിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു ടീമിൽ തുടരണമെന്നും ഇവർ പറയുന്നു. എന്നാൽ ഇവർക്ക് മറുപടിയുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് അജിൻക്യ രഹാനെ. കോലിയുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ ടീമിന്റെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും എന്നാൽ കോലിയായിരിക്കും എപ്പോഴും തന്റെ ‘ക്യാപ്റ്റൻ’ എന്നുമാണ് രഹാനെയുടെ വാക്കുകൾ.

‘ഒന്നിനും മാറ്റമില്ല. വിരാട് ടെസ്റ്റ് ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റനാണ്, എപ്പോഴും അങ്ങനെതന്നെയായിരിക്കും. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡപ്യൂട്ടി ആണ്. അദ്ദേഹം ഇല്ലാതിരുന്നപ്പോൾ ടീമിനെ നയിക്കേണ്ടത് എന്റെ കടമയും ടീം ഇന്ത്യയുടെ വിജയത്തിനായി പരമാവധി നൽകുകയെന്നത് എന്റെ ഉത്തരവാദിത്തവുമാണ്.’– രഹാനെ പറഞ്ഞു. കോലിയും താനും കളിക്കളത്തിൽ പരസ്പരബഹുമാനം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നവരാണെന്നും ടീമിനായി ക്രിയാത്മക സംഭാവന നൽകാൻ തയാറായവരാണെന്നും രഹാനെ വ്യക്തമാക്കി.

‘അദ്ദേഹം (കോലി) എന്റെ ബാറ്റിങ്ങിനെ പ്രശംസിച്ചിട്ടുണ്ട് . ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തും ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അവിസ്മരണീയമായ ഇന്നിങ്സുകൾ കളിച്ചു. വിരാട് നാലാം സ്ഥാനത്തും ഞാൻ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തും കളിക്കുന്നു. നിരവധി നല്ല പാർട്ണർഷിപ്പുകൾ നേടി. ഞങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും പരസ്പരം ബഹുമാനിക്കുന്നു. ക്രീസിലായിരിക്കുമ്പോൾ, എതിർ ടീമിന്റെ ബോളിങ്ങിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ചചെയ്യുന്നു. ഒരാൾ അപകടകരമായ ഷോട്ട് കളിച്ചാൽ മുന്നിറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.’ – രഹാനെ വാചാലനായി.

മികച്ച തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ക്യാപ്റ്റനായി വിരാട് കോലിയെ വിശേഷിപ്പിച്ചതിനു പുറമെ, പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുമ്പോൾ പിന്തുണനൽകുന്ന നായകൻ കൂടിയാണ് കോലിയെന്നും രഹാനെ പറഞ്ഞു. ‘ഞാൻ മോശം അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നുപോയപ്പോൾ കളിക്കാൻ മനോവീര്യം നൽകിയത് വിരാടിന്റെ വാക്കുകളാണ്. ആശങ്കകൾ ഇല്ലാതെ കളിയിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ അതിനാൽ സാധിച്ചു.’ – രഹാനെ പറഞ്ഞു.

