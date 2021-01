ഐപിഎൽ ഫൈനൽ വന്നു, ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ് ഫൈനൽ മാറ്റി; ത്രില്ലർ പോരാട്ടം

ദുബായ് ∙ പ്രഥമ ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ്പിന്റെ ഫൈനൽ തീയതി മാറ്റി. ജൂൺ 10നു നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ഫൈനൽ ലണ്ടനിൽ ജൂൺ 18നാകും ഇനി തുടങ്ങുക. ഐപിഎൽ ഫൈനൽ വരുമെന്നതിനാലാണു തീയതിയിൽ ഐസിസി മാറ്റംവരുത്തിയത്. 18 മുതൽ 22 വരെയാണു ടെസ്റ്റ്.

ഫൈനൽ യോഗ്യത നേടാൻ ഇന്ത്യ, ഓസ്ട്രേലിയ, ന്യൂസീലൻഡ്, ഇംഗ്ലണ്ട് ടീമുകൾ തമ്മിലാണു മത്സരം. നിലവിൽ ഇന്ത്യയാണു പട്ടികയിൽ മുന്നിൽ. കിവീസ്, ഓസീസ്, ഇംഗ്ലണ്ട് ടീമുകൾ പിന്നീടുള്ള സ്ഥാനങ്ങളിൽ.

ത്രില്ലർ പോരാട്ടം

ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരായ പരമ്പര തൂത്തുവാരിയ ഇംഗ്ലണ്ട് പട്ടികയിൽ ഓസീസിനു തൊട്ടുപിന്നിലുണ്ട്. ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരായ 4 മത്സര പരമ്പരയാണ് ഇനി ഇംഗ്ലണ്ടിനു ബാക്കിയുള്ളത്. പരമ്പര ജയിച്ചാ‍ൽ ഇന്ത്യയ്ക്കു ഫൈനൽ ഉറപ്പിക്കാം. എന്നാൽ, 4–0നോ 3–0നോ ഇന്ത്യ തോൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനു ഫൈനൽ കാണാം.

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുമായുള്ള 3 മത്സര പരമ്പരയാണ് ഓസീസിനു ബാക്കിയുള്ളത്. ഒരു മത്സരംപോലും തോൽക്കാതെ പരമ്പര നേടിയാൽ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കു ഫൈനലിലേക്കെത്താം. ന്യൂസീലൻഡിന് ഇനി പരമ്പരയില്ലാത്തതിനാൽ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ മത്സരഫലത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് അവരുടെ സാധ്യതകൾ.

