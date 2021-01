കോലി–സ്മിത്ത്–റൂട്ട്–വില്യംസൻ; മാർട്ടിൻ ക്രോ പ്രവചിച്ച ക്രിക്കറ്റിന്റെ ദിക്കു കാക്കുന്നവർ..

∙ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിലെ കോലി–സ്മിത്ത്–റൂട്ട്–വില്യംസൻ മത്സരം തീരുന്നില്ല..!

ന്യൂസീലൻഡിന്റെ ഇതിഹാസ ക്രിക്കറ്റ് താരം മാർട്ടിൻ ക്രോ വല്ലാത്തൊരു മനുഷ്യനാണ്! എൺപതുകളിലും തൊണ്ണൂറുകളിലും കിവീസിനെ നയിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ലോക ക്രിക്കറ്റിലെ സമവാക്യങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിത്തിരുത്തിയ ക്യാപ്റ്റനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കൂറ്റനടിക്കാരനായ മാർക് ഗ്രേറ്റ്ബാച്ചിനെ ഓപ്പണിങ് ബാറ്റ്സ്മാനാക്കി, സ്പിന്നർ ദീപക് പട്ടേലിനെ ബോളിങ് ഓപ്പൺ ചെയ്യിച്ച് ലോക ക്രിക്കറ്റിന്റെ ‘ഫ്യൂച്ചർ’ മുൻകൂട്ടി കണ്ട പ്രവാചകൻ. വിരമിച്ചതിനു ശേഷം കമന്റേറ്ററായപ്പോഴും ക്രോയ്ക്ക് വരാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുൻകൂട്ടിക്കാണാനുള്ള സിദ്ധിയുണ്ടായിരുന്നു. അക്കാലത്ത് ക്രോ നടത്തിയ ഒരു പ്രവചനം ക്രിക്കറ്റ് വൃത്തങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും ട്രെൻഡിങ് ആയി തുടരുകയാണ്. അതായത് ക്രോ മരിച്ച് 5 വർഷമാകുമ്പോഴും..!

∙ ക്രോയുടെ പ്രവചനം

2014 ഓഗസ്റ്റിൽ പ്രശസ്ത ക്രിക്കറ്റ് വെബ്സൈറ്റായ ക്രിക് ഇൻഫോയിൽ എഴുതിയ ‘ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റ്സ് യങ് ഫാബുലസ് ഫോർ’ എന്ന ലേഖനത്തിൽ ക്രോ വരുംകാല ക്രിക്കറ്റിനെ ഭരിച്ചേക്കാവുന്ന 4 കളിക്കാരെ പ്രവചിച്ചു. ഇന്ത്യൻ താരം വിരാട് കോലി, ഇംഗ്ലണ്ട് താരം ജോ റൂട്ട്, ന്യൂസീലൻഡ് താരം കെയ്ൻ വില്യംസൻ, ഓസ്ട്രേലിയൻ താരം സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത് എന്നിവരായിരുന്നു അത്. ക്രോ മരിച്ച് ഒരു വർഷം പിന്നിട്ടപ്പോഴേക്കും ഈ നാലു പേരും രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിലിന്റെ ടെസ്റ്റ് ബാറ്റ്സ്മാൻമാരുടെ റാങ്കിങ്ങിൽ ആദ്യ നാലു സ്ഥാനങ്ങളിലെത്തി. 4 വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം ഈ 2021ൽ എടുത്തു നോക്കുമ്പോഴും അതിനു വലിയ മാറ്റമൊന്നുമില്ല. ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് വില്യംസൻ, 2–ാം സ്ഥാനത്ത് സ്മിത്ത്, 4–ാം സ്ഥാനത്ത് കോലി, 5–ാം സ്ഥാനത്ത് റൂട്ട് എന്നിങ്ങനെയാണത്. ഓസ്ട്രേലിയൻ താരം മാർനസ് ലബുഷെയ്ൻ 3–ാം സ്ഥാനത്തു വന്നതാണ് ചെറിയൊരു മാറ്റം.

∙ ദിക്കു കാക്കുന്നവർ

ക്രോയുടെ പ്രവചനത്തിലെ അതിശയം വിടാം. ആധുനിക ക്രിക്കറ്റിന്റെ അതിരു കാക്കുന്ന ഈ 4 പേരും സ്ഥിരതയോടെ ആദ്യ സ്ഥാനങ്ങളിൽ തന്നെ തുടരുന്നതിൽ അതിശയമേ വേണ്ട. ന്യൂസീലൻഡ് – പാക്കിസ്ഥാൻ, ഇംഗ്ലണ്ട്–ശ്രീലങ്ക പിന്തുടർന്നവർക്കറിയാം വില്യംസണിന്റെയും റൂട്ടിന്റെയും മികവ്. പാക്കിസ്ഥാനെതിരായ ആദ്യ ടെസ്റ്റിൽ സെഞ്ചുറിയും 2–ാം ടെസ്റ്റിൽ ഇരട്ട സെഞ്ചുറിയും ഉൾപ്പെടെ 388 റൺസാണ് വില്യംസൻ നേടിയത്. ശരാശരി–129.33. ലങ്കയ്ക്കെതിരെ റൂട്ടിന്റേതും സമാനമായ പ്രകടനം. ആദ്യ ടെസ്റ്റിൽ ഇരട്ട സെഞ്ചുറി, 2–ാം ടെസ്റ്റിൽ സെഞ്ചുറി. ആകെ 4 ഇന്നിങ്സുകളിൽ 426 റൺസ്. ശരാശരി–106.50. ഇന്ത്യ–ഓസ്ട്രേലിയ പരമ്പരയിലെ ആദ്യ ടെസ്റ്റ് മാത്രമാണ് വിരാട് കോലി കളിച്ചത്. ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ 74 റൺസോടെ ഇന്ത്യയുടെ ടോപ് സ്കോററായി. സ്മിത്ത് 4 ടെസ്റ്റുകളും കളിച്ചു. 313 റൺസോടെ പരമ്പരയിലെ ടോപ് സ്കോറർമാരിൽ 2–ാം സ്ഥാനത്ത്.

∙ പതിറ്റാണ്ടിന്റെ താരങ്ങൾ

മാർട്ടിൻ ക്രോ (Photo by MICHAEL BRADLEY / AFP)

കഴിഞ്ഞ പതിറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിലാണു നാലുപേരും ടെസ്റ്റിൽ അരങ്ങേറുന്നത്. സ്മിത്ത് 2010 ജൂണിൽ പാക്കിസ്ഥാനെതിരെ ലോർഡ്സിൽ, വില്യംസൺ അതേവർഷം നവംബറിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ അഹമ്മദാബാദിൽ, കോലി അടുത്തവർഷം വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരെ കിങ്സ്റ്റണിൽ. റൂട്ട് കുറച്ചു വൈകി – 2012 ഡിസംബറിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ നാഗ്പുരിൽ. നാലുപേരുടെയും ശൈലികൾ വ്യത്യസ്തം. വില്യംസണും കോഹ്‌ലിയും കുറച്ചു തുല്യരാണെന്നു പറയാം. ലിമിറ്റഡ് ഓവർ ക്രിക്കറ്റിലും കോപ്പിബുക്ക് ഷോട്ടുകൾ വിടാതെ തന്നെ അതിവേഗത്തിൽ സ്കോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇരുവരും. സ്മിത്തും തീർത്തും അൺഓർത്തഡോക്സ് ആണ്. അസാധാരണമായ ബാറ്റിങ് ശൈലി. ഹെൽമറ്റ് ശരിയാക്കൽ, പാഡ് മുറുക്കൽ, കോളർ പിടിച്ചുകുലുക്കൽ – ക്രീസിൽ പരിപാടികളേറെയുണ്ട്. റൂട്ട് ഒരു ക്ലാസിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ബാറ്റ്സ്മാൻ തന്നെയാണ്. കഴിയുന്നതും മാറിനടക്കും. നേർക്കുനേർ വന്നാൽ മാത്രം നേരിട്ടുകളയാം എന്ന മട്ട്.

∙ ഇനി നേർക്കു നേർ

വില്യംസണും റൂട്ടിനും 30 വയസ്സായതേയുള്ളൂ, സ്മിത്തിന് 31. കോലിക്ക് 32. ഐസിസിയുടെ പ്രഥമ ടെസ്റ്റ് ലോക ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽ സ്വന്തം ടീമുകളെ ഫൈനലിലെത്തിക്കുക എന്നതാണ് നാലു പേർക്കും മുന്നിലുള്ള ലക്ഷ്യം. ഒപ്പം സ്വന്തം കളിക്കണക്കുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്നതും. കോലിയും റൂട്ടും വില്യംസനും സ്വന്തം ടീമുകളുടെ നായകരുമാണ്. സ്മിത്തിനെ നായകപദവി വീണ്ടും തേടിയെത്തിയേക്കാം. വരുന്ന ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിൽ ഇന്ത്യ ഇംഗ്ലണ്ടുമായി മത്സരിക്കുമ്പോൾ കോലിയും റൂട്ടും നേർക്കുനേർ വരും. ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് ഇനിയുള്ളത് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുമായുള്ള പരമ്പരയാണ്. ന്യൂസീലൻഡിന് അടുത്തിടെ ഇനി മത്സരങ്ങളില്ല.

English Summary: Martin Crowe early predicts Virat Kohli, Joe Root, Steven Smith and Kane Williamson are 'Fab Four' of Tests