ഗാംഗുലിയെ ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റിക്ക് വിധേയനാക്കി; ആരോഗ്യസ്ഥിതി വിലയിരുത്തി മമത

കൊൽക്കത്ത∙ നെഞ്ചുവേദനയെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊൽക്കത്തയിലെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച ബിസിസിഐ പ്രസിഡന്റും മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റനുമായ സൗരവ് ഗാംഗുലിയെ ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റിക്ക് വിധേയനാക്കി. ഹൃദയധമനികളിൽ തടസ്സം കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് രണ്ടിടത്ത് സ്റ്റെൻറ്റ് ഘടിപ്പിച്ചു.

സൗരവ് ഗാംഗുലിയുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രിയിൽ സന്ദർശിച്ച ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി പറഞ്ഞു. ഗാംഗുലിയുമായും ഭാര്യ ഡോണയുമായും സംസാരിച്ചെന്നും മമത വ്യക്തമാക്കി.

നെഞ്ചുവേദനയെ തുടർന്നു ബുധനാഴ്ചയാണ് ഗാംഗുലിയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. 48കാരനായ ഗാംഗുലിക്ക് ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് മുതൽ ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ബുധനാഴ്ച നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഇസിജിയിൽ ചെറിയ വ്യതിയാനം കാണിച്ചതോടെയാണ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. ഈ മാസമാദ്യം ഹൃദയാഘാതം ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റിക്ക് വിധേയനാക്കിയിരുന്നു.

അഞ്ചുദിവസത്തെ ആശുപത്രിവാസത്തിനുശേഷം ജനുവരി 7നാണ് അദ്ദേഹം ആശുപത്രി വിട്ടത്. സൗരവ് ഗാംഗുലിക്ക് വീണ്ടും ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി നടത്തേണ്ടി വരുമെന്ന് ഡോക്ടർമാർ നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഹൃദയധമനികളിൽ മൂന്നിടത്താണ് തടസ്സം കണ്ടെത്തിയിരുന്നത്. ഇതിൽ ഒന്നിൽ മാത്രമാണ് അന്ന് സ്റ്റെൻറ്റ് ഇട്ടത്.

