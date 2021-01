പൃഥ്വി ഷായ്ക്ക് ക്രിക്കറ്റിൽ ‘സ്പെഷൽ ക്ലാസ്’; മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം കളി പഠിപ്പിക്കും

മുംബൈ∙ യുവ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം പൃഥ്വി ഷായുടെ കരിയറിൽ ഇതു തിരിച്ചടികളുടെ കാലമാണ്. 2018ൽ ഇന്ത്യയ്ക്കായി മികച്ച ഫോമിൽ കളിച്ച് അരങ്ങേറിയ താരത്തിന് ഇപ്പോൾ തൊട്ടതെല്ലാം പിഴയ്ക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയ്ക്കായി അണ്ടര്‍ 19 ലോകകപ്പ് ജയിച്ച ക്യാപ്റ്റൻ കൂടിയായ ഷാ അവസാനമായി കളിച്ചത് ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരായ അഡ്‍ലെയ്ഡ് ടെസ്റ്റിൽ. താരത്തിന്റെ പാളിച്ചകൾ വെളിവായ ഈ മത്സരത്തിൽ ആദ്യ ഇന്നിങ്സിൽ റണ്ണൊന്നും എടുക്കാതെയും രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ നാലു റൺസിനും 21 വയസ്സുകാരൻ ബാറ്റ്സ്മാന്‍ പുറത്തായി. പിന്നീടുള്ള മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിൽ കളിപ്പിച്ചില്ല.



ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ടെസ്റ്റ് ടീമിൽ താരത്തിന് ഇടം ലഭിച്ചതുമില്ല. കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും പൃഥ്വി ഷായെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഐപിഎൽ ടീമായ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റല്‍സ് തയാറല്ല. ബാറ്റിങ്ങിലെ പോരായ്മകൾ‌ മറികടക്കാൻ പ്രത്യേക പരിശീലനം തന്നെ താരത്തിനായി ഡൽഹി ഒരുക്കി. പാളിച്ചകൾ മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിനായി പ്രശസ്ത പരിശീലകനും മുൻ ഇന്ത്യൻ താരവുമായ പ്രവീൺ ആംറെയായിരിക്കും ഇനി ഷായെ ക്രിക്കറ്റ് ‘പഠിപ്പിക്കുക’. രഞ്ജി ട്രോഫി മത്സരങ്ങൾ ഈ വർഷം ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിജയ് ഹസാരെ ട്രോഫിയിലായിരിക്കും ഇനി താരം കളിക്കുക. മുംബൈയ്ക്കു വേണ്ടിയുള്ള താരത്തിന്റെ പ്രകടനം മുന്നോട്ടുപോക്കിൽ നിർണായകമാകും.



ഐപിഎൽ കാലമല്ലായിരുന്നിട്ടു പോലും താരങ്ങളെ സഹായിക്കാനുള്ള ഡൽഹി മാനേജ്മെന്റിന്റെ സമീപനത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് പ്രവീൺ ആംറെ ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തോടു പറഞ്ഞു. മുംബൈ ഇന്ത്യൻസൊഴികെ ഭൂരിഭാഗം ഐപിഎൽ ടീമുകളും സീസൺ തുടങ്ങുന്നതിന് ഒരു മാസം മുൻപ് മാത്രമാണ് ഒരുമിച്ചു ചേരുക. എയർ ഇന്ത്യ കാലം മുതല്‍ തന്നെ പൃഥ്വി ഷായെ അറിയാം. എന്തു ചെയ്യണം എന്നു പറയുന്നതിനേക്കാൾ, അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണു വേണ്ടതെന്നു മനസ്സിലാക്കാനാണു ശ്രമമെന്നും പ്രവീൺ പറഞ്ഞു.



പൃഥ്വി ഷായ്ക്ക് ഇപ്പോൾ സഹായം ആവശ്യമാണ്. റെഡ് ബോൾ മത്സരങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ വൈറ്റ് ബോൾ ക്രിക്കറ്റിലായിരിക്കും പരിശീലനം. വിജയ് ഹസാരെ ട്രോഫിക്കായി മുംബൈ ടീമിനൊപ്പം ചേർന്നാൽ പിന്നീടു ഞങ്ങൾക്കു സമയം ലഭിക്കില്ല– ആംറെ വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ ഐപിഎൽ സീസണില്‍ 13 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 228 റൺസെടുത്ത് ഭേദപ്പെട്ട പ്രകടനമാണ് ഷാ നടത്തിയത്. പിന്നീട് ഇന്ത്യയ്ക്കായി അഡ്‍ലെയ്ഡ് ടെസ്റ്റിൽ കളിക്കാനിറങ്ങിയെങ്കിലും ബാറ്റിങ്ങിൽ പൂർണ പരാജയമായി. ഇന്നിങ്സിൽ 36 റണ്‍സിന് പുറത്തായ ഇന്ത്യ എട്ട് വിക്കറ്റിനാണ് ഈ മത്സരം തോറ്റത്. വിമർശനങ്ങൾ രൂക്ഷമായതോടെയാണ് താരത്തെ ശേഷിക്കുന്ന മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കിയത്.



