രഞ്ജി ട്രോഫി ക്രിക്കറ്റ് ഉപേക്ഷിച്ചു; താരങ്ങൾക്കു മാച്ച് ഫീ നൽകുമെന്ന് ബിസിസിഐ

മുംബൈ∙ ഇത്തവണത്തെ രഞ്ജി ട്രോഫി മല്‍സരങ്ങള്‍ ഉപേക്ഷിച്ചു. കോവിഡ് സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്താണ് തീരുമാനമെന്നു ബിസിസിഐ അറിയിച്ചു. ചരിത്രത്തില്‍ ആദ്യമായാണ് രഞ്ജി ട്രോഫി ടൂര്‍ണമെന്റ് ഉപേക്ഷിക്കുന്നത്. രഞ്ജി ട്രോഫിയിലൂടെ കളിക്കാര്‍ക്ക് ലഭിക്കേണ്ട മാച്ച് ഫീ നല്‍കുമെന്ന് ബോര്‍ഡ് അറിയിച്ചു. വിവിധ സംസ്ഥാന അസോസിയേഷനുകളുടെ നിര്‍ദേശങ്ങള‍ും കണക്കിലെടുത്താണ് ഇത്തവണത്തെ ടൂര്‍ണമെന്റ് ഉപേക്ഷിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് ബിസിസിഐ സെക്രട്ടറി ജയ് ഷാ അറിയിച്ചു.



എന്നാല്‍ പരിമിത ഓവര്‍ ക്രിക്കറ്റ് ടൂര്‍ണമെന്റുകള്‍ക്ക് മാറ്റമുണ്ടാകില്ല. മാര്‍ച്ച് അവസാനം ഐപിഎല്‍ മല്‍സരങ്ങള്‍ നടക്കുന്നതുകൂടി കണക്കിലെടുത്താണു തീരുമാനം. 87 വർഷത്തെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് രഞ്ജി ട്രോഫി ഉപേക്ഷിക്കുന്നത്.



English Summary: No Ranji Trophy for first time in 87 years