എതിരാളികളെ ബഹുമാനിക്കണം; കംഗാരു കേക്ക് മുറിക്കാൻ താൽപര്യമില്ല: രഹാനെ

മുംബൈ∙ പരുക്കേറ്റു വലയുന്ന ഇന്ത്യൻ ടീമുമായാണ് ക്യാപ്റ്റൻ അജിൻക്യ രഹാനെ ഓസ്ട്രേലിയയെ തകര്‍ത്ത് ബോർഡർ ഗവാസ്കർ ട്രോഫി ടെസ്റ്റ് പരമ്പര സ്വന്തമാക്കിയത്. നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങിയെത്തിയ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾക്കെല്ലാം ഗംഭീര വരവേൽപ് തന്നെ ലഭിച്ചു. ഓസ്ട്രേലിയയില്‍ അരങ്ങേറ്റ മത്സരം കളിച്ച ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾക്ക് മഹീന്ദ്ര ഗ്രൂപ്പ് ഉടമ ആനന്ദ് മഹീന്ദ്ര ഥാർ എസ്‍യുവി വാഹനങ്ങൾ സമ്മാനം പ്രഖ്യാപിച്ചു.



ക്യാപ്റ്റൻ രഹാനെയ്ക്കും സ്വന്തം നാട്ടിൽ അയൽക്കാരുടെ വക സ്വീകരണം ലഭിച്ചിരുന്നു. കംഗാരുവിന്റെ രൂപമുള്ള കേക്ക് മുറിക്കാൻ രഹാനെ വിസമ്മതിച്ച സംഭവവും വാർത്തയായി. ഇപ്പോഴിതാ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തതെന്നതിൽ വിശദീകരണവുമായെത്തിയിരിക്കുകയാണു താരം.



കംഗാരു ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ദേശീയ മൃഗമാണ്. കേക്ക് മുറിക്കുന്നതിൽ എനിക്കു താൽപര്യമില്ല. എതിരാളികൾക്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴും ബഹുമാനം നൽകണം. നമ്മൾ ജയിച്ചാലോ, ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചാലോ എതിരാളികളെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കാണണം. മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് കംഗാരുവിന്റെ രൂപമുള്ള കേക്ക് മുറിക്കേണ്ടതില്ലെന്നു തീരുമാനിച്ചത്– ഹർഷ ഭോ‍ഗ്‍ലയുമായുള്ള ചർച്ചയ്ക്കിടെ അജിൻക്യ രഹാനെ പറഞ്ഞു.



ദൈർഘ്യമേറിയ പരമ്പര കഴിയുമ്പോഴേക്കും ക്ഷീണിച്ചു പോയെന്നും എങ്കിലും അതു നല്ല കാര്യമാണെന്നും രഹാനെ പറഞ്ഞു. ഓസീസ് പര്യടനത്തിനു പിന്നാലെ ഇന്ത്യയിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയുടെ ഒരുക്കത്തിലാണ് രഹാനെ ഇപ്പോൾ. നാലു മത്സരങ്ങളുള്ള പരമ്പരയിലെ ആദ്യ പോരാട്ടം ഫെബ്രുവരി അഞ്ചിന് ചെന്നൈയിൽ ആരംഭിക്കും. വിരാട് കോലി ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്തേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുന്നതോടെ വൈസ് ക്യാപ്റ്റന്റെ റോളിലായിരിക്കും രഹാനെ കളിക്കുക.



