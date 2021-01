ഐപിഎൽ ഏപ്രില്‍ 11 മുതൽ? മത്സരങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നടത്തും

മുംബൈ∙ ഐപിഎല്ലിന്റെ 14–ാം പതിപ്പിന് ഏപ്രിൽ 11 ന് തുടക്കമാകുമെന്നു റിപ്പോർട്ടുകൾ. ബിസിസിഐ വൃത്തങ്ങളിൽനിന്ന് ലഭിച്ച സൂചനകൾ പ്രകാരം ചില സ്പോർട്സ് മാധ്യമങ്ങളാണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ഏപ്രിൽ 11 ന് തുടങ്ങി ജൂൺ അഞ്ചിനോ, ആറിനോ അവസാനിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും മത്സരങ്ങൾ നടക്കുക. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഐപിഎൽ ഗവേണിങ് കൗൺസിൽ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കും.



മാർച്ച് മാസത്തോടെ ഇംഗ്ലണ്ട് ടീമിന്റെ ഇന്ത്യൻ പര്യടനം അവസാനിക്കും. അതിനു ശേഷം ഏപ്രിൽ 11ന് ഐപിഎൽ തുടങ്ങിയാലും താരങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിനു വിശ്രമം ലഭിക്കുമെന്നാണു ബിസിസിഐയുടെ വിലയിരുത്തൽ. അതേസമയം ഈ വർഷം ഐപിഎൽ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നടത്തുമെന്ന് ബിസിസിഐ പ്രതിനിധി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബിസിസിഐ ട്രഷറർ അരുൺ ധുമാൽ ആണ് ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 2021 ഐപിഎൽ ഇന്ത്യയിൽവച്ചു തന്നെ നടക്കും. പ്രശ്നമുണ്ടായാൽ പകരം വേദിയായിപോലും മറ്റിടങ്ങളൊന്നും നോക്കുന്നില്ലെന്നും ധുമാൽ വ്യക്തമാക്കി.



ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ യുഎഇയെക്കാൾ സുരക്ഷിതമാണ്. സാഹചര്യങ്ങൾ വഷളാകാതിരുന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽതന്നെ മത്സരങ്ങൾ നടത്തുമെന്നും ധുമാൽ പ്രതികരിച്ചു. കോവിഡ് ആശങ്ക ഒഴിയുംമുൻപേയാണു വീണ്ടുമൊരു ഐപിഎൽ സീസൺ കൂടി കടന്നുവരുന്നത്. അതേസമയം ആരാധകരെ സ്റ്റേഡിയങ്ങളിലേക്കു പ്രവേശിപ്പിക്കുമോയെന്ന കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെ അന്തിമ തീരുമാനമായിട്ടില്ല. സ്റ്റേഡിയങ്ങളിൽ പകുതി ആരാധകരെ അനുവദിക്കാനാണു സാധ്യത. സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫി ക്രിക്കറ്റ് വിജയകരമായി നടത്തിയതിന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ഐപിഎല്ലും ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നടത്താൻ ഒരുങ്ങുന്നത്.



English Summary: 14th edition of Indian Premier League all set to begin on 11th April