മുംബൈ∙ ബോർഡർ ഗവാസ്കർ ട്രോഫി ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിൽ ഓസ്ട്രേലിയൻ ബോളർമാരെ നേരിട്ടതു കഠിനമായ കാര്യമായിരുന്നെന്ന് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം ചേതേശ്വർ പൂജാര. കൃത്യമായ ആസൂത്രണവുമായെത്തിയ ടിം പെയ്നും സംഘവും മികച്ച രീതിയിലാണു പന്തെറിഞ്ഞത്. ഓസീസ് തന്ത്രങ്ങളെ പൊളിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതു ക്ഷമയോടെ കളിക്കുന്നതിലൂടെയാണെന്നും പൂജാര വ്യക്തമാക്കി.



മത്സരങ്ങൾക്കു ശേഷം തന്റെ മുതുകിൽ രക്തം കട്ട പിടിച്ചിരുന്നതായും പിന്നീട് അതിൽനിന്നു പെട്ടെന്നു തന്നെ മുക്തി നേടിയതായും പൂജാര ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തോടു പറഞ്ഞു. മുതുകത്ത് രക്തം കുറച്ചു കട്ടപിടിച്ചിരുന്നു, എന്നാൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഭേദമായി. ഹെൽമറ്റ് ധരിച്ചു കളിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സംരക്ഷണവും ഉണ്ട്. എന്നാൽ വിരലിൽ പന്ത് ഇടിച്ചപ്പോൾ ശരിക്കും വേദനിച്ചു. ഏറ്റവും ശക്തമായ ഇടിയായിരുന്നു അത്. വിരൽ ഒടിഞ്ഞു പോയെന്നാണ് അപ്പോൾ തോന്നിയത്.



മെൽബണിൽ നെറ്റ്സിൽ പരിശീലിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ആദ്യമായി വിരലിന് പരുക്കേൽക്കുന്നത്. ആ വിഷമവുമായി സിഡ്നിയിലേക്കു പോയി. ബ്രിസ്ബെയ്നിൽവച്ച് അതേ വിരലിൽ‌തന്നെ വീണ്ടും പരുക്കേറ്റപ്പോൾ അത് അസഹ്യമായി. എല്ലാ ക്രെഡിറ്റും ഓസീസ് ബോളര്‍മാർക്കാണ്. അവർ നമ്മുടെ ബാറ്റിങ് രീതി നന്നായി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒട്ടേറെ വിഡിയോകൾ കണ്ട് കൃത്യമായ പ്ലാനുമായി എത്തി. അതു പൊളിക്കണമെങ്കില്‍ നമുക്ക് ആവശ്യമായത് ക്ഷമയാണ്– പൂജാര വ്യക്തമാക്കി.



ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിൽ ഋഷഭ് പന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ‌ ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് നേടിയത് ചേതേശ്വർ പൂജാരയാണ്. 271 റൺസാണ് പൂജാര ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരെ നേടിയത്. മൂന്ന് അർധസെഞ്ചുറികളും നേടി. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് പൂജാരയിപ്പോൾ. ഫെബ്രുവരി അഞ്ചിന് ചെന്നൈയിലാണ് ആദ്യ ടെസ്റ്റ് മത്സരം. ഓസ്ട്രേലിയലിൽ പൂജാരയുടെ ബാറ്റിങ്ങിലെ മെല്ലെപ്പോക്ക് മറ്റു ബാറ്റ്സ്മാൻമാരിൽ സമ്മർദം ഉണ്ടാക്കുന്നതായി വിമർശനം ഉയർന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ശരീരത്തിൽ പല തവണ പന്തുകൊണ്ടിട്ടും ബാറ്റിങ് തുടർന്ന താരത്തിന്റെ സമീപനം കയ്യടി നേടി.



