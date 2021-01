ദൗർബല്യങ്ങൾ ഇല്ല, കോലിയെ എങ്ങനെ പുറത്താക്കും? തല പുകച്ച് ഇംഗ്ലണ്ട് താരം

ലണ്ടൻ∙ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിൽ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിയുടെ വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തണമെങ്കിൽ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടിവരുമെന്ന് ഇംഗ്ലണ്ട് സ്പിന്നർ മൊയീൻ അലി. വിരാട് കോലിക്കു ദൗർബല്യങ്ങൾ ഇല്ല. ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരായ ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനു നഷ്ടമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കൂടുതൽ റൺസ് നേടുന്നതിനുള്ള പ്രചോദനവുമായിട്ടായിരിക്കും വിരാട് കോലി കളിക്കാനെത്തുക– മൊയീൻ അലി മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു.



എങ്ങനെയാണു ഞങ്ങൾ വിരാട് കോലിയെ പുറത്താക്കുക. വിരാട് കോലി ഒരു ലോകോത്തര ക്രിക്കറ്റ് താരമാണ്. ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രകടനം മികച്ചതായിരുന്നു. എന്നാൽ മത്സരങ്ങൾ‌ക്കിടെ അദ്ദേഹത്തിന് അവധിയെടുത്തു നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങേണ്ടിവന്നു. കൂടുതൽ റൺസ് നേടുന്നതിനുള്ള പ്രചോദനവുമായിട്ടായിരിക്കും കോലി ഇനി കളിക്കാനിറങ്ങുക. കോലിയെ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ പുറത്താക്കുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. ഇംഗ്ലണ്ടിന് മികച്ച ബോളിങ് നിരയുണ്ട്, മികച്ച പേസർമാരുണ്ട്.



വിരാട് കോലിയുമായി നല്ല സൗഹൃദത്തിലാണെന്നും മൊയീൻ അലി വ്യക്തമാക്കി. ഞങ്ങൾ ക്രിക്കറ്റിനെക്കുറിച്ച് അധികം സംസാരിക്കാറില്ല. ഇനി വരാനുള്ള ടെസ്റ്റ് പരമ്പരകളിൽ തനിക്കു നേടാനുള്ളതു ചെറിയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ മാത്രമാണെന്നും അലി അവകാശപ്പെട്ടു. 200 വിക്കറ്റെന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽനിന്ന് ഞാൻ വളരെ അകലെയല്ല. അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലെന്ന് ചില ആളുകൾ പറയും. എന്നാൽ എനിക്കു ശ്രദ്ധിക്കാൻ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതു നേടിയ ശേഷം പുതിയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ തേടിപ്പോകും– മൊയീൻ അലി വ്യക്തമാക്കി.



നാല് ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ കളിക്കുക. ആദ്യ മത്സരം ഫെബ്രുവരി അഞ്ചിന് തുടങ്ങും. അതിനു ശേഷം മൂന്ന് ഏകദിന മത്സരങ്ങളും അഞ്ച് ട്വന്റി20 യുമുണ്ട്. കുഞ്ഞ് പിറക്കുന്നതിനാൽ ക്രിക്കറ്റില്‍നിന്ന് കുറച്ചു നാൾ അവധിയെടുത്ത വിരാട് കോലി ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിൽ ടീമിനൊപ്പം ചേരും. വിരാട് കോലിയുടെ അഭാവത്തിലും ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പര ടീം ഇന്ത്യ സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. ഈ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ഇന്ത്യൻ ടീം ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ഇറങ്ങുന്നത്.



English Summary: 'How do we get him out?': Moeen Ali says Virat Kohli does not have a weakness