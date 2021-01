ആഗ്രഹം ഫാസ്റ്റ് ബോളർ ആകാന്‍; ദേഷ്യത്തിൽ 10 ദിവസം കളിച്ചില്ല: സ്പിന്നർ കുൽദീപ്

ന്യൂഡൽഹി∙ ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചു തുടങ്ങിയ കാലത്ത് തനിക്ക് ഫാസ്റ്റ് ബോളർ ആകാനായിരുന്നു താൽപര്യമെന്ന് ഇന്ത്യൻ സ്പിന്നർ കുൽദീപ് യാദവ്. അക്കാലത്ത് സ്പിൻ ബോളിങ് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു. ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചു തുടങ്ങിയ കാലത്തു പന്ത് നല്ല പോലെ സ്വിങ് ചെയ്ത് എറിയാൻ സാധിച്ചിരുന്നു. സ്പിൻ ബോളർ ആകാൻ താൽപര്യം ഇല്ലാത്തതിനാൽ പത്ത് ദിവസത്തോളം പരിശീലനത്തിന് പോകാതിരുന്നിട്ടുണ്ടെന്നും ഐപിഎൽ ടീം കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് എഫ്ബി പേജിലെ വിഡിയോയില്‍ കുൽദീപ് പറഞ്ഞു.



ആദ്യ കാലത്തു ഫാസ്റ്റ് ബോളിങ്ങാണു എനിക്കു നല്ലതെന്നു തോന്നിയത്. എന്റെ കൈ നന്നായി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിനാൽ പരിശീലകനും അങ്ങനെ കരുതി. 10–11 വയസ്സിലൊക്കെ പന്ത് നന്നായി സ്വിങ് ചെയ്ത് എറിയാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു. എന്നാൽ എന്റെ വളർച്ചക്കുറവ് ആയിരുന്നു പ്രശ്നമായത്. ഇതോടെ പരിശീലകൻ സ്പിൻ ബോളിങ്ങിൽ ശ്രദ്ധ നൽകാൻ പറഞ്ഞു. ആദ്യമൊക്കെ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു, കാരണം എനിക്ക് സ്പിൻ ബോളിങ് ഇഷ്ടമേ അല്ലായിരുന്നു.



എല്ലായ്പ്പോഴും എനിക്ക് ഫാസ്റ്റ് ബോളർ ആകാനായിരുന്നു ആഗ്രഹം. അതു സാധിക്കാതിരുന്നതോടെ ദേഷ്യമായി. സ്പിൻ ചെയ്തു തുടങ്ങിയതു മുതൽ ചൈനാമാൻ ബോളിങ്ങാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതെന്നും കുൽദീപ് വ്യക്തമാക്കി. സ്പിൻ ബോളിങ് ഇഷ്ടമല്ലാത്തതിനാൽ പത്ത് ദിവസം ഞാൻ പരിശീലനത്തിനായി ഗ്രൗണ്ടിൽ പോയില്ല. ഫാസ്റ്റ് ബോളിങ് മതിയെന്നായിരുന്നു അപ്പോഴും എന്റെ തീരുമാനം. ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ടിലേക്കു വരാൻ പരിശീലകൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.



ഇതോടെ എനിക്ക് സ്പിൻ ബോളിങ് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടിവന്നു. അങ്ങനെ പത്ത് ദിവസത്തിനു ശേഷം വീണ്ടും ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമി മൈതാനത്തേക്കു ഞാൻ കളിക്കാനായി ചെന്നു– കുൽദീപ് യാദവ് വ്യക്തമാക്കി. ദേശീയ ടീമിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഒരു വർഷമായി കുൽദീപിന് കാര്യമായ അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്ക് ഒരുങ്ങുകയാണ് താരമിപ്പോൾ. 2020 ഐപിഎല്ലിൽ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് കുൽദീപ് കൊൽക്കത്തയ്ക്കായി കളിച്ചത്. ഓസ്ട്രേലിയൻ പര്യടനത്തിനു പോയെങ്കിലും ഒരു ഏകദിനത്തിലും സന്നാഹ മത്സരത്തിലും മാത്രം അവസരം ലഭിച്ചു.



