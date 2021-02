അപമാനത്തിനെതിരെ അഭിമാന പോരാട്ടം

കോട്ടയം ∙ കായികരംഗത്തെ വംശീയതയ്ക്കെതിരെ പോരാടാൻ മടിച്ചുനിൽക്കുന്നവർക്കു മാതൃകയായി, അഭിമാനമായി മലയാളിയുടെ ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടം. കോട്ടയം വൈക്കം വൈക്കപ്രയാർ സ്വദേശിയ കൃഷ്ണകുമാറാണ് കഴിഞ്ഞ മാസം സിഡ്നിയിൽ നടന്ന ഇന്ത്യ– ഓസീസ് മൂന്നാം ടെസ്റ്റിനിടെ ഓസ്ട്രേലിയൻ കാണികളുടെ വംശീയാധിക്ഷേപത്തിന് ഇരയായ ഇന്ത്യക്കാരിലൊരാൾ. സംഭവത്തെത്തുടർന്ന്, ക്രിക്കറ്റിൽനിന്നു വംശീയതയെ തുരത്താൻ കൃഷ്ണകുമാർ ആരംഭിച്ച നിയമയുദ്ധം രാജ്യാന്തരശ്രദ്ധ നേടിക്കഴിഞ്ഞു.

സിഡ്നി ടെസ്റ്റിന്റെ മൂന്നാം ദിവസം ചെറുപ്പക്കാരായ ഓസ്ട്രേലിയൻ കാണികളും അഞ്ചാം ദിവസം സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരുമാണ് വംശീയ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയത്. നേരിട്ടു സംസാരിച്ചപ്പോൾ യുവാക്കൾ തെറ്റു മനസ്സിലാക്കി സൗഹാർദത്തോടെ പെരുമാറി. അതേസമയം,സുരക്ഷാ ജീവനക്കാർ ഒരു ദിവസം മുഴുവനും മുൾമുനയിൽ നിർത്തി. വംശീയ അധിക്ഷേപത്തിനെതിരെ രാജ്യാന്തര ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷനായ ഫിഫ എടുക്കുന്ന മാതൃകയിൽ നടപടികൾ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിലും (ഐസിസി) എടുക്കണമെന്നാണ് നാൽപത്തിരണ്ടുകാരനായ കൃഷ്ണകുമാറിന്റെ ആവശ്യം.

ഇതേ മത്സരത്തിനിടെ, ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളായ മുഹമ്മദ് സിറാജിനും ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയ്ക്കുമെതിരെയുണ്ടായ വംശീയാധിക്ഷേപത്തെക്കുറിച്ച് ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്. ഈ സംഭവത്തിൽ ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയ ക്ഷമാപണം നടത്തിയെങ്കിലും തന്റെ പരാതിയിൽ ഇന്നലെ വരെ സിഡ്നി ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് അധികൃതർ മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ലെന്നു കൃഷ്ണകുമാർ പറയുന്നു.

∙ തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കി ഓസ്ട്രേലിയൻ യുവാക്കൾ

ഡോക്ടറായ അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും കൂടെ നൈജീരിയയിൽ വളർന്ന കൃഷ്ണകുമാർ 15 മാസം മുൻപാണ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ എത്തിയത്. ഹൈസ്കൂൾ, ഹയർ സെക്കൻഡറി പഠനം കേരളത്തിലായിരുന്നു. മാർക്കറ്റിങ് ആൻഡ് ബ്രാൻഡിങ് മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൃഷ്ണകുമാറിന്റെ ഭാര്യ ഓസ്ട്രലിയയ്ക്കാരിയാണ്. രണ്ട് ആൺകുട്ടികളുണ്ട്. ഇന്ത്യ–ഓസ്ട്രേലിയ ഏകദിന, ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങൾ കാണാനും സിഡ്നി ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിൽ പോയിരുന്നെങ്കിലും വംശീയ അധിക്ഷേപമോ മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മെൽബണിൽ നടന്ന രണ്ടാം ടെസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യ ജയിച്ചതിനു പിന്നാലെ നല്ലൊരു കളി കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഓസ്ട്രേലിയൻ സുഹൃത്തിനൊപ്പം ടെസ്റ്റിന്റെ രണ്ടാം ദിവസം ഗ്രൗണ്ടിലേക്കു പോയത്. അന്നു പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. തൊട്ടടുത്ത ദിവസം പക്ഷേ, കാര്യങ്ങൾ മാറി.

രാവിലെ പത്തേകാലോടെയാണ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ എത്തിയത്. ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ രഹാനെ ബാറ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. കളിയിലെ നിർണായക നിമിഷങ്ങളിൽ ദേശീയപതാക വീശുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന വെള്ളക്കാരായ നാലഞ്ചു ചെറുപ്പക്കാർ ഇന്ത്യക്കാരെ അധിക്ഷേപിച്ചത്. ഋഷഭ് പന്തിനെ ‘ചീറ്റർ എന്നും തടിയൻ എന്നും അവർ പരിഹസിച്ചു. മുഹമ്മദ് സിറാജ് ബൗണ്ടറിക്കിരികിൽ ഫീൽഡ് ചെയ്യാനെത്തിയപ്പോൾ സിറാജിന്റെ നേർക്കും അധിക്ഷേപം നീണ്ടു. ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയപതാക വീശിയപ്പോഴും അധിക്ഷേപം ഉയർന്നു.

വളരെ മോശമായ പെരുമാറ്റമാണെങ്കിലും ചെറുപ്പക്കാരായതിനാൽ സംസാരിച്ചു നോക്കാമെന്നു വച്ചു. ആ സംഘത്തിന്റെ നായകനെന്നു തോന്നിയ ആളോട് ഇത്തരം പരിഹാസങ്ങൾക്കും ക്രിക്കറ്റിൽ സ്ഥാനമില്ലെന്നും നല്ല മത്സരം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ആസ്വദിക്കാം എന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ സംഘം ഒന്നടങ്കം കയ്യടിച്ചു. അവരുടെ തെറ്റു മനസ്സിലാക്കിയാട്ടാകണം, അൽപം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സംഘത്തിന്റെ നേതാവ് വീണ്ടും അരികിലെത്തി സൗഹൃദം ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

∙ ബാനറിൽ അവർ കണ്ട ചുവരെഴുത്ത്

കളിയുടെ മൂന്നാം ദിവസം വൈകിട്ടു തന്നെ ടീം ഇന്ത്യയുടെ മാനേജ്മെന്റ് സിറാജിനും ബുമ്രയ്ക്കുമെതിരായ അധിക്ഷേപത്തിന്റെ പേരിൽ ഔദ്യോഗികമായി പരാതി നൽകിയിരുന്നു. നാലാം ദിവസം ഇടയ്ക്ക് കളി നിർത്തിവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ സംഭവങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് താൻ അഞ്ചാം ദിവസത്തെ കളി കാണാൻ പോയതെന്നു കൃഷ്ണകുമാർ പറയുന്നു.

രാവിലെ നേരത്തേ എഴുന്നേറ്റ് വംശീയതയ്ക്കെതിരെ ബാനർ എഴുതി കയ്യിൽ വയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. മക്കളുടെ കടലാസ് റോളിൽ ഭാര്യയുടെ സഹായത്തോടെ നാല് ബാനറുകളാണ് തയാറാക്കിയത്. പോരാട്ടം ആകാം, വംശീയത അരുത്( Rivalry is good, racism is not), വംശീയത വേണ്ട സുഹൃത്തേ(No racism, mate), തവിട്ടുനിറക്കാരെ അകറ്റിനിർത്തരുത്( Bown inclusion matters), ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയ, നാനാത്വം പിന്തുടരണേ(Cricket Australia, diversity please) എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു ബാനറുകൾ. ഇതുമായി ഗ്രൗണ്ടിലെത്തി. കോവിഡ് കാലമായതിനാൽ സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ച് വളരെ പെട്ടെന്നു പരിശോധന തീരും. പക്ഷേ, കയ്യിൽ ബാനറുകളുണ്ടെന്നു കണ്ടപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ മാറി.

പോരാട്ടം ആകാം, വംശീയത അരുത് എന്ന ബാനർ കയ്യിൽ വയ്ക്കാമെന്നു സമ്മതിച്ചെങ്കിലും മറ്റുള്ളവ കണ്ടപ്പോൾ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരുടെ സ്വഭാവം മാറി. ബാനർ വലുതാണെന്നും രാഷ്ട്രീയ സന്ദേശം പാടില്ലെന്നുമൊക്കയായി മറുപടി. വളരെ മാന്യമായി അതു ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴായിരുന്നു വർണവിവേചനം പുരണ്ട ആ വാക്കുകൾ: ‘ഈ സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് താങ്കൾ വന്ന സ്ഥലത്തേക്കു തിരിച്ചു പോകൂ’. മെറ്റൽ ഡിറ്റക്ടർ പരിശോധന മിനിറ്റുകൾ നീണ്ടു.

ശരീരം മുഴുവൻ അരിച്ചു പെറുക്കുന്ന പോലെ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ, ജനമധ്യത്തിൽ നഗ്നനായി നിൽക്കുന്ന പോലെ വിഷമിച്ചുവെന്നു കൃഷ്ണകുമാർ പറയുന്നു. ഒടുവിൽ മൈതാനത്തിനകത്തു കടന്നപ്പോൾ, പതിവു തെറ്റിച്ച് പത്തോളം സുരക്ഷാ ഭടൻമാർ തന്റെ ഓരോ നീക്കവും നിരീക്ഷിച്ചു നിൽക്കുകയായിരുന്നു. സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കാതെ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാർ ആ ദിവസം കളി തീരും വരെ തന്നോടും മറ്റ് ഇന്ത്യൻ കാണികളോടും പ്രകോപനപരമായി പെരുമാറിയെന്നും കൃഷ്ണകുമാർ പറഞ്ഞു.

∙ മാതാപിതാക്കൾക്കു വേണ്ടി ഈ പോരാട്ടം

തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ അഭിഭാഷകനെ കണ്ട് സിഡ്നി മൈതാനത്തിന്റെ ചുമതലക്കാരായ എസ്‌സിജി ട്രസ്റ്റിന് നോട്ടിസ് അയച്ചു. എല്ലാ അതിർവരമ്പുകളും ലംഘിച്ച് വംശീയ പെരുമാറ്റം നടത്തിയ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരനെതിരെ സസ്പെൻഷനും പുറത്താക്കലും ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വംശീയതയ്ക്ക് എതിരായ ഈ പോരാട്ടം തന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്കു വേണ്ടിയാണെന്നു കൃഷ്ണകുമാർ പറയുന്നു. ചേർത്തല പട്ടണക്കാട് സ്വദേശിയായ അച്ഛനും വൈക്കം സ്വദേശിയായ അമ്മയും തന്നെ വളർത്തിയത് അങ്ങനെയാണ്.

നൈജീരിയിയിൽ വളർന്ന താൻ 2010 ലോകകപ്പിൽ നൈജീരിയയ്ക്കു വേണ്ടിയാണ് ആർത്തു വിളിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം സിഡ്നിയിൽ കളി നടന്നപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കായിരുന്നു പിന്തുണ. കായികരംഗത്ത് വംശീയതയ്ക്ക് ഒരു സ്ഥാനവുമില്ല. മികവിനു മാത്രമാണ് പ്രാധാന്യം. ഇക്കാര്യം മനസ്സിലാക്കി ഐസിസി വൈകാതെ നടപടിയെടുക്കുമെന്നാണ് കൃഷ്ണകുമാറിന്റെ പ്രത്യാശ.

English Summary: Keralite lonely fight against racial remarks against him during India -Australia test series