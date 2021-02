ടി10 കളിക്കാൻ സമയം വേണമെന്ന് ഹഫീസ്, ഇടഞ്ഞ് പാക്ക് ബോർഡ്; ടീമിൽനിന്ന് പുറത്ത്

ഇസ്‍ലാമബാദ്∙ ഞായറാഴ്ചയാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ ട്വന്റി20 പരമ്പരയ്ക്കുള്ള 20 അംഗ ടീമിനെ പാക്കിസ്ഥാന്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. മൂന്ന് ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളാണ് പാക്കിസ്ഥാന് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരെ കളിക്കാനുള്ളത്. ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് ലാഹോറിൽ ആദ്യ മത്സരം. ടീം പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ സീനിയർ താരം മുഹമ്മദ് ഹഫീസിനെ ഒഴിവാക്കിയത് പാക്ക് ആരാധകരെ ചൊടിപ്പിച്ചു. 2020 ൽ ട്വന്റി20യിൽ പാക്കിസ്ഥാനു വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് നേടിയ താരമാണ് ഹഫീസ്.



2021ലും താരം സമാനമായ ഫോം തുടരുമെന്ന് ആരാധകർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് അപ്രതീക്ഷിത പുറത്താകൽ. എന്നാൽ മുഹമ്മദ് ഹഫീസും പാക്ക് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡും തമ്മിലുള്ള തർക്കത്തിന്റെ തുടർച്ചയായാണു താരത്തിന് ടീമിലെ സ്ഥാനം നഷ്ടമായതെന്നാണു പുറത്തുവരുന്ന വിവരം. ഹഫീസ് നിലവിൽ ടി10 അബുദബി ലീഗ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ലീഗ് പകുതിക്കുവച്ച് നിർത്തിപ്പോരാന്‍ ആകില്ലെന്നാണു താരത്തിന്റെ നിലപാട്. ഇതോടെ ഫെബ്രുവരി അഞ്ചോടെ പാക്ക് ടീമിന്റെ ബയോ ബബിളിൽ ചേരാൻ ഹഫീസ് അനുവാദം ചോദിച്ചു.



എന്നാൽ ഇതു സ്വീകാര്യമല്ലെന്ന നിലപാടാണു പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡിന്റേത്. ടീം പ്രഖ്യാപന വേളയിൽ ചീഫ് സിലക്ടർ മുഹമ്മദ് വാസിം തന്നെ ഹഫീസിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിലപാടു വ്യക്തമാക്കി. മികച്ച ഫോമിലുള്ള താരത്തിന്റെ സേവനം ലഭ്യമാകുമെങ്കിൽ അദ്ദേഹം കളിക്കുമെന്ന് ചീഫ് സിലക്ടർ അറിയിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് ഫെബ്രുവരി മൂന്നിന് ടീമിന്റെ ബയോ ബബിളിൽ എത്താൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഹഫീസിനെ പരിഗണിക്കാതിരുന്നത്. കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോൾ എല്ലാവർക്കും നിർബന്ധമാണ്.



പാക്ക് താരം ആസിഫ് അലിയും ടി10 ലീഗ് കളിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഫെബ്രുവരി മൂന്നിന് തന്നെ പാക്ക് ടീമിനൊപ്പം ചേരുമെന്നും സിലക്ടർ പ്രതികരിച്ചു. മുഹമ്മദ് ഹഫീസിന് പുറമേ ഇമാദ് വാസിം, വഹാബ് റിയാസ്, ശതബ് ഖാൻ തുടങ്ങിയ പാക്ക് താരങ്ങൾക്കും ടീമിൽ ഇടം ലഭിച്ചില്ല. കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണമാണ് വാസിം കളിക്കാതിരിക്കുന്നത്. വഹാബ് റിയാസിനെ ഒഴിവാക്കിയതാണ്. ശതബ് ഖാന് പരുക്ക് തിരിച്ചടിയായി. സീനിയർ താരങ്ങളിൽ പലരും പുറത്തായപ്പോൾ ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ തിളങ്ങിയ സഫർ ഗോഹർ, അമാദ് ഭട്ട്, സാഹിദ് മെഹ്മൂദ്, ഡാനിഷ് അസീസ് എന്നിവർക്ക് ടീമിൽ അവസരം ലഭിച്ചു.



English Summary: Mohammad Wasim reveals the reason behind Mohammad Hafeez’s omission from the T20I squad against South Africa