ഇന്ത്യൻ ടീം ചെന്നൈയിൽ കളിക്കുമ്പോൾ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടതിൽ സങ്കടം: നടരാജൻ

ചെന്നൈ∙ ഏതൊരു താരവും ആഗ്രഹിക്കുന്ന തരത്തിൽ സ്വപ്നതുല്യ അരങ്ങേറ്റമാണ് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിലേക്ക് ടി.നടരാജന് ലഭിച്ചത്. ഒരു പര്യടനത്തിൽ തന്നെ എല്ലാ ഫോർമാറ്റുകളിലും അരങ്ങേറുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ താരമാണ് നടരാജൻ. പരമ്പരയിലുടനീളം മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കാനും ഈ തമിഴ്നാട് സ്വദേശിക്കായി. എന്നാൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ആദ്യ രണ്ടു ടെസ്റ്റുകൾക്കുള്ള ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടതിന്റെ സങ്കടം തുറന്നുപറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നടരാജൻ.

‘ടീമിന്റെ ഭാഗമാകാൻ കഴിയാത്തതിൽ തികച്ചും സങ്കടമുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളായി ടീമിനൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നതിന് ശേഷം. എന്നാൽ ഒരു ഇടവേള എടുക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ആറുമാസമായി ഞാൻ കുടുംബത്തോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ അതിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു. പക്ഷേ, ഇന്ത്യൻ ടീം ചെന്നൈയിൽ കളിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അവരോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കാൻ കഴിയാത്തതിൽ വിഷമമുണ്ട്.’ – നടരാജൻ പറഞ്ഞു.

എല്ലാ ഫോർമാറ്റുകളിലും കളിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്, അതനുസരിച്ച് കഠിനപ്രയ്തനം ചെയ്യും. ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി ആറ് നീണ്ട മാസങ്ങൾ കളിക്കുന്നത് ഇതാദ്യമാണ്. ലോക്ഡൗൺ സമയത്ത് തുടർച്ചയായി പരിശീലിച്ചിരുന്നതിനാൽ ഐ‌പി‌എല്ലിലും ഓസ്‌ട്രേലിയയിലും ജോലിഭാരം തോന്നിയില്ലെന്നും നടരാജൻ പറഞ്ഞു.

വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ആദ്യ ടെസ്റ്റ് ആരംഭിക്കുന്നത്. ആദ്യ രണ്ടു ടെസ്റ്റുകളും എം.എ.ചിദംബരം സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ്. കോവിഡ് നെഗറ്റീവായ ഇരു ടീമുകളിലേയും താരങ്ങൾ ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ പരിശീലനത്തിന് ഇറങ്ങി. ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരായ പരമ്പര 2–0നു തൂത്തുവാരിയതിന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ഇംഗ്ലിഷ് ടീമിന്റെ വരവ്. ഓസ്ട്രേലിയൻ മണ്ണിൽ ഐതിഹാസിക പരമ്പര ജയം സ്വന്തമാക്കിയതിന്റെ ആവേശത്തിലാണു ടീം ഇന്ത്യ.

