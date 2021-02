‘യുവതാരങ്ങളുടെ കളികണ്ടു സമ്മർദത്തിലായി, ജയിച്ചപ്പോൾ കരഞ്ഞുപോയി’

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇന്ത്യൻ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളിലൊന്നാണ് 2021 ജനുവരി 19. ഗബ്ബയിൽ തുടര്‍ച്ചയായി 32 വർഷം വിജയം മാത്രം രുചിച്ച ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് ഇന്ത്യ മറുപടി നല്‍കിയ ദിവസം. ബാറ്റിങ്ങിൽ വിരാട് കോലി, രവീന്ദ്ര ജഡേജ, ഹനുമാ വിഹാരി തുടങ്ങിയവർ ഇല്ലാതെയാണ് ബ്രിസ്ബെയ്ൻ ടെസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യ ഓസ്ട്രേലിയയെ മുട്ടുകുത്തിച്ചത്.



ഓപ്പണര്‍‌ ശുഭ്മാൻ ഗിൽ (91), ചേതേശ്വർ പൂജാര (56), വാഷിങ്ടൻ സുന്ദർ (22), ഋഷഭ് പന്ത് (89) എന്നിവർ അവസരം മുതലെടുത്ത് ഇന്ത്യയുടെ വിജയത്തിനു വഴിയൊരുക്കി. മൂന്ന് വിക്കറ്റ് വിജയത്തോടെ ഇന്ത്യ പരമ്പരയിൽ 2–1ന് മുന്നിലെത്തി. ഇന്ത്യൻ ആരാധകർക്കൊപ്പം മുൻ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളും ആഘോഷമാക്കിയ മത്സരമായിരുന്നു ഇത്. ഇന്ത്യയുടെ വിജയം കണ്ട് കരഞ്ഞുപോയെന്നാണ് വി.വി.എസ്. ലക്ഷ്മൺ ഒരു സ്പോർട്സ് മാധ്യമത്തോടു പ്രതികരിച്ചത്. ഞാൻ വളരെ വൈകാരികമായാണ് ഈ മത്സരത്തെ കണ്ടത്. അതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല– ലക്ഷ്മൺ പ്രതികരിച്ചു.



കുടുംബത്തോടൊപ്പമിരുന്നാണ് അവസാന ദിവസത്തെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രകടനം കണ്ടത്. വാഷിങ്ടൻ സുന്ദറും ഋഷഭ് പന്തും ബാറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ സമ്മർദത്തിലായിരുന്നു. കാരണം, അവർ നന്നായി കളിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് നിയന്ത്രണം ലഭിക്കില്ല. ഇന്ത്യ ഓസ്ട്രേലിയയെ തോൽപിച്ചു പരമ്പര സ്വന്തമാക്കണമെന്നു ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. ഏറെക്കാലമായി ഓസീസ് തോൽവി അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ബ്രിസ്ബെയ്നില്‍ കളിക്കാന്‍ ഇന്ത്യയ്ക്കു ഭയമാണെന്നായിരുന്നു എല്ലാവരും പറഞ്ഞിരുന്നത്.



ഒരു ക്രിക്കറ്റ് മത്സരം കണ്ടിട്ട് ഇതു രണ്ടാം തവണയാണു താൻ കരയുന്നതെന്നും ലക്ഷ്മൺ വെളിപ്പെടുത്തി. 2011 ൽ ഇന്ത്യ ഏകദിന ലോകകപ്പ് വിജയിച്ചപ്പോഴാണ് ആദ്യം കരഞ്ഞത്. കാരണം ലോകകപ്പ് ജയിക്കുന്ന ടീമിന്റെ ഭാഗമാകുകയെന്നത് എന്റെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു. ലോകകപ്പ് നേടിയ ടീമിലെ താരങ്ങളുമായി എനിക്കു വളരെ അടുത്ത ബന്ധമാണുണ്ടായിരുന്നത്. ഒരു ക്രിക്കറ്റ് താരമെന്ന നിലയില്‍ എനിക്ക് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഓസീസ് ടീമിനെ തോൽപിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.



യുവ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ അതു ചെയ്തതിൽ എനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ട്. ഈ നേട്ടത്തെ വാക്കുകൾകൊണ്ടു വിവരിക്കാനാകില്ല. എന്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞിരുന്നു. രാജ്യത്തിനാകെയുള്ള നേട്ടമായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ടെസ്റ്റ് പരമ്പര വിജയമെന്നും ലക്ഷ്മൺ പറഞ്ഞു. ഓസ്ട്രേലിയയെ അവരുടെ നാട്ടിൽ കീഴടക്കിയതിന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ നേരിടാനൊരുങ്ങുകയാണ് കോലിയും സംഘവും.



English Summary: VVS Laxman says he got 'emotional' when India beat Australia at Gabba