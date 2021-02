സച്ചിന് പിന്നാലെ രഹാനെ, രോഹിത്, കോലി; ‘ഇന്ത്യ ടുഗെദർ’ അറിയിച്ച് ക്രിക്കറ്റ് ലോകം

ന്യൂഡൽഹി∙ രാജ്യത്ത് സമരം ചെയ്യുന്ന കർഷകരെ പിന്തുണച്ച് പോപ് ഗായിക റിയാന പ്രതികരിച്ചതോടെ ‘ഇന്ത്യ ടുഗെദർ’ എന്ന ഹാഷ്ടാഗ് ക്യാംപെയ്ന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾ. രാജ്യത്തെ ഒട്ടുമിക്ക ക്രിക്കറ്റ് പ്രതിഭകളും വിഷയത്തിൽ നിലപാടറിയിച്ച് ട്വിറ്ററിൽ പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസം സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കർ റിയാനയ്ക്കു മറുപടിയുമായെത്തിയതിനു പിന്നാലെയാണു രാജ്യത്തെ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾ ഓരോരുത്തരായി നിലപാടു വ്യക്തമാക്കിയത്.



പുറത്തുനിന്നുള്ളവർ വിഷയത്തില്‍ ഇടപെടേണ്ടെന്നായിരുന്നു സച്ചിന്റെ പ്രതികരണം. രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരത്തിൽ‌ വിട്ടുവീഴ്ചയുണ്ടാകരുത്. പുറത്തുനിന്നുള്ളവർ കാഴ്ചക്കാരായാൽ മതി. പങ്കെടുക്കേണ്ട. ഇന്ത്യയുടെ പ്രശ്നത്തിൽ പുറത്തുനിന്നുള്ളവർ ഇടപെടേണ്ട. ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഇന്ത്യയെ അറിയാം. തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാനും അറിയാം. ഒറ്റ രാജ്യമെന്ന നിലയിൽ ഐക്യത്തോടെ നിൽക്കാം– സച്ചിൻ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു. സച്ചിന്റെ ട്വീറ്റിനെതിരെ വ്യാപകമായ വിമർശനങ്ങളും ഉയരുന്നുണ്ട്.



സച്ചിന് പിന്നാലെ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലി, വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ അജിൻക്യ രഹാനെ, അനിൽ കുംബ്ലെ എന്നിവരും ഇന്ത്യ ടുഗെദർ ക്യാംപെയ്ന്റെ ഭാഗമായി. വിയോജിപ്പുകള്‍ ഏറെയുണ്ടാകാം എങ്കിലും ഈ സമയത്തു ഐക്യത്തോടെ നമുക്കെല്ലാവര്‍ക്കും തുടരാമെന്നാണു കോലിയുടെ പ്രതികരണം. കൃഷിക്കാര്‍ രാജ്യത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ്. സമാധാനത്തിനും ഒന്നിച്ചു മുന്നോട്ടു പോകാനും എല്ലാവര്‍ക്കും സ്വീകാര്യമായ പരിഹാരം ഉണ്ടാകുെമന്നു ഉറപ്പുണ്ടെന്നും കോലി ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു.



ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യമായ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങളിൽ പരിഹാരം കാണാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അനിൽ കുംബ്ലെ പ്രതികരിച്ചു. ഒരുമിച്ചു നിന്നാൽ തീർക്കാൻ പറ്റാത്ത പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്നായിരുന്നു രഹാനെയുടെ നിലപാട്. ഒരുമിച്ച് ഐക്യത്തോടെ നിന്ന് രാജ്യത്തെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങൾ തീർക്കാൻ നോക്കണമെന്നും രഹാനെ ആവശ്യപ്പെട്ടു. രോഹിത് ശർമ, സുരേഷ് റെയ്ന, ശിഖർ ധവാൻ, ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ എന്നിവരും വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട്.



English Summary: #IndiaTogether - Virat Kohli, Ajinkya Rahane and Rohit Sharma Join Call for Unity After Rihanna's Tweet