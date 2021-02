പാവകളി കണ്ടെന്ന് തിവാരി, കർഷകന്റെ കയ്യുമായി ഗിൽ; മിണ്ടാതെ ധോണി

ന്യൂഡൽഹി∙ കാർഷിക നിയമത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുന്ന കർഷകരെച്ചൊല്ലിയുടെ തർക്കം തുടരുകയാണ്. പോപ് ഗായിക റിയാനയുടെ ട്വീറ്റും പിന്നാലെ ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസം സച്ചിന്റെ മറുപടിയുമാണു ഇത്രയേറെ ചർച്ചകൾക്കു വഴി തുറന്നത്. സച്ചിന് പിന്നാലെ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിച്ചു രംഗത്തെത്തി. ഇന്ത്യ ടുഗെദർ ഹാഷ്ടാഗ് ക്യാംപെയ്നുമായാണു ഭൂരിഭാഗം താരങ്ങളും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ അഭിപ്രായം വ്യക്തമാക്കിയത്. എന്നാൽ ഇതിന്റെ ഭാഗമാകാതെ വേറിട്ട അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചവരും ഉണ്ട്.



ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യത്തിൽ പുറത്തുനിന്നുള്ളവർ ഇടപെടേണ്ടതില്ലെന്നായിരുന്നു സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കറുടെ നിലപാട്. വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയോടെ മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം ഇർഫാൻ പഠാൻ ട്വിറ്ററിൽ ട്വീറ്റ് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ– യുഎസിൽ ജോർജ് ഫ്ലോയ്ഡിനെ ഒരു പൊലീസുകാരൻ ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യം തീവ്രദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തിയുരുന്നു, ‘ജസ്റ്റ് സേയിങ്’ എന്നൊരു ഹാഷ്ടാഗും താരം ട്വീറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. യുവ ഇന്ത്യൻ താരം ശുഭ്മാൻ ഗിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ ട്വിറ്ററിൽ യാതൊരു പ്രതികരണവും നടത്തിയിട്ടില്ല.



എന്നാൽ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ താരത്തിന്റെ പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ ധാന്യങ്ങൾക്കു നടുവിലുള്ള കർഷകന്റെ ചേറുപുരണ്ട കൈപ്പത്തിയാണ്. ക്രിക്കറ്റ് താരം മനോജ് തിവാരിയും ട്വിറ്ററിൽ നിലപാട് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞാൻ പാവകളി കണ്ടിട്ടില്ല. 35 വർഷമെടുത്താണ് ഒരെണ്ണം കാണാൻ സാധിച്ചതെന്നായിരുന്നു തിവാരിയുടെ പ്രതികരണം. മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ എം.എസ്. ധോണി ഇക്കാര്യത്തിൽ യാതൊരു പ്രതികരണവും ഇതുവരെ നടത്തിയിട്ടില്ല. താരത്തിന്റെ വാക്കുകള്‍ക്കായി ആരാധകരും കാത്തിരിക്കുകയാണ്. താരത്തിന്റെ നിലപാട് തേടിയുള്ള ട്വീറ്റുകളും വ്യാപകമാണ്. ഇതോടെ എം.എസ്. ധോണിയെന്ന ഹാഷ്ടാഗ് ട്വിറ്ററിൽ ട്രെന്റിങ്ങായി.



റിയാനയ്ക്കു ശക്തമായ പിന്തുണ അറിയിച്ച് പേസ് ബോളർ സന്ദീപ് ശർമ ട്വീറ്റുമായെത്തിയെങ്കിലും വിവാദമായപ്പോള്‍ പിൻവലിച്ചു. റിയാനയെ വിമർശിക്കുന്നതിനു പിന്നിലെ ലോജിക്കിനെ ചോദ്യം ചെയ്താണ് സന്ദീപ് ട്വിറ്ററിൽ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞത്. ഈ ലോജിക് വച്ചാണെങ്കിൽ ആർക്കും ആരുടെ കാര്യങ്ങളും പരസ്പരം നോക്കാനാകില്ല. എന്തെന്നാൽ എല്ലാ സാഹചര്യവും ആരുടെയെങ്കിലും ആഭ്യന്തര വിഷയമായിരിക്കും– സന്ദീപ് കുറിച്ചു. മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ ഈ ട്വീറ്റ് അപ്രത്യക്ഷമായി.



