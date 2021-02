എല്ലാം ആരുടെയെങ്കിലും ആഭ്യന്തര കാര്യം; ലോജിക് ചോദ്യം ചെയ്ത സന്ദീപ് ട്വീറ്റ് ‘മുക്കി’

ന്യൂഡൽഹി∙ സമരം ചെയ്യുന്ന കർഷകരെ പിന്തുണച്ചതിന് പോപ് ഗായിക റിയാനയ്ക്കെതിരെ വിമർശനം ശക്തമാകുന്നതിനിടെ വിഷയത്തിൽ ‘വ്യത്യസ്ത’ പ്രതികരണവുമായി ഇന്ത്യൻ പേസർ സന്ദീപ് ശർമ. റിയാനയെ വിമർശിക്കുന്നതിനു പിന്നിലെ ലോജിക്കിനെ ചോദ്യം ചെയ്താണ് സന്ദീപ് ട്വിറ്ററിൽ അഭിപ്രായം അറിയിച്ചത്. വിവാദമായതോടെ സന്ദീപ് ട്വീറ്റ് പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്തു.



ഈ ലോജിക് വച്ചാണെങ്കിൽ ആർക്കും ആരുടെ കാര്യങ്ങളും പരസ്പരം നോക്കാനാകില്ല. എന്തെന്നാൽ എല്ലാ സാഹചര്യവും ആരുടെയെങ്കിലും ആഭ്യന്തര വിഷയമായിരിക്കും– സന്ദീപ് ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു. തന്റെ വാദത്തെ ന്യായീകരിക്കുന്ന ദൈർഘ്യമേറിയ കുറിപ്പും സന്ദീപ് പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയമുൾപ്പെടെ നിരവധി പേർ പ്രശസ്ത ഗായിക റിയാനയെ വിമർശിക്കുന്നു. റിയാന കർഷകരെ പിന്തുണച്ചു. അത് ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യമാണെന്നാണു പറയുന്നത്.



ഈ ലോജിക്ക് നോക്കിയാണെങ്കിൽ നാസി കാലത്ത് ജർമനിയിലെ ജൂതവിഭാഗത്തിനെതിരായ വേട്ടയാടലിൽ ജർമനിക്കു പുറത്തുനിന്നുള്ള ആർക്കും വിമർശിക്കാനാകില്ല. പാക്കിസ്ഥാനിൽ അഹമദ്, ഹിന്ദു, സിഖ്, ക്രിസ്ത്യൻ എന്നിവർക്കെതിരായ വേട്ടയാടലിൽ പാക്കിസ്ഥാനു പുറത്തുള്ളവർക്കു മിണ്ടാനാകില്ല. യുഎസിനു പുറത്തുനിന്നുള്ളവർക്ക് അവിടത്തെ വംശീയതയെ വിമർശിക്കാൻ സാധിക്കില്ല.



ചൈനയിൽ ഉയ്ഗുറുകൾക്കെതിരായ ആക്രമണങ്ങളിൽ മിണ്ടാനാകില്ല.– ഇങ്ങനെ പോകുന്നു സന്ദീപ് ശർമയുടെ വാക്കുകൾ. മ്യാൻമറില്‍ റോഹിങ്ക്യകൾക്കെതിരായ ആക്രമണം, ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ കറുത്ത വർഗക്കാർക്കെതിരായ നീക്കം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം നീണ്ട കുറിപ്പിൽ താരം പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആ രാജ്യങ്ങളുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളാണെന്നു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണു താരത്തിന്റെ കുറിപ്പ് അവസാനിക്കുന്നത്.



സന്ദീപ് ശര്‍മയുടെ ട്വീറ്റിന്റെ സ്ക്രീൻ ഷോട്ട്, ഇത് പിന്നീട് ഡിലിറ്റ് ചെയ്തു.

