ന്യൂഡല്‍ഹി∙ കര്‍ഷകസമരത്തിനു ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്നും പിന്തുണ കൂടി വരികയാണ്. പോപ് താരം റിയാനയും പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തക ഗ്രെറ്റ തുൻബർഗും ഐക്യദാർഢ്യം അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് നായകന്‍ വിരാട് കോലിയും ഇപ്പോള്‍ പിന്തുണയുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. വിയോജിപ്പുകള്‍ ഏറെയുണ്ടാകാം. ഈ സമയത്തു ഐക്യത്തോടെ നമുക്കെല്ലാവര്‍ക്കും തുടരാം.



കൃഷിക്കാര്‍ രാജ്യത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ്. സമാധാനത്തിനും ഒന്നിച്ചു മുന്നോട്ടു പോകാനും എല്ലാവര്‍ക്കും സ്വീകാര്യമായ പരിഹാരം ഉണ്ടാകുെമന്നു ഉറപ്പുണ്ടെന്നും കോലി ട്വീറ്ററില്‍ കുറിച്ചു. തൊട്ടുപിന്നാലെ സഹതാരവും ഇന്ത്യന്‍ വൈസ് ക്യാപ്റ്റനുമായ അജിങ്ക്യ രഹാനെയും പിന്തുണയുമായെത്തി. ഒന്നിച്ചു നിന്നാല്‍ ഏതു പ്രശ്നത്തിനും പരിഹാരമുണ്ടാകും. ഒരുമിച്ചു നീങ്ങാം.



നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങള്‍ക്കു പരിഹാരം കണ്ടെത്താം– രഹാനെ ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു. രോഹിത് ശര്‍മ താന്‍ നേരത്തെ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത കര്‍ഷകര്‍ക്കു പിന്തുണയറിയിച്ചുള്ള ട്വീറ്റ് വീണ്ടും ഷെയര്‍ ചെയ്തു.



