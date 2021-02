നന്നായി ബാറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ‌ ഔട്ടാകുന്നത് എന്ത് കഷ്ടമാണ്; ഗ്രൗണ്ടിൽ ചൂടായി പൂജാര

ചെന്നൈ∙ ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിൽ‌ മാന്യമായ പെരുമാറ്റത്തിന് ഉടമയാണ് ചേതേശ്വർ പൂജാര. വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ അജിൻക്യ രഹാനെയുടെ അതേ സ്വഭാവക്കാരൻ, താരം ഗ്രൗണ്ടിൽ ദേഷ്യപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ അപൂർവമാണ്. എന്നാൽ ഇന്ത്യ– ഇംഗ്ലണ്ട് ഒന്നാം ടെസ്റ്റിനിടെ ചേതേശ്വർ പൂജാര ക്ഷമ കൈവിട്ടു, ഗ്രൗണ്ടിൽ ദേഷ്യപ്പെട്ടു. സ്വന്തം തെറ്റിനെത്തുടർന്ന് ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ താരം പുറത്തായതിനു പിന്നാലെയാണ് പൂജാര ഗ്രൗണ്ടിൽ രോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചത്.



ബാറ്റിങ്ങിൽ മോശം തുടക്കം ലഭിച്ച ഇന്ത്യയെ പിടിച്ചു നിർത്തിയത് പൂജാരയും ഋഷഭ് പന്തും ചേർന്നു നടത്തിയ രക്ഷാപ്രവർത്തനമായിരുന്നു. 143 പന്തുകൾ നേരിട്ട പൂജാര 73 റൺസാണു നേടിയത്. 11 ഫോറുകൾ സ്വന്തമാക്കി. ഡോം ബെസിന്റെ പന്തിൽ ബേൺസിന് ക്യാച്ച് നൽകിയാണ് പൂജാര പുറത്തായത്. ഇതിനു പിന്നാലെ സ്വന്തം തെറ്റിനെക്കുറിച്ചോർന്ന് പൂജാര ക്ഷോഭിക്കുകയായിരുന്നു.



നന്നായി ബാറ്റു ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോള്‍ ഔട്ടാകുന്നത് എന്തു കഷ്ടമാണ്. ഡോം ബെസിന്റെ ഷോർട്ട് ബോൾ നേരിട്ടപ്പോൾ പൂജാരയ്ക്കു പിഴയ്ക്കുകയായിരുന്നു. മിഡ് വിക്കറ്റിൽ റോറി ബേൺസാണ് ക്യാച്ചെടുത്തത്. റീപ്ലേയിൽ റോറി ബേൺസ് ക്യാച്ചെടുക്കും മുൻ‌പ് പന്ത് ഒലി പോപ്പിന്റെ മുതുകില്‍ തട്ടിയതായും വ്യക്തമായി. ബാറ്റ് പാഡില്‍ ഇടിച്ചാണു പൂജാര ദേഷ്യം തീർത്തത്.



മൂന്നാം ദിനം കളി നിര്‍ത്തുമ്പോൾ ഇന്ത്യ ആറ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 257 റൺസെന്ന നിലയിലാണ്. 88 പന്തിൽ 91 റൺസെടുത്ത ഋഷഭ് പന്താണ് ഒടുവിൽ പുറത്തായത്. വാഷിങ്ടൻ സുന്ദറും (68 പന്തിൽ 33) ആർ. അശ്വിനും (54 പന്തിൽ എട്ട്) പുറത്താകാതെ നിൽക്കുന്നു.



