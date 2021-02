ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയെ രണ്ടാം ടെസ്റ്റ് കളിപ്പിക്കരുത്: ആവശ്യവുമായി ഗൗതം ഗംഭീർ

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇന്ത്യ– ഇംഗ്ലണ്ട് രണ്ടാം ടെസ്റ്റിൽ ഫാസ്റ്റ് ബോളർ ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയെ ടീമിലെടുക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് മുൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം ഗൗതം ഗംഭീര്‍. ഓസ്ട്രേലിയൻ പര്യടനത്തിനിടെ പരുക്കേറ്റ ബുമ്ര ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ഒന്നാം ടെസ്റ്റിൽ കളിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ ടൂർണമെന്റിന്റെ ദൈർഘ്യം പരിഗണിച്ച് ബുമ്രയുടെ ജോലി ഭാരം ഒഴിവാക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് ഗംഭീർ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം മാനേജ്മെന്റിനോടു നിര്‍ദേശിച്ചു.



ബുമ്രയെ ഒഴിവാക്കുകയാണെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് സിറാജ്, ഷാർദൂൽ താക്കൂർ തുടങ്ങിയ യുവതാരങ്ങളെ ടീമിലേക്കു പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്യാം. രണ്ടാം ടെസ്റ്റിൽ ബുമ്രയെ കളിപ്പിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ല. പിങ്ക് ബോള്‍ ടെസ്റ്റ് മാച്ചിനായി ബുമ്രയ്ക്കു വിശ്രമം അനുവദിക്കണമെന്നാണ് എനിക്കു തോന്നുന്നത്. ഈ പരമ്പരയിൽ ബുമ്ര ഒരു എക്സ് ഫാക്ടർ തന്നെയാണ്.



ബുമ്രയ്ക്കു വീണ്ടും പരുക്കേൽ‌ക്കുന്നത് പരമ്പരയിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കു തിരിച്ചടിയായിരിക്കും. ബുമ്രയ്ക്കു ഏറെ നേരം ബോളിങ് ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചുപോയാല്‍ ഇന്ത്യയ്ക്കത് ഗുരുതര പ്രശ്നമായി മാറും– ഗംഭീർ ഒരു സ്പോർട്സ് മാധ്യമത്തിനു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ മൂന്ന് വിക്കറ്റുകളാണ് ബുമ്ര സ്വന്തമാക്കിയത്.



പക്ഷേ ജോ റൂട്ടിന്റെ ഡബിൾ സെഞ്ചുറി മികവിൽ 500 കടന്ന ഇംഗ്ലണ്ടിനെ നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്താൻ ബുമ്രയ്ക്കോ സഹബോളർമാർക്കോ സാധിച്ചില്ല. ഡോം സിബ്‍ലി, ഡാൻ ലോറൻസ്, ഡോം ബെസ് എന്നിവരുടെ വിക്കറ്റുകളാണ് ആദ്യ ഇന്നിങ്സിൽ ബുമ്ര സ്വന്തമാക്കിയത്.



English Summary: Not sure if Jasprit Bumrah should be picked for second Test against England: Gautam Gambhir