4 ഓവറിൽ വഴങ്ങിയത് 53 റൺസ്; അർജുൻ തെൻഡുൽക്കർ ടീമിൽനിന്ന് ‘ഔട്ട്’ ആയേക്കും

മുംബൈ∙ സ്വന്തം പേരിന്റെ അറ്റത്ത് ‘ക്രിക്കറ്റ് ൈദവത്തിന്റെ’ പേര് ഉള്ളതുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാകണമെന്നില്ല! പറഞ്ഞുവരുന്നത് സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കറുടെ മകനും മുംബൈ ക്രിക്കറ്റ് താരവുമായി അർജുൻ തെൻഡുൽക്കറിന്റെ കാര്യമാണ്. ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുമ്പോഴും അല്ലാത്തപ്പോഴും വിമർശനത്തിന് വിധേയനാകുന്ന ആളാണ് അർജുൻ. ഉൾപ്പെടുമ്പോൾ അച്ഛന്റെ ‘സ്വാധീനം’ ചർച്ചചെയ്യപ്പെടുമെങ്കിൽ അല്ലാത്തപ്പോൾ അച്ഛന്റെ ‘സൽപ്പേര്’ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടും.

വിജയ് ഹസാരെ ട്രോഫിക്കു മുന്നോടിയായിയുള്ള മുംബൈ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനെചൊല്ലിയാണ് പുതിയ ചർച്ച. ടീമിൽ അർജുൻ ഉൾപ്പെടില്ലെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന സൂചന. പരിശീലന മത്സരത്തിലെ മോശം പ്രകടനമാണ് അർജുന് വിനയായത്. ഇടംകയ്യൻ പേസ് ബോളറായ അർജുൻ, പരിശീലന മത്സരത്തിൽ 4.1 ഓവറിൽ 53 റൺസാണ് വഴങ്ങിയത്. ഇക്കോണമി റേറ്റ് 12.93.

വിക്കറ്റ് ഒന്നും വീഴ്ത്താനും അർജുന് സാധിച്ചില്ല. ഇതോടെയാണ് ടീമിൽ ഇടംപിടിക്കുന്ന കാര്യം പരുങ്ങലിലായത്. 19കാരനായ യശ്വസി ജയ്സ്വാളാണ് മത്സരത്തിൽ തിളങ്ങിയത്. 97 പന്തിൽനിന്ന് പുറത്താകാതെ 142 റൺസാണ് താരം അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. ഇന്ത്യൻ താരം പൃഥ്വി ഷാ 20 പന്തിൽനിന്ന് 35 റൺസെടുത്തു.

ഐപിഎൽ താരലേലത്തിന് അർജുൻ തെൻഡുൽക്കറും റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു. 20 ലക്ഷം രൂപയാണ് അടിസ്ഥാന വില. ഈ മാസം 20 മുതൽ ആറ് വേദികളിലായാണ് വിജയ് ഹസായെ ട്രോഫി ദേശീയ ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ് നടക്കുന്നത്. 6 ടീമുകൾ വീതം ഉൾപ്പെട്ട 5 എലീറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളും 8 ടീമുകൾ ഉൾപ്പെട്ട പ്ലേറ്റ് ഗ്രൂപ്പിലുമായാണ് പ്രാഥമിക മത്സരങ്ങൾ. എലീറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് സിയിലാണ് കേരളം.

English Summary: Arjun Tendulkar fails to impress in practice match, unlikely to be picked in the squad for Vijay Hazare Trophy