ഓസീസ് മണ്ണിലെ പോരാട്ടവീര്യം! റൂട്ടിനെ പിന്തള്ളി പന്ത് ഐസിസി പ്ലെയർ ഓഫ് ദ് മന്ത്

ദുബായ്∙ പ്രതീക്ഷ തെറ്റിയില്ല! രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിൽ പുതുതായി ഏർപ്പെടുത്തിയ പ്ലെയർ ഓഫ് ദ് മന്ത് പുരസ്കാരം, പുരുഷ് വിഭാഗത്തിൽ ഋഷഭ് പന്തിന്. കഴിഞ്ഞ മാസം ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിലെ മികച്ചപ്രകടനമാണ് പന്തിന് പുരസ്കാരം നേടിക്കൊടുത്തത്. വനിതാ വിഭാഗത്തിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ താരം ഷബ്നിം ഇസ്മയിലിനാണ് പുരസ്കാരം.

പാക്കിസ്ഥാനെതിരായ ഏകദിന, ട്വന്റി20 പരമ്പരകളിലെ പ്രകടനമാണ് ഷബ്നിമിന് പുരസ്കാരം നേടികൊടുത്തത്. സിഡ്നിയിൽ ഓസ്ട്രേലിയ്ക്കെതിരെ 97 റൺസും ബ്രിസ്ബെയ്‌നിൽ നടന്ന അവസാന ടെസ്റ്റിൽ 89 റൺസും നേടിയ ഋഷഭ് പന്ത്, ഇന്ത്യയുടെ പരമ്പര വിജയത്തിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചിരുന്നു.

‘രണ്ടു തവണയും രണ്ടു വ്യത്യസ്ത വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിലും സമ്മർദ്ദത്തിലുമാണ് പന്ത് കളിച്ചത്. ഒരു മത്സരത്തിൽ സമനില നേടാനും മറ്റൊരു മത്സരത്തിൽ വിജയിക്കാനും. രണ്ട് ഇന്നിങ്സുകളിലും തന്റെ കഴിവിന്റെ വൈദഗ്ധ്യം പന്ത് കാണിച്ചു.’ – പന്തിനെ പുരസ്കാര ജേതാവായി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഐസിസി വോട്ടിങ് അക്കാദമി പ്രതിനിധി റമീസ് രാജ പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരായ ആദ്യ ടെസ്റ്റിന്റെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ ഇരട്ടസെഞ്ചുറി നേടിയ ഇംഗ്ലണ്ട് ക്യാപ്റ്റൻ ജോ റൂട്ട്, അയർലൻഡിന്റെ പോൾ സ്റ്റിർലിങ് എന്നിവരെ പിന്തള്ളിയാണ് പന്ത് പുരസ്കാരം നേടിയത്. പുരസ്കാരം ലഭിച്ചതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് ഋഷഭ് പന്ത് പ്രതികരിച്ചു.

ഏതൊരു കായികതാരത്തിനും ടീമിന്റെ വിജയത്തിനായി സംഭാവന ചെയ്യുക എന്നതാണ് പ്രധാന അവാർഡ്. എന്നാൽ ഇത്തരം പുരസ്കാരങ്ങൾ തന്നെപ്പോലുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെ ഓരോ തവണയും മികച്ച രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. ഓസ്‌ട്രേലിയയിലെ വിജയത്തിന് സംഭാവന നൽകിയ ടീം ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും ഈ അവാർഡ് സമർപ്പിക്കുകയും വോട്ട് ചെയ്ത എല്ലാ ആരാധകർക്കും നന്ദി പറയുന്നതായും ഋഷഭ് പന്ത് പറഞ്ഞു.

