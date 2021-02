ഒന്നും ‘ചൂണ്ടാൻ’ നോക്കേണ്ട, കിട്ടില്ല: രഹാനെ, കുൽദീപ് ചോദ്യ‘മുന’കളോട് കോലി

ചെന്നൈ∙ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ആദ്യ ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ 227 റൺസിന്റെ തോൽവി ഏറ്റുവാങ്ങിയതിനു പിന്നാലെ ഇന്ത്യൻ ടീമിനെതിരെ വിമർശനങ്ങളും ഉയർന്നുതുടങ്ങി. പ്ലെയിങ് ഇലവനിൽനിന്ന് കുൽദീപ് യാദവിനെ ഒഴിവാക്കിയത്, ഉപനായകൻ അജിൻക്യ രഹാനെയുടെ മോശം ബാറ്റിങ് പ്രകടനം ഉൾപ്പെടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ എല്ലാം ചോദ്യമുനയിലാണ് ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലി. കോലി നായകനായിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളിൽ തുടർച്ചയായ നാലാ തോൽവിയാണ് ഇന്ത്യ ചെന്നൈയിൽ ചൊവ്വാഴ്ച ഏറ്റുവാങ്ങിയത്. ഇതിനെതിരെയും വിമർശനം ഉയരുന്നുണ്ട്.

കുൽദീപ് യാദവിനെ പ്ലെയിങ് ഇലവനിൽ ഉൾപ്പെടുത്താതിരുന്നതിൽ പശ്ചാത്താപമില്ലെന്നായിരുന്നു മത്സരശേഷമുള്ള കോലിയുടെ പ്രതികരണം. രണ്ട് ഓഫ് സ്പിന്നർമാരെ ടീമിലെടുക്കുമ്പോൾ വ്യത്യസ്ത രീതിയൽ ബോൾ ചെയ്യുന്ന ആളെയാണ് ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതെന്ന് കോലി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇപ്പോഴത്തെ കോംബിനേഷൻ സംബന്ധിച്ച് സംശയമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അജിൻക്യ രഹാനെയുടെ മോശം പ്രകടനത്തെപ്പറ്റിയും ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർന്നു. 1, 0 എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ രണ്ടു ഇന്നിങ്സുകളിലായി രഹാനെയുടെ സ്കോർ. മെൽബണിൽ ഓസ്ട്രേലിയ്ക്കെതിരായ രണ്ടാം ടെസ്റ്റിലെ സെഞ്ചുറിക്കുശേഷം മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കാൻ രഹാനയ്ക്കായിട്ടില്ല. കോലിയുടെ കീഴിൽ ഇന്ത്യയിൽ കളിച്ച 18 മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് 779 റൺസാണ് രഹാനയുടെ സമ്പാദ്യം. ഇതിൽ ഒരു സെഞ്ചുറിയും 6 അർധസെഞ്ചുറിയും ഉൾപ്പെടുന്നു.

എന്നാൽ രഹാനെ ടീം ഇന്ത്യയുടെ അവിഭാജ്യഘടകമാണെന്നും താരം ശക്തമായി തിരിച്ചുവരുമെന്നും കോലി വ്യക്തമാക്കി. തന്നിൽനിന്ന് എന്തെങ്കിലും ‘ചൂണ്ടാനാണ്’ ശ്രമിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതു നടക്കില്ലെന്നും കാരണം അങ്ങനെയൊന്നും തന്നെ ടീമിനുള്ളിൽ ഇല്ലെന്നും കോലി പറഞ്ഞു. ടെസ്റ്റിൽ കോലിക്കു പകരം രഹാനയെ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്തേയ്ക്ക് പരിഗണിക്കണമെന്ന ചർച്ചകളെ സൂചിപ്പിച്ചായിരുന്നു കോലിയുടെ പരാമർശം.

‘പൂജാരയ്‌ക്കൊപ്പം തന്നെ രഹാനെ ടീമിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ടെസ്റ്റ് ബാറ്റ്സ്മാനാണ്. അദ്ദേഹം ടീമിൽ തുടരുക തന്നെ ചെയ്യും. രഹാനയുടെ കഴിവിൽ ടീമിന് വിശ്വാസമുണ്ട്. മത്സരഗതി നിർണയിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന കളിക്കാരനാണ് രഹാനെ. മെൽബണിൽ, നിർണായക സമയത്ത് അദ്ദേഹം സെഞ്ചുറി നേടി.’– കോലി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

