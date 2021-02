അന്ന് സച്ചിന്റെ തോളിലേറി ‘ധോണിപ്പട’ നേടി; 12 വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം ഒരു മധുര പ്രതികാരം!

ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ ചെന്നൈയിൽ നടന്ന ഒന്നാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ 227 റൺസിന്റെ ഉജ്വല ജയം കുറിക്കുമ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ട് ടീമിന് ഒരു പകരം വീട്ടലിന്റെ മധുരം കൂടിയാണിത്. ജോ റൂട്ടിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻസിയിൽ ടെസ്റ്റിന്റെ സർവ മേഖലകളിലും ആധിപത്യം പുലർത്തിയാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ഇത്തവണ ജയിച്ചത്. 2008ൽ കെവിൻ പീറ്റേഴ്സൻ നയിച്ച ഇംഗ്ലണ്ട് ടീമിനാണ് അപ്രതീക്ഷിത തോൽവി ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നത്. 12 വർഷം മുമ്പ് ചെന്നൈയിൽ നടന്ന ടെസ്റ്റിൽ ആദ്യ നാലു ദിവസവും ആധിപത്യം പുലർത്തിയിട്ടും ഇന്ത്യയോട് തോൽക്കേണ്ടി വന്നതിന്റെ നിരാശ ഏറെക്കാലം ഇംഗ്ലണ്ടിനെ വേട്ടയാടിയിരുന്നു.

2008 ഡിസംബർ 11 മുതൽ 15 വരെയായിരുന്നു ഇന്ത്യ–ഇംഗ്ലണ്ട് ടെസ്റ്റ്. ഇന്ത്യയിൽ പര്യടനം നടത്തിയിരുന്ന ഇംഗ്ലണ്ട് ടീം 2008 നവംബർ 26ന്റെ മുംബൈ ഭീകരാക്രമണത്തെ തുടർന്ന് മടങ്ങിപ്പോയിരുന്നു. വീണ്ടും തിരിച്ചെത്തിയാണു ചെന്നൈയിൽ നടന്ന ടെസ്റ്റിനിറങ്ങിയത്. പീറ്റേഴ്സനൊപ്പം പോൾ കോളിങ് വുഡ്, അലിസ്റ്റർ കുക്ക്, മാറ്റ് പ്രയോർ തുടങ്ങി കരുത്തുറ്റ താരനിരയായിരുന്നു ഇംഗ്ലണ്ടിന്റേത്. ആദ്യ ഇന്നിങ്സിൽ ആൻഡ്രൂ സ്ട്രോസിന്റെ സെഞ്ചുറി നിറവിൽ (123) ഇംഗ്ലണ്ട് 316 റൺസ് നേടിയപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ മറുപടി 241ൽ ഒതുങ്ങി. രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ 311 റൺസെടുത്ത് ഇംഗ്ലണ്ട് ഇന്നിങ്സ് ഡിക്ലയർ ചെയ്തു. ആൻഡ്രൂ സ്ട്രോസ് വീണ്ടും സെഞ്ചുറി നേടിയപ്പോൾ (108) പോൾ കോളിങ്‌വുഡും ഒപ്പം കൂടി (108). ഇന്ത്യയ്ക്ക് 387 റൺസിന്റെ വിജയലക്ഷ്യം.



ചെന്നൈയിലെ പിച്ചിൽ അത്രയും റൺസ് അവസാന ഇന്നിങ്സിൽ ആരും പിന്തുടർന്നു ജയിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ, നാലാം ദിവസം അവസാന സെഷനിൽ ഇന്ത്യ ബാറ്റിങ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഓപ്പണർ വീരേന്ദർ സേവാഗ് കൊടുങ്കാറ്റായി മാറി. 68 പന്തിൽ 4 സിക്സും 11 ഫോറും സഹിതം 83 റൺസ്. ഓപ്പണർ ഗൗതം ഗംഭീർ 66 റൺസുമായി പിന്തുണച്ചു. ഉറച്ച അടിത്തറ കിട്ടിയ ഇന്ത്യയ്ക്കായി അഞ്ചാം ദിവസം വിജയദൗത്യം സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കർ ഏറ്റെടുത്തു. സെഞ്ചുറിയോടെ സച്ചിൻ നയിച്ചപ്പോൾ (103) യുവരാജ് സിങ് ഉജ്വല പിന്തുണയേകി (85). ഇരുവരും പുറത്താകാതെ ബാറ്റ് ചെയ്ത് ഇന്ത്യയെ വിജയത്തിലെത്തിച്ചു. ഇന്ത്യ 4ന് 387.



തോൽവി മുന്നിൽക്കണ്ട മത്സരത്തിൽ അട്ടിമറി വിജയം. മുംബൈ ഭീകരാക്രമണത്തിൽ തകർന്ന ഇന്ത്യൻ ജനതയെ ഉത്തേജിപ്പിച്ച ഉജ്വല വിജയം. വീരേന്ദർ സേവാഗായിരുന്നു മാൻ ഓഫ് ദ് മാച്ച്. അന്ന് എം.എസ്. ധോണി നയിച്ച ഇന്ത്യൻ ടീം ജയിച്ചെങ്കിൽ ഇത്തവണ സമാന സാഹചര്യത്തിൽ ജോ റൂട്ട് നയിച്ച ഇംഗ്ലണ്ട് ടീമിനായി വിജയം. വിരാട് കോലിയുടെ ഇന്ത്യൻ ടീമിന് അന്നത്തെ പ്രകടനം ആവർത്തിക്കാനായില്ല.



ഇന്ത്യ–ഇംഗ്ലണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് പോരാട്ടം 1932ൽ തുടങ്ങിയതാണ്. 1932ൽ ലോർഡ്സിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ടെസ്റ്റ് മത്സരം നടന്നത്. അന്ന് ഇംഗ്ലണ്ട് 158 റൺസിന് ഇന്ത്യയെ തോൽപിച്ചു. 1952ലാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ഇന്ത്യ ആദ്യ ടെസ്റ്റ് ജയിക്കുന്നത്. മദ്രാസ് ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നടന്ന മത്സരത്തിലാണ് ഇന്ത്യൻ ജയം. ഇന്ത്യ–ഇംഗ്ലണ്ട് ടെസ്റ്റ് മത്സര വിജയികൾക്കുള്ള പട്ടൗഡി ട്രോഫി 2007ലാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയത്. ഇന്ത്യയും ഇംഗ്ലണ്ടുമായി നടന്ന ആദ്യ മത്സരത്തിന്റെ 75–ാം വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആയിരുന്നത്. ഇന്ത്യയും ഇംഗ്ലണ്ടും ഇതുവരെ 123 ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളിലാണ് ഏറ്റുമുട്ടിയത്. ഇംഗ്ലണ്ട് 48 കളികൾ ജയിച്ചപ്പോൾ ഇന്ത്യയ്ക്ക് 26 കളികൾ മാത്രമാണു ജയിക്കാനായത്. 49 ടെസ്റ്റുകൾ സമനിലയായി. കൂടുതൽ പരമ്പര ജയങ്ങളും ഇംഗ്ലണ്ടിനു തന്നെ.



