‘കോലി 250 റൺസ് നേടും’;തോൽവിക്കു പിന്നാലെ ക്യാപ്റ്റന് ‘ആത്മവിശ്വസ’മേകി നെഹ്റ

മുംബൈ∙ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് എതിരായ പരമ്പര സ്വന്തമാക്കിയതിനു പിന്നാലെ ഇംഗ്ലീഷ് പട ഏൽപ്പിച്ച തോൽവിയുടെ പ്രഹരത്തിലാണ് ഇന്ത്യൻ ടീം. 227 റൺസിനാണ് ചെന്നൈയിൽ നടന്ന ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ഒന്നാം ടെസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യ പരാജയപ്പെട്ടത്. പരമ്പരയിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് 1–0ത്തിന് മുന്നിലെത്തിയതോടെ ടീമിനെതിരെയും ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിക്കെതിരെയും വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നു തുടങ്ങി. കോലി നായകനായിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളിൽ തുടർച്ചയായ നാലാം തോൽവിയാണ് ഇന്ത്യ ചെന്നൈയിൽ ചൊവ്വാഴ്ച ഏറ്റുവാങ്ങയത്. നാലാം ഇന്നിങ്സിൽ 72 റൺസ് നേടിയെങ്കിലും പിന്താങ്ങാൻ ആളില്ലാതെ പോയതോടെ കോലിക്ക് കൂടുതലായി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലാതെയായി.

എന്നാൽ ആദ്യ മത്സരം പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ കോലിക്ക് ആത്മവിശ്വാസമേകി രംഗത്തുവന്നിരിക്കുകയാണ് മുൻ ഇന്ത്യൻ പേസർ ആഷിഷ് നെഹ്റ. ചിദംബരം സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന അടുത്ത മതസരത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ടോസ് നേടുമെന്നും വിരാട് കോലി 250 റൺസ് അടിച്ചെടുക്കുമെന്നുമാണ് നെഹ്റയുടെ പ്രഖ്യാപനം.



‘നിങ്ങൾ രണ്ടോ മൂന്നോ സെഞ്ച്വറികളെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഞാൻ പറയുന്നു ഇന്ത്യയ്ക്ക് ടോസ് ലഭിച്ചാൽ അദ്ദേഹം 250 റൺസ് നേടും. ഇത് വിരാട് കോലിക്കുളള പ്രത്യേകതയാണ്. അശ്വിൻ പുറത്തായപ്പോൾ മത്സരം കൈവിട്ടുപോയെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായിരിക്കാം. എന്നാൽ അദ്ദേഹം അനാവശ്യ ഷോട്ടുകൾ ഒന്നും വഴങ്ങിയില്ല. റൺ സ്കോർ ചെയ്ത് പുറത്താകാതിരിക്കാൻ അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം പുറത്തായ പന്തിൽ ആരായാലും പുറത്താകുമായിരുന്നു.’– നെഹ്റ പറഞ്ഞു.



അഞ്ചാം ദിനം 1ന് 39 റൺസെന്ന നിലയിൽ കളി പുനരാരംഭിച്ച ഇന്ത്യ 192 റൺസിന് നിലംപരിശാകുകയായിരുന്നു. കോലിക്കു പുറമേ 50 റൺസെടുത്ത ശുഭ്മാൻ ഗിൽ മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും പ്രതീക്ഷ നൽകിയത്. ഏഴാം വിക്കറ്റിൽ കോലിക്ക് കൂട്ടായെത്തിയ അശ്വിൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പിന്നീട് ‘സമനില’ പ്രതീക്ഷ നൽകിയെങ്കിലും 52ാം ഓവറിൽ ബട്‌ലറുടെ കൈകളിൽ ആ പ്രതീക്ഷയും അസ്തമിച്ചു. ഏഴാം വിക്കറ്റിൽ ഇരുവരും ചേർന്നു 54 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തിരുന്നു.



