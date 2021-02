പന്ത് പ്രതിഭാധനനായ ബാറ്റ്സ്മാൻ, എന്നാൽ വിക്കറ്റിനു പിന്നിൽ ‘തൊട്ടിലിലെ കുട്ടി’: കിർമാനി

പുണെ∙ ഒരോ മത്സരം കഴിയുമ്പോഴും ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ ഭാവി പ്രതീക്ഷയായി ഉയർന്നു വരികയാണ് 23കാരനായ റിഷഭ് പന്ത്. ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരായ അവസാന ടെസ്റ്റിൽ പന്തിന്റെ പോരാട്ടമികവിലാണ് ഇന്ത്യ വിജയം രുചിച്ചത്. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ അദ്യ മത്സരത്തിലെ ആദ്യ ഇന്നിങ്സിലും മികച്ച പ്രകടനമാണ് (91 പന്തിൽ 88) പന്ത് കാഴ്ചവച്ചത്. എന്നാൽ അവസാന ദിവസം ഏറെ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിച്ച് ക്രീസിലെത്തിയ താരം 11 റൺസെടുത്ത് ആൻഡേഴ്സനു മുന്നിൽ മുട്ടു മടക്കുന്ന കാഴ്ച ഏവരെയും നിരാശപ്പെടുത്തി. എന്നാലും ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ അടുത്ത മത്സരത്തിൽ പന്ത് മികച്ച പ്രകടന കാഴ്ചവയ്ക്കുമെന്നു തന്നെയാണ് ആരാധകർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

അതിനിടെ പന്തിന്റെ ബാറ്റിങ്ങിനെ പുകഴ്ത്തിയും വിക്കറ്റിനു പിന്നിലെ പ്രകടനത്തെ വിമർശിച്ചും രംഗത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ് മുൻ ഇന്ത്യൻ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ സയിദ് കിർമാനി. പന്ത് പ്രതിഭാധനനായ ബാറ്റ്സ്മാനാണ്. എന്നാൽ വിക്കറ്റിനു പിന്നിൽ ‘തൊട്ടിലിൽ കിടക്കുന്ന കുട്ടി’യാണെന്നാണ് കിർമാനിയുടെ വാദം.



‘റിഷഭ് പന്ത് പ്രതിഭകളാൽ അനുഗ്രഹീതനായ ഒരാളാണ്. ഒരു നാച്വറൽ സ്ട്രോക് പ്ലയർ. എന്നാൽ വിക്കറ്റ് കീപ്പിങ്ങിൽ അദ്ദേഹം തൊട്ടിലിൽ കിടക്കുന്ന കുട്ടിയാണ്, ഇനിയും ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട്. ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ചെയ്തതുപോലെ എപ്പോഴാണ് സ്ട്രൈക് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്’– കിർമാനി പറഞ്ഞു.



വിക്കറ്റിനു പിന്നിൽ പന്ത് എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്നതിന് ചില ‘ടിപ്പു’കൾ കൊടുക്കാനും 71കാരനായ കിർമാനി മറന്നില്ല. ‘വിക്കറ്റ് കീപ്പിങ്ങിൽ ചില അടിസ്ഥാന സാങ്കേതികതകൾ അദ്ദേഹം പഠിക്കാനുണ്ട്, ഇപ്പോൾ അത് ഇല്ല. സ്റ്റംപിനോടൊപ്പം നില‍ക്കുമ്പോഴെ ഒരു കീപ്പറുടെ കഴിവ് വിലയിരുത്തപ്പെടുകയുള്ളൂ.



ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ ബൗളർമാരെ നേരിടാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയും, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് മതിയായ സമയം, വേഗത എന്നിവ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ബോളിന്റെ സ്വിംഗും ബൗൺസും ഒക്കെ കണ്ട് അതനുസരിച്ച് നീങ്ങാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് അവ മുൻകൂട്ടി അറിയാനും പ്രവർത്തിക്കാനും കഴിയും.’– 1976നും 1986നുമിടയ്ക്ക് 88 ടെസ്റ്റുകളും 49 ഏകദിന മത്സരങ്ങളും കളിച്ച കിർമാനി പറഞ്ഞു.



സാഹചര്യത്തിന് അനുസരിച്ച് പന്ത് ബാറ്റു വീശണമെന്നും ആ കഴിവ് അദ്ദേഹം തന്റെ ഇരുപതുകളിൽതന്നെ നേടിയെടുക്കുമെന്നും കിർമാനി പറഞ്ഞു. ‘ഓസട്രേലിയയ്ക്കെതിരെ അദ്ദേഹം കളിച്ച ഇന്നിങ്സ് വളരെ മികച്ചതാണ്. രാജ്യത്തിനായി ആദ്യമായി (ബ്രിസ്ബേനിൽ) അദ്ദേഹം വിജയം വരിച്ചു.’



എന്നാല‍ ചില അവസരങ്ങൾ വേണ്ട വിധേന ഉപയോഗിക്കാതെ വിക്കറ്റ് വലിച്ചെറയുന്ന ശീലമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെയുള്ള ആദ്യ ഇന്നിങ്സിൽ 80 റൺസിലെത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ എന്തുവിധേനയും സെഞ്ച്വറിയിലെത്താനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. സാഹചര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പെരുമാറണമെന്നും കിർമാനി പറഞ്ഞു. അതേസമയം ഓസട്രേലിയയിൽ എല്ലാം ഒത്തുചേർന്നതായിരുന്നു പന്തിന്റെ പ്രകടനമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



‘30 വയസ്സിലാണ് ഒരു കളിക്കാരൻ പാകപ്പെടുന്നത്. ജീവിതത്തിലെ മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളും പോലെ അവസാന ശ്വാസം വരെ ഒരാൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ’–1983ൽ ഇന്ത്യ ലോകകപ്പ് നേടിയപ്പോൾ വിക്കറ്റ് കീപ്പറായിരുന്ന കിർമാനി പറഞ്ഞു.



