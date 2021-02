ചെന്നൈ∙ ഇംഗ്ലണ്ടിനതിരായ മോശം പ്രകടനത്തിനു പിന്നാലെ വിമർശന ശരങ്ങൾ നേരിടുകയാണ് ഇന്ത്യൻ വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ അജിൻക്യ രഹാനെ. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ആദ്യ രണ്ട് ഇന്നിങ്സുകളിൽ 1,0 എന്നിങ്ങനെയാണ് രഹാനെയുടെ സ്കോർ. രഹാനെക്കെതിരെയുള്ള വിമർശകരുടെ വായടപ്പിച്ച് ഇന്നലെ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. രഹാനെ ടീം ഇന്ത്യയുടെ അവിഭാജ്യഘടകമാണെന്നും താരം ശക്തമായി തിരിച്ചുവരുമെന്നുമാണ് കോലി വ്യക്തമാക്കിയത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ താരത്തിനെതിരെ വിമര‍ശനവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം സഞ്ജയ് മഞ്ചരേക്കർ.

‘രഹാനെ എന്ന ക്യാപ്റ്റനിലെ എന്റെ പ്രശ്നം രഹാനെ എന്ന ബാറ്റ്സ്മാനാണ്. മെൽബണിൽ സെഞ്ച്വറി നേടിയശേഷം 27 (നോട്ട്ഔട്ട്),22.4,37,24,1,0 എന്നിങ്ങനെയാണ് രഹാനെയുടെ സ്കോർ. ഒരു സെഞ്ചറി അടിച്ചശേഷം ക്ലാസ് താരങ്ങൾ അവരുടെ ഫോം നിലനിർത്തുകയും ഫോമിലല്ലാത്തവരുടെ ബാധ്യത ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യും’– മഞ്‌ജരേക്കർ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.



ഓസ്ട്രേലിയ്ക്കെതിരെ ആദ്യ ടെസ്റ്റിലെ പരാജയത്തിനു പിന്നാലെ കുഞ്ഞിന്റെ ജനനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിരാട് കോലി നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങിയതോടെ ഓസ്ട്രേലിയ്ക്കെതിരെ അവസാന മൂന്നു മത്സരങ്ങൾ നയിച്ചത് രഹാനെയായിരുന്നു. രഹാനെയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യ പരമ്പര 2–1 സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ മെൽബണിൽ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരെയുള്ള രണ്ടാം മത്സരത്തിനു ശേഷം രഹാനെയുടെ ബാറ്റിങ് മികവ് ചോദ്യമുനയിലാണ്. അത്സമയം, രഹാനെ ടീമിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ബാറ്റ്സ്മാൻമാരിൽ ഒരാളാണെന്നും രഹാനെയുടെ കഴിവിൽ വിശ്വാസമുണ്ടെന്നുമാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ആദ്യ മത്സരത്തിനു ശേഷം വിരാട് കോലി പറഞ്ഞത്.



