‘സിഖ് മന്ത്ര മാറ്റി ‘ഗോ ഉത്തരാഖണ്ഡ്’ ആക്കാൻ നിർദേശിച്ചു’: ജാഫറിനെ പിന്തുണച്ച് കുംബ്ലെ

ന്യൂഡൽഹി∙ ഉത്തരാഖണ്ഡ് ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ മുഖ്യപരിശീലക സ്ഥാനം രാജിവച്ച വസീം ജാഫറിനു പിന്തുണയുമായി മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളായ അനിൽ കുംബ്ലെ, ഇർഫാൻ പഠാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ. ഉത്തരാഖണ്ഡ് ടീമിലേക്ക് മതത്തിന്റെ അ‍ടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ജാഫർ താരങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നതെന്ന ആരോപണം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് താരം വ്യക്തമാക്കിയതിനു പിന്നാലെയാണ് പിന്തുണയുമായി മറ്റു താരങ്ങളുടെ രംഗപ്രവേശം.

‘നിങ്ങളോടൊപ്പം വസീം. ചെയ്തത് ശരിയായ കാര്യമാണ്. നിർഭാഗ്യവശാൽ, ഉത്തരാഖണ്ഡ് താരങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഉപദേശങ്ങൾ നഷ്ടമാകും.’ – ജാഫറിന്റെ വിശദീകരണ ട്വീറ്റിന് മറുപടിയായി കുംബ്ലെ കുറിച്ചു. താൻ രാജിവച്ചതിന്റെ ‘വസ്തുതകൾ’ വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടായിരുന്നു ജാഫറിന്റെ ട്വീറ്റ്.

ടീം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സിഖ് സമുദായത്തിന്റെ ‘മന്ത്ര’ മാറ്റി ‘ഗോ ഉത്തരാഖണ്ഡ്’ എന്ന് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിർദേശങ്ങളാണ് താൻ മുൻപോട്ട് വച്ചതെന്ന് ജാഫർ പറഞ്ഞു. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് നിർഭാഗ്യകരമാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഇർഫാൻ പഠാനും തന്റെ പിന്തുണ ജാഫറിനെ അറിയിച്ചു.

ജാഫറിന് പിന്തുണയുമായി മുൻപോട്ട് വരണമെന്നും ആവശ്യമെങ്കിൽ അതിനുള്ള ട്വീറ്റ് താൻ തന്നെ എഴുതിത്തരാമെന്നും പറഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ സസ്പെൻഷനിലുള്ള കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സഞ്ജയ് ഝാ സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കർ, വിരാട്, കോലി, രോഹിത് ശർമ, അനിൽ കുംബ്ലെ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ ടാഗ് ചെയ്ത് ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനുപിന്നാലെയാണ് കുംബ്ലെയുടെ ട്വീറ്റ്.

English Summary: "Did The Right Thing": Anil Kumble Backs Wasim Jaffer In Uttarakhand Coaching Row