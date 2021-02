‘റൂട്ടിനു മുൻപിൽ കോലിയുടെ തട്ടു താണു തന്നെയിരിക്കും’: ഫാബ് 4നെക്കുറിച്ച് ഗവാസ്കർ

ന്യൂഡൽഹി∙ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ, ഈ തലമുറയിലെ മികച്ച നാല് ബാറ്റ്സ്മാന്മാരെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ‘ഫാബ് 4’ എന്നത് (ഫാബുലസ് 4 എന്നതിന്റെ ചുരുക്കം). ഓസ്ട്രേലിയയുടെ സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത്, ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലി, ന്യൂസിലൻഡ് ക്യാപ്റ്റൻ കെയ്‌ൻ വില്യംസൻ, ഇംഗ്ലണ്ട് ജോ റൂട്ട് എന്നിവരാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വിഭാഗത്തിലുള്ളത്.

മോശം ഫോമിനെത്തുടർന്ന് ഏറെനാളായി ഉയർന്നുകേൾക്കാതിരുന്ന ജോ റൂട്ടിന്റെ പേരാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ‘ഫാബ് 4’ൽ ഏറ്റവും ചർച്ചചെയ്യപ്പെടുന്നത്. തുടർച്ചയായ ടെസ്റ്റ് സെഞ്ചുറികളും ഇരട്ടസെഞ്ചുറികളുമാണ് റൂട്ടിനെ വീണ്ടും ഫാബുലസ് ആക്കിയത്. എന്നാൽ ഈ നാല് പേരിൽ ആരാണ് മികച്ചത് എന്നതും ചൂടുള്ള ചർച്ചയാണ്. അതിൽ തന്റെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുയാണ് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം സുനിൽ ഗവാസ്കർ.

റൂട്ടിനെ ലോകത്തിലെ മികച്ച ബാറ്റ്സ്മാനായി കരുതുന്നുണ്ടോ എന്നാ ചോദ്യത്തിന് ഇല്ല എന്നായിരുന്നു ഒരു ചർച്ചയിൽ ഗവാസ്കറുടെ മറുപടി. റൂട്ടിന്റെ ബാറ്റിങ് മികവിനെ പ്രശംസിച്ചപ്പോഴും സ്മിത്ത്, കോലി, വില്യംസൻ എന്നിവരുടെ താഴെ തന്നെയാണ് റൂട്ടിന്റെ സ്ഥാനം എന്നായിരുന്നു ഗവാസ്കറുടെ മറുപടി.

സുനിൽ ഗവാസ്‌കർ

‘റൂട്ട് മികച്ച ബാറ്റ്സ്മാനാണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ബാറ്റ്സ്മാൻ ആണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. അതിനായി നാല് മത്സരാർത്ഥികളുണ്ട്, അദ്ദേഹം നാല് മത്സരാർത്ഥികളിൽ ഒരാളാണ്. പക്ഷേ, മറ്റു മൂന്നു പേരെക്കാൾ താഴെയാണ് അദ്ദേഹം.’– ഗവാസ്കർ പറഞ്ഞു. ചെന്നൈയിൽ, നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ നേടിയ ഇരട്ടസെഞ്ചുറിയാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകതയെന്നും ഗവാസ്കർ വ്യക്തമാക്കി.

2021ൽ മൂന്നു ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച ജോ റൂട്ട്, മൂന്നു സെഞ്ചുറികളും നേടി. ഇതിൽ രണ്ടും ഇരട്ടസെഞ്ചുറികളായി മാറ്റുകയും ചെയ്തു. 228, 186, 218 എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു റൂട്ടിന്റെ ആ മൂന്നു സ്കോറുകൾ. ടെസ്റ്റിൽ, 50.04 ആണ് റൂട്ടിന്റെ ശരാശരി. കോലി 53.2, വില്യംസൻ 54.3, സ്മിത്ത് 61.8 എന്നിങ്ങനെയാണ് മറ്റു മൂന്നു പേരുടെ ശരാശരി.

