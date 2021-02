ബംഗ്ലദേശിന്റെ ‘ഓഫർ’ വരെ നിരസിച്ചു; രാജിയും വർഗീയതയും തമ്മിൽ ബന്ധമില്ല: ജാഫർ

ന്യൂഡൽഹി∙ ഉത്തരാഖണ്ഡ് ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ മുഖ്യപരിശീലക സ്ഥാനം രാജിവച്ചതിനെ തുടർന്നുള്ള വിവാദങ്ങൾക്ക് വിശദീകരണവുമായി വസീം ജാഫർ. ടീമിലേക്ക് മതത്തിന്റെ അ‍ടിസ്ഥാനത്തിലാണ് താരങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നതെന്ന ആരോപണത്തിനാണ് വസീം ജാഫറിന്റെ മറുപടി. തന്റെ രാജിയും ‘വർഗീയതയും’ തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന് ജാഫർ പറഞ്ഞു.

‘ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾ ഗുരുതരമാണ്. എന്റെ രാജിക്കെതിരെ ഉന്നയിച്ച വർഗീയവശം സങ്കടകരമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വളരെക്കാലമായി എന്നെ അറിയാം. അങ്ങനെയൊരു പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ രാജിവയ്ക്കുന്നതിന് മുൻപുതന്നെ എന്നെ പിരിച്ചുവിടുമായിരുന്നു.’– വസീം ജാഫർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.

ടീം സിലക്ഷനില്‍ ഉത്തരാഖണ്ഡ് ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന്‍ സെക്രട്ടറി മഹിം വര്‍മ ഉൾപ്പെടെയുള്ളർ വ്യാപകമായി ഇടപെടുന്നെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് ജാഫര്‍ പരിശീലക സ്ഥാനം ഉപേക്ഷിച്ചത്. ടീമിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച് മഹിം വർമ തന്നോട് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടേയില്ല.

വിജയ് ഹസാരെ ട്രോഫിക്കുള്ള ടീമിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ അവർ ക്യാപ്റ്റനെ മാറ്റി, 11 കളിക്കാരെ മാറ്റി. എന്നിട്ടും കോച്ച് അറിഞ്ഞില്ല. താൻ പറയുന്ന ടീമിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്നല്ല. എന്നാൽ തന്റെ ശുപാർശകൾ പരിഗണിക്കുകയെങ്കിലും വേണമായിരുന്നു. അല്ലാതെ ഒരു കോച്ചിന് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ജാഫർ ചോദിച്ചു.

ബംഗ്ലദേശ് ദേശീയ ടീമിന്റെ ബാറ്റിങ് പരിശീലകനാകാനുള്ള വാഗ്‌ദാനം വരെ നിരസിച്ചാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് ടീമിന്റെ പരിശീലകനായതെന്ന് രാജിക്കത്തിൽ വസീം ജാഫർ സൂചിപ്പിച്ചു. പൂർണ അർപ്പണബോധത്തോടെയാണ് ഇതുവരെ ഉത്തരാഖണ്ഡ് ടീമിനെ പരിശീലിപ്പിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

