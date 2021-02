നടന്നത് ബിസിസിഐ പ്രതികാരം? സർപ്രൈസ് കോൾ പ്രതീക്ഷിച്ച് ശ്രീ; ഇനിയെന്ത്?

തിരുവനന്തപുരം∙ ഐപിഎൽ താരലേലത്തിനുള്ള താരങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽനിന്നു ശ്രീശാന്തിനെ ഒഴിവാക്കിയതെന്തുകൊണ്ട്? മുൻ രാജ്യാന്തര താരമായ ശ്രീശാന്ത് പുറത്തായപ്പോൾ എടുത്തു പറയത്തക്ക പ്രകടന മികവൊന്നുമില്ലാത്ത അർജുൻ‌ തെൻഡുൽക്കറെ (സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കറുടെ മകൻ) പോലുള്ള കളിക്കാർ പട്ടികയിലുൾപ്പെട്ടതെങ്ങനെ? ഏഴു വർഷത്തെ വിലക്കിനു ശേഷം മടങ്ങിയെത്തിയ ശ്രീശാന്തിനോട് ബിസിസിഐയുടെ പ്രതികാരം തുടരുകയാണെന്ന വിമർശനം ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു.

എന്നാൽ ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന താരങ്ങളുടെ പട്ടിക തയാറാക്കുന്നതു ടീം ഫ്രാഞ്ചൈസികൾ നൽകുന്ന താൽപര്യ പട്ടിക അനുസരിച്ചാണെന്നാണ് ബിസിസിഐ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ലേല പട്ടിക തയാറാക്കുന്നതിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ്: ആദ്യഘട്ടമായി ഐപിഎൽ ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താൽപര്യമുള്ള കളിക്കാരുടെ പട്ടിക സംസ്ഥാന ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷനുകളോടാണ് ബിസിസിഐ തേടുന്നത്. പിന്നീട് ആ പട്ടികയിലുള്ള കളിക്കാർക്ക് ബിസിസിഐ സംസ്ഥാന അസോസിയേഷനുകൾ വഴി എഗ്രിമെന്റ് ഫോം അയച്ചു കൊടുക്കും. താരങ്ങൾക്ക് ലേലത്തിൽ തങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന വില സ്വയം നിശ്ചയിച്ച് ഈ ഫോമിൽ രേഖപ്പെടുത്താം.

ഫോം അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടിസ്ഥാന വിലകൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള പട്ടിക ബിസിസിഐ തയാറാക്കി എട്ട് ടീം ഫ്രാഞ്ചൈസികൾക്കും അയച്ചു കൊടുക്കും. ഇതിൽ താൽപര്യമുള്ള കളിക്കാരുടെ പേരുകൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഫ്രാഞ്ചൈസികൾ ബിസിസിഐയ്ക്കു തിരികെ അയക്കണം. ഫ്രാഞ്ചൈസികൾ നൽകുന്ന പട്ടിക ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ലേലത്തിനുള്ള താരങ്ങളുടെ അന്തിമ പട്ടിക തയാറാക്കുന്നത്.

കേരളത്തിൽ നിന്ന് സഞ്ജു സാംസൺ (രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ്), ബേസിൽ തമ്പി (സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ്), കെ.എം.ആസിഫ് (ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ്) എന്നിവരെ കഴിഞ്ഞ തവണ കളിച്ച ഐപിഎൽ ടീമുകൾ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. റോബിൻ ഉത്തപ്പയെ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിൽനിന്ന് ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. ഇവരൊഴികെ 17 താരങ്ങളുടെ പ്രാഥമിക പട്ടികയാണു കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ ഇത്തവണ ഐപിഎൽ ലേലത്തിന് പരിഗണിക്കാൻ ബിസിസിഐക്ക് നൽകിയത്.

ഇതിൽ ഏക ക്യാപ്ഡ് പ്ലയർ(ഇന്ത്യൻ സീനിയർ ടീമിൽ കളിച്ച താരം) മുൻ രാജ്യാന്തര താരമായ ശ്രീശാന്ത് ആയിരുന്നു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടിസ്ഥാന വില രേഖപ്പെടുത്തിയതും ശ്രീശാന്താണ്; 70 ലക്ഷം രൂപ. കേരളത്തിനു കളിക്കുന്ന മറുനാടൻ താരമായ ജലജ് സക്‌സേനയും എഫ്.ഫാനൂസും 30 ലക്ഷവും മറ്റുള്ളവരെല്ലാം 20 ലക്ഷവുമാണ് അടിസ്ഥാന വിലയിട്ടത്. എന്നാൽ ടീം ഫ്രാഞ്ചൈസികളുടെ താൽപര്യ പട്ടികയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലേലത്തിനുള്ള അന്തിമ പട്ടിക തയാറാക്കിയപ്പോൾ കേരളത്തിൽനിന്ന് ഇടം പിടിച്ചത് ഏഴു കളിക്കാർ മാത്രം. ജലജ് സക്സേന, സച്ചിൻ ബേബി, മുഹമ്മദ് അസ്ഹറുദീൻ, വിഷ്ണു വിനോദ്, എം.നിഥീഷ്, മിഥുൻ സുദേശൻ, റോജിത്ത് ഗണേഷൻ എന്നിവരാണ് പട്ടികയിൽ ഇടം കേരള താരങ്ങൾ. ശ്രീശാന്ത് ഉൾപ്പടെ മറ്റു 10 പേർ പുറത്തായി. ടീം ഫ്രാഞ്ചൈസികൾ താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിക്കാത്തതിനാലാണ് ഇവർ പട്ടികയ്ക്കു പുറത്തായതെന്നാണ് ബിസിസിഐ വിശദീകരണം.

മികവ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വാധീനം

ഏഴ് വർഷം ഗ്രൗണ്ടിലിറങ്ങാൻ പോലുമാകാതെ വിലക്ക് നേരിട്ട ശ്രീശാന്ത് സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ദേശീയ ട്വന്റി20 ടൂർണമെന്റിലൂടെയാണ് വീണ്ടും കളിച്ചു തുടങ്ങിയത്. ഐപിഎൽ ലേലത്തിനു മുൻപ് മികവ് തെളിയിക്കാൻ ശ്രീശാന്തിനു മുന്നിലുണ്ടായിരുന്ന ഏക ടൂർണമെന്റും ഇതായിരുന്നു. നിശ്ചയദാർഢ്യവും കായിക ക്ഷമത നിലനിർത്താനുള്ള കഠിനാധ്വാനവുമായി ടീമിലേക്കു മടങ്ങിയെത്തിയ ശ്രീശാന്ത് ആദ്യ കളിയിൽ തന്നെ വിക്കറ്റ് നേടി മികവ് ചോർന്നിട്ടില്ലെന്നു തെളിയിച്ചു. പരമ്പരയിൽ അഞ്ച് കളികളിൽ നാലു വിക്കറ്റായിരുന്നു നേട്ടം. ഏഴു വർഷം ഗ്രൗണ്ടിലിറങ്ങുന്നതു പോലും വിലക്കപ്പെട്ട ഒരു കളിക്കാരനെ സംബന്ധിച്ച് മോശമല്ലാത്ത പ്രകടനം. പക്ഷേ ഈ ഒരു ടൂർണമെന്റിലെ പ്രകടനം മാത്രം ശ്രീശാന്തിന്റെ മാനദണ്ഡമായി മാറിയപ്പോൾ ഫ്രാഞ്ചൈസികൾക്കു താൽപ്യമില്ലാതായി എന്നാണു വിലയിരുത്തൽ.

അതേസമയം പ്രാഥമിക പട്ടികയിൽ നിന്ന് ലേലത്തിനായി താൽപര്യമുള്ള കളിക്കാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ടീം മാനേജ്മെന്റുകൾ സ്വാധീനിക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത സ്വാഭാവികമാണ്. മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് ടീമിന്റെ മെന്റർ കൂടിയായ സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കറുടെ മകനെ മറ്റാരും തിരഞ്ഞെടുത്തില്ലെങ്കിലും മുംബൈ ടീമിന് താൽപര്യമുണ്ടാവുമെന്ന് ഉറപ്പ്. ശ്രീശാന്ത് തഴയപ്പെട്ടിടത്ത് അർജുൻ തെൻഡുൽക്കർ എങ്ങനെ ലേല പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടു എന്നതിന്റെ ഉത്തരവും അതിലുണ്ട്.

പ്രതീക്ഷ കൈവിടാതെ ശ്രീശാന്ത്

ഐപിഎൽ ലേലത്തിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടതിനു പിന്നാലെ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ ലൈവിലെത്തിയ ശ്രീശാന്ത് വ്യക്തമാക്കിയത് പ്രതീക്ഷകൾ അവസാനിച്ചിട്ടില്ല എന്നുതന്നെയായിരുന്നു. ‘ഐപിഎല്ലിൽ വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ എട്ടു കൊല്ലം കാത്തിരിക്കാമെങ്കിൽ ഇനിയും കാത്തിരിക്കാനാകും. 38 വയസ്സേ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഐപിഎലിൽ കളിക്കാൻ വിധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത സീസണിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തതിൽ നിശ്ചയമായും ഉണ്ടാകും. തോറ്റുകൊടുക്കാൻ തയാറല്ല. ആരുടെയും സഹതാപവും വേണ്ട. പക്ഷേ എല്ലാവരുടെയും പിന്തുണ തുടരണം. ഇനിയും കഠിനമായി പ്രയത്നിക്കും. മുന്നിൽ മാതൃകയായി ഒട്ടേറെ സൂപ്പർസ്റ്റാറുകളുണ്ട്. ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ വഴിക്കു വരില്ലെന്നാണ് അവർ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ശ്വാസമുള്ളിടത്തോളം കാലം തോറ്റുകൊടുക്കില്ല. ഏതെങ്കിലും ടീമിന് എന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഇനിയും അവസരമുണ്ട്. ഒരു സർപ്രൈസ് കോൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുമുണ്ട്. ക്രിസ് ഗെയ്‌ലിനു ലഭിച്ചതു പോലെ ഒരവസരമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.’-ശ്രീശാന്ത് പറഞ്ഞു.

ഇതിനു പിന്നാലെ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ മറ്റൊരു പോസ്റ്റും ശ്രീശാന്തിന്റേതായി വന്നു–‘ചെന്നായ്ക്കൂട്ടത്തിലേക്ക് എന്നെയെറിഞ്ഞോളൂ, ഞാൻ തിരിച്ചു വരും, അവയെത്തന്നെ നയിച്ചുകൊണ്ട്...’ എന്നായിരുന്നു ‘റോക്ക് സ്റ്റാർ’ സിനിമയിലെ പാട്ടിന്റെ അകമ്പടിയോടെയുള്ള വിഡിയോ പോസ്റ്റ്.

അടഞ്ഞ വാതിൽ

വിൻഡീസ് സൂപ്പർ താരം ക്രിസ് ഗെയിലിനു ലഭിച്ചതു പോലൊരു അവസരത്തിനായിട്ടാണു ശ്രീശാന്ത് കാത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിലും നിലവിലെ ഐപിഎൽ നിയമ പ്രകാരം അതിനു സാധ്യതയില്ല. ഒരു ഐപിഎൽ ടീമിൽ 18 മുതൽ 25 വരെ കളിക്കാർ ആകാമെന്നാണു നിയമം. ഇതിൽ വിദേശ കളിക്കാർ പരമാവധി എട്ട്. ടീമുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും കളിക്കാർ പരുക്കു മൂലമോ മറ്റു കാരണങ്ങളാലോ ഒഴിവായാൽ ലേല പട്ടികയിൽ നിന്ന് അതുവരെ ആരും എടുക്കാത്ത കളിക്കാരനെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ടീമിന് അവസരമുണ്ട്.

2011ലെ ഐപിഎൽ ലേലത്തിൽ ആരും വിളിച്ചെടുക്കാതിരുന്ന ക്രിസ് ഗെയിലിലെ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂരുവിന്റെ ഒരു കളിക്കാരനു പരുക്കു പറ്റിയതിനു പകരമായാണ് ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. ഐപിഎൽ ലേല പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട താരമെന്ന നിലയിലായിരുന്നു ഗെയ്‌ലിന് ആ രണ്ടാം അവസരം ലഭിച്ചത്. പക്ഷേ ഈ സീസണിലെ ലേല പട്ടികയിൽ നിന്ന് പുറത്തായതോടെ ശ്രീശാന്തിനു മുന്നിൽ ഇത്തരം സാധ്യത കൂടിയാണ് അടയുന്നത്.

English Summary: Why S Sreesanth Failed to Make it to The Final List of IPL Auction 2021?