ബാറ്റിങ്ങിനിടയിൽ ഉറങ്ങിയതല്ല, രഹാനെ ‘ധ്യാന’ത്തിൽ ആയിരുന്നു; ചിത്രങ്ങൾ വൈറൽ

ചെന്നൈ∙ കളിക്കളത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനത്തിനൊപ്പം ഭാഗ്യവും നിർണായകമാണ്. ഏതു കായിക ഇനമാണെങ്കിലും അത് അങ്ങനെ തന്നെ. ക്രിക്കറ്റിൽ, നിരവധിപേർ ‘ഭാഗ്യം’ തുണയ്ക്കുന്നതിനായി ഒട്ടനവധി പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയ കഥകളുണ്ട്. ഓസ്ട്രേലിയൻ ബാറ്റ്സ്മാൻ സ്റ്റീവ് വോ കളത്തിലിറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ചുവന്ന തുണിക്കഷണം പോക്കറ്റിലിട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇറങ്ങിയിരുന്നത്. ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസം സച്ചിൻ തെൽഡുൽക്കറിന്, ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങുമ്പോൾ ഇടത് കാലിൽ ആദ്യം പാഡണിയണം എന്നതു നിർബന്ധമായിരുന്നു.

മുൻ ഇന്ത്യൻ നായകൻ സൗരവ് ഗംംഗുലിയാകട്ടെ തന്റെ ക്രിക്കറ്റ് ഗുരുവിന്റെ ചിത്രം പോക്കറ്റിലിട്ടാണ് കളിച്ചിരുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ നിരവധി കഥകൾ ക്രിക്കറ്റ് പിന്നാമ്പുറങ്ങളിൽ പറഞ്ഞുകേൾക്കാറുണ്ട്. ‘ഭാഗ്യപരീക്ഷണ’മല്ലെങ്കിലും ഇന്ത്യയുടെ ടെസ്റ്റ് ടീം വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ അജിൻക്യ രഹാനയുടെ പേരും ഇപ്പോൾ ഈ പട്ടികയിലേക്ക് ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. ബാറ്റിങ്ങിനിടയിലെ ‘ധ്യാനം’ ആണ് രഹാനെയെ ഈ വിചിത്ര ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്.

ബാറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുൻ‌പും ബാറ്റിങ്ങിന്റെ ഇടവേളകളിലും ചെറിയ രീതിയിൽ ധ്യാനിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തുന്നയാളാണ് രഹാനെ. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ രണ്ടാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ ഇതിന്റെ തെളിവ് പുറത്താകുകയും ചെയ്തു. ക്രിക്കറ്റ് മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ, ഭാരത് സുന്ദരേശനാണ് രഹാനെ ധ്യാനിക്കുന്നതിന്റെ 2 ചിത്രങ്ങൾ ട്വിറ്ററിൽ പങ്കുവച്ചത്.

ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് രഹാനെ ഇരിക്കുന്നതും, ബാറ്റിങ്ങിനിടയിൽ കണ്ണടച്ചു നിൽക്കുന്നതിന്റെയും ചിത്രങ്ങളാണ് ഭാരത് പങ്കുവച്ചത്. ഇതു നിരവധി പേർ ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഓസ്ട്രേലിയ്ക്കെതിരായ രണ്ടാം ടെസ്റ്റിലെ സെഞ്ചുറിക്കുശേഷം മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കാൻ സാധിക്കാതിരുന്ന രഹാനെ, അർധസെഞ്ചുറി തികച്ചശേഷമാണ് പുറത്തായത്. 149 പന്തിൽനിന്ന് 67 റൺസെടുത്ത രഹാനയെ മൊയീൻ അലിയാണ് പുറത്താക്കിയത്.

English Summary: Ajinkya Rahane briefly meditates on the field on Day 1; picture goes viral