മൊയീൻ അലിയുടെ സ്പിൻ കെണിയിൽ ‘കുറ്റി’ തെറിച്ചു; അന്തംവിട്ട് കോലി! – വിഡിയോ

ചെന്നൈ∙ വിരാട് കോലിയുടെ മുഖഭാവത്തിൽ എല്ലാമുണ്ടായിരുന്നു! മൊയീൻ അലിയുടെ പന്തിൽ ‘കുറ്റി’ തെറിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ അക്ഷരാർഥത്തിൽ സ്തബ്ധനായി പോയി. ഏറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം കാണികളുടെ ആരവം ഉയർന്ന ക്രിക്കറ്റ് ഗാലറി ഒരു നിമിഷം നിശ്ബദമായി. ചെന്നൈയിലെ ചെപ്പോക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ രണ്ടാം ടെസ്റ്റിൽ, ഇന്ത്യൻ ഇന്നിങ്സിന്റെ 22ാം ഓവറിലാണ് കോലി മൊയീൻ അലിയുടെ പന്തിൽ ക്ലീൻ ബൗൾഡായത്.

വിക്കറ്റ് വീണശേഷവും ഗ്രൗണ്ടിൽ കുറച്ചുനേരം കോലി ‘അന്തംവിട്ടു’ നിന്നു. എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലാകാതിരുന്ന ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ, മറുവശത്തുനിന്ന രോഹിത്തിനോട് സംഭവിച്ചകാര്യം ചോദിക്കുന്നുമുണ്ട്. അപ്പോഴേയ്ക്ക് ഇംഗ്ലണ്ട് താരങ്ങളുടെ ആഹ്ലാദപ്രകടനം അവസാനിക്കാറായിരുന്നു. ഇതിന്റെ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ നിരവധിപേർ പങ്കുവച്ചു.

ശുഭ്മാൻ ഗില്ലും ചേതേശ്വർ പൂജാരയും പുറത്തായി, ഇന്ത്യൻ സ്കോർ 2ന് 85 എന്നനിലയിൽ നിന്നപ്പോഴാണ് കോലി ക്രീസിലെത്തുന്നത്. വീണ്ടുമൊരു ബാറ്റിങ് തകർച്ച ഭീഷണി നേരിട്ട ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ ക്യാപ്റ്റൻ തോളിലേറ്റുമെന്ന് ആരാധകരെല്ലാം വിശ്വസിച്ചു. കോലി ക്രീസിലെത്തിയപ്പോൾ തന്നെ ഗാലറിയിൽ കാണികൾ ആവേശത്തിലായിരുന്നു.

പക്ഷേ, ഇന്ത്യൻ ക്യപ്റ്റന്റെ മനോഹര ഇന്നിങ്സ് പ്രതീക്ഷിച്ച അവരെ നിരാശരാക്കി അഞ്ച് പന്തുകൾ നേരിട്ട കോലി, സംപൂജ്യനായാണ് പവലിനയിലേക്ക് മടങ്ങിയത്. 2019 നവംബറിനു ശേഷം കോലി ഇതുവരെ സെഞ്ചുറി നേടിയിട്ടില്ല. സ്പിന്നർ മൊയീൻ അലിയാണ് കോലിയുടെ വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയെന്നതും അവരുടെ ചങ്കിടിപ്പ് വർധിപ്പിച്ചു. ചെന്നൈയിലെ സ്പിൻ കെണിയിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി ഇന്ത്യ കറങ്ങി വീഴുമോയെന്ന് അവർ ഭയന്നു.

ആദ്യ ടെസ്റ്റിലെ ചുവന്ന മണ്ണു പാകിയ പിച്ചിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമായി പുതിയ പിച്ചിന് കറുത്ത മണ്ണിന്റെ മേമ്പൊടിയുണ്ട്. ആദ്യ ദിവസം മുതൽ പന്ത് കറങ്ങിത്തിരിയുമെന്നായിരുന്നു പ്രവചനം. ഇന്ത്യയുടെ സ്പിൻ കെണി അതേ നാണയത്തിൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് മൊയീൻ അലിയെ കളിപ്പിച്ചതും. എന്നാൽ ഓപ്പണർ രോഹിത് ശർമയുടെ സെഞ്ചുറിയുടെ ബലത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ടീം പിടിച്ചുനിൽക്കുകയായിരുന്നു.

