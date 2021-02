ധോണിയുടെ അക്കാദമി ദക്ഷിണേന്ത്യയിലേക്ക്! 3 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പരിശീലനകേന്ദ്രം

ഹൈദരാബാദ്∙ മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റൻ എം.എസ് ധോണിയുടെ, ‘എം.എസ്.ധോണി ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമി’ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലേക്കും എത്തുന്നു. അക്കാദമിയുടെ പ്രമോട്ടർമാരായ ആർക സ്‌പോർട്‌സ് മാനേജ്‌മെന്റ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ബ്രെയിനിയാക്സ് ബീയുമായി ചേർന്നാണ് ആന്ധ്രപ്രദേശ്, തെലങ്കാന, കർണാടക എന്നിവടങ്ങളിൽ മൂന്നു പുതിയ കേന്ദ്രങ്ങൾ തുറക്കാൻ തീരുമാനമായത്.

വിദ്യാർഥികൾക്ക് മികച്ച സേവനങ്ങൾ, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും പരിശീലന സൗകര്യങ്ങളും നൽകി ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾക്ക് അവരുടെ കഴിവുകൾ വളർത്താൻ സഹായിക്കുക എന്നിവയാണ് അക്കാദമിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമെന്ന് ആർക സ്പോർട്സ് മാനേജ്മെന്റ് ഡയറക്ടർ മിഹിർ ദിവാകർ പറഞ്ഞു. ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, തെലങ്കാന, കർണാടകയിൽ ബെംഗളൂരു ഒഴികെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ക്രിക്കറ്റ് കോച്ചിങ് ലഭ്യമാകും.

ആറ് വർഷം മുൻപ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച ധോണിയുടെ ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമിക്ക് നിലവിൽ, ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി 50ഉം വിദേശത്ത് മൂന്നും പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട്. 500 വിദഗ്ധ പരീശീലകരാണ് ഇവിടങ്ങളിൽ മാർഗനിർദേശം നൽകുന്നത്. ആൺകുട്ടികളും പെണ്‍കുട്ടികളുമായി പതിനായിരത്തിലധികം വിദ്യാർഥികൾ പരിശീലനം തേടുന്നു.

കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓഗസ്റ്റ് 15നാണ് ധോണി രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽനിന്ന് വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഏകദിന, ട്വന്റി20 ലോകകപ്പുകൾ ഇന്ത്യയ്ക്കായി നേടിക്കൊടുത്ത ക്യാപ്റ്റനാണ് ധോണി, ഐപിഎല്ലിൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് ക്യാപ്റ്റനാണ് ധോണി.

English Summary: MS Dhoni Cricket Academy to open in three more states