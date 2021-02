ജന്മദിനം, വിവാഹവാർഷികം, വലന്റൈൻസ് ഡേ; രോഹിത്തിന് ഒരു സെഞ്ചുറി നിർബന്ധാ!

ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിന് ചേർന്ന ബാറ്റ്സ്മാനല്ലെന്ന വിമർശനത്തിനുള്ള മറുപടി– ചെപ്പോക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ രണ്ടാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യൻ ബാറ്റ്സ്മാൻ രോഹിത് ശർമയുടെ സെഞ്ചുറി അതായിരുന്നു. ആദ്യ ടെസ്റ്റിലെ രണ്ട് ഇന്നിങ്സിലും പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും രോഹിത് എക്കാലവും ടീമിന്റെ അവിഭാജ്യഘടകമാണെന്നതിന്റെ സൂചനയായിരുന്നു ചെന്നൈയിലെ കത്തുന്ന സൂര്യനു കീഴിൽ ഉദിച്ച ഈ മനോഹര സെഞ്ചുറി.

ആദ്യ സെഷനിൽ ഏകദിനശൈലിയിൽ ബാറ്റുവീശിയ രോഹിത്, 47 പന്തിൽനിന്നാണ് അർധസെഞ്ചുറി തികച്ചത്. നിലയുറപ്പിച്ചശേഷം ഗിയർ മാറ്റിയ ‘ഹിറ്റ്മാൻ’ 130 പന്തിൽനിന്ന് സെഞ്ചുറിയും 208 പന്തിൽ 150 റൺസും പിന്നിട്ടു. സെഞ്ചുറി അടിച്ചാൽ പിന്നെ ഡബിൾ സെഞ്ചുറി ശീലമാക്കിയ രോഹിത്തിനെ പക്ഷേ 161 റൺസിൽനിൽക്കെ ജാക്ക് ലീച്ചാണ് പുറത്താക്കിയത്. ആകെ നേരിട്ട പന്തുകൾ 231.

ഈ കലണ്ടർ വർഷത്തെ ആദ്യ സെഞ്ചുറിയാണ് രോഹിത് ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ കുറിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരിക്കൽ പോലും സ്കോർ മൂന്നക്കം കടത്താൻ താരത്തിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ്പിലെ തന്റെ നാലാം സെഞ്ചുറിയുമാണ് രോഹിത് കുറിച്ചത്. അതിനിടെ, രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ എല്ലാ ഫോർമാറ്റുകളിലുമായി സ്വന്തം നാട്ടിൽ 200 സിക്സർ തികയ്ക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ ബാറ്റ്സ്മാൻ എന്ന ബഹുമതിയും രോഹിത് സ്വന്തമാക്കി.

അതേസമയം, ‘വലന്റൈൻ’ സെഞ്ചുറി എന്നപേരിലാണ് രോഹിത് ശർമയുടെ സെഞ്ചുറി സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ ആഘോഷിച്ചത്. വലന്റൈൻസ് ഡേയായ ഫെബ്രുവരി 14ന്റെ തലേന്നാളായിരുന്നു ഭാര്യ റിഥികയെ ഗാലറി സാക്ഷിയാക്കി രോഹിത്തിന്റെ ഏഴാം ടെസ്റ്റ് സെഞ്ചുറി. ഇതാദ്യമായല്ല, ‘വിശേഷ’ദിവസങ്ങളിൽ രോഹിത്തിന്റെ സെഞ്ചുറി ആഘോഷവും സമ്മാനവും. സമൂഹമാധ്യമത്തിലെ ആഘോഷത്തിന് കാരണവും അതുതന്നെ.

രോഹിത്തിന്റെ മറ്റു ‘വിശേഷ’ സെഞ്ചുറികൾ

∙ 2017 ഡിസംബർ 13 (രോഹിത്തിന്റെ റിഥികയുടേയും വിവാഹവാർഷികദിനം)– ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരായ ഏകദിനത്തിൽ 208*

∙ 2017 ഡിസംബർ 22 (റിഥികയുടെ ജന്മദിനം– ഡിസംബർ 21)– ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരായ ട്വന്റി20യിൽ 118

∙ 2018 ഫെബ്രുവരി 13 (വലന്റൈൻസ് ഡേ– ഫെബ്രുവരി 14) – ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ ഏകദിനത്തിൽ 115

