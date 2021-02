അലിഭായ് വലിമൈ അപ്ഡേറ്റ് ഉണ്ടോ? കാര്യം മനസ്സിലാകാതെ കൈവീശി മൊയീൻ അലി– വിഡിയോ

ചെന്നൈ∙ ഇംഗ്ലണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് താരം മൊയീൻ അലി നീണ്ട അവധിക്കു ശേഷമാണ് വീണ്ടും ഇംഗ്ലിഷ് ടെസ്റ്റ് ടീമിലേക്കു തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരായ രണ്ടാം ടെസ്റ്റിൽ താരം കളിക്കുന്നുണ്ട്. 2019 ഓഗസ്റ്റിൽ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരെയായിരുന്നു അതിനു മുൻപ് താരം കളിച്ചത്. ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരായ ആദ്യ ടെസ്റ്റിലും മൊയീൻ അലിക്ക് അവസരം ലഭിച്ചില്ല. ചെപ്പോക്കിലെ രണ്ടാം ടെസ്റ്റിലെ കളിക്കിടെ ആരാധകര്‍ മൊയീൻ അലിയോടു സിനിമാ വിശേഷങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ദൃശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നത്.



ഫീൽഡ് ചെയ്യുന്നതിനിടെ മൊയീൻ അലിയോട് തമിഴ് സൂപ്പർ താരം അജിത്തിന്റെ പുതിയ സിനിമയായ ‘വലിമൈ’യെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അപ്ഡേറ്റ് ഉണ്ടോയെന്നാണ് ‘തല അജിത് ആരാധകരുടെ ചോദ്യം’. കാര്യം മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും മൊയീൻ അലി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ആരാധകര്‍ക്കു നേരെ കയ്യുയർ‌ത്തുന്നതു കാണാം.



ആദ്യ ദിനം ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിയെ മൊയീൻ അലി പുറത്താക്കിയിരുന്നു. അലിയുടെ പന്തില്‍ ബോൾഡായ കോലി എന്താണു സംഭവിച്ചതെന്നറിയാതെ നോക്കിനിന്നു പോയതും കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വാർത്തയായിരുന്നു. അജിൻക്യ രഹാനെയെയും ബോൾഡാക്കിയ താരം നാലു വിക്കറ്റുകളാണ് ആദ്യ ഇന്നിങ്സിൽ സ്വന്തമാക്കിയത്.



English Summary: Fans ask Moeen Ali for updates on Ajith’s upcoming movie Valimai, video goes viral