ക്രിക്കറ്റിൽ ടീം ഇന്ത്യ ഏറ്റവും മുകളിൽ; ലോകത്തിൽ ഒന്നാമത്: പുകഴ്ത്തി ഇമ്രാൻ ഖാൻ

ഇസ്‍ലാമബാദ്∙ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ വളർച്ചയെ പുകഴ്ത്തി പാക്കിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാൻ. ഇന്ത്യയെപ്പോലെ ക്രിക്കറ്റിലെ അടിസ്ഥാന വികസനത്തിന് പ്രധാന്യം നൽകിയാൽ പാക്കിസ്ഥാനും വളരാൻ സാധിക്കുമെന്നും ഇമ്രാൻ ഖാൻ ഒരു സ്വകാര്യപരിപാടിയിൽ പ്രതികരിച്ചു. പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ കൂടിയായ ഇമ്രാൻ ഖാൻ പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡിന്റെ ഭരണ നേതൃത്വത്തിലുമുണ്ട്.

ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ഇപ്പോൾ ലോകത്ത് ഏറ്റവും മുകളിലാണ്. പക്ഷേ പാക്കിസ്ഥാന് ഇന്ത്യയേക്കാള്‍ മികവുണ്ട്. നമുക്ക് കൂടുതൽ കഴിവുണ്ട്, പക്ഷേ ഘടനയിലെ മാറ്റമാണ് ഇന്ത്യയെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ടീമാക്കി മാറ്റിയത്. അതിനു സമയമെടുക്കുമായിരിക്കും. എന്നാൽ പാക്കിസ്ഥാൻ ടീം അങ്ങനെയാകുമെന്ന് എനിക്ക് ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട്– ഇമ്രാൻ ഖാൻ വ്യക്തമാക്കി. പാക്കിസ്ഥാന്റെ ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കാറില്ലെന്നും പാക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റിലെ നിലവിലെ അവസ്ഥയിൽ വിശ്വാസമുണ്ട്. കാര്യങ്ങൾ താമസിയാതെ മാറുമെന്നും ഇമ്രാൻ പ്രതികരിച്ചു. 2018ൽ പാക്കിസ്ഥാനിലെ ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റ് ഘടനയിൽ പാക്ക് ബോർഡ് വലിയ പരിഷ്കാരം നടപ്പാക്കിയിരുന്നു. 16 പ്രാദേശിക ടീമുകളുണ്ടായിരുന്ന ആഭ്യന്തര ലീഗ് ബോർഡ് വെട്ടിച്ചുരുക്കി. എട്ട് പ്രവിശ്യാ ടീമുകൾ മാത്രം മതിയെന്നായിരുന്നു തീരുമാനം. ആഭ്യന്തരതലത്തിൽ ക്രിക്കറ്റ് കൂടുതൽ വാശിയേറിയതാക്കാനാണു തീരുമാനമെന്നായിരുന്നു പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡിന്റെ വിശദീകരണം.



കുറച്ചു വർഷങ്ങളായി ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമുണ്ടാക്കിയ നേട്ടങ്ങൾ ആരെയും അമ്പരപ്പിക്കുന്നതാണ്. സുരക്ഷാ ഭീഷണികൾ കാരണം പാക്കിസ്ഥാന്‍ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ പിന്നോട്ടുപോയി. ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വാശിയേറിയ ഇന്ത്യ–പാക്ക് ടൂർണമെന്റുകള്‍ നടന്നിട്ട് വർഷങ്ങളായി. നിലവിൽ ഐസിസി ടൂർണമെന്റുകളിൽ മാത്രമാണ് ഇരു ടീമുകളും ഏറ്റുമുട്ടുന്നത്.



