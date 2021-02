ന്യൂഡൽഹി∙ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് (ഐപിഎൽ) 14–ാം സീസണിനു മുന്നോടിയായുള്ള താരലേലം ഇന്ന് ചെന്നൈയിൽ നടക്കാനിരിക്കെ, റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂർ ഇത്തവണ ഓസ്ട്രേലിയൻ താരം ഗ്ലെൻ മാക്സ്‍വെലിനെ സ്വന്തമാക്കണമെന്ന അഭിപ്രായവുമായി മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം ഗൗതം ഗംഭീർ രംഗത്ത്. ആർസിബി നിരയിൽ മിക്കപ്പോഴും കടുത്ത സമ്മർദ്ദം നേരിടുന്ന വിരാട് കോലി, എബി ഡിവില്ലിയേഴ്സ് സഖ്യത്തെ സഹായിക്കാൻ മാക്സ്‍വെലിനെ ഇക്കുറി ടീമിലെടുക്കണമെന്നാണ് ഗംഭീറിന്റെ ‘ഉപദേശം’.

കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ തീർത്തും മോശം പ്രകടനത്തെ തുടർന്ന് പഞ്ചാബ് കിങ്സ് (കിങ്സ് ഇലവൻ പഞ്ചാബ്) ഇത്തവണ റിലീസ് ചെയ്ത താരമാണ് മാക്സ്‍വെൽ. ആർസിബിയുടെ ബാറ്റിങ് പ്രതീക്ഷ ഏറെക്കുറെ പൂർണമായും വിരാട് കോലി – എബി ഡിവില്ലിയേഴ്സ് സഖ്യത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയായതിനാൽ, അവരുടെ മേലുള്ള സമ്മർദ്ദമയയ്ക്കാൻ മാക്സ്‍വെലിന്റെ വരവിന് കഴിയുമെന്നാണ് ഗംഭീറിന്റെ നിരീക്ഷണം.

‘ഇത്തവണ ആർസിബി മാക്സ്‍വെലിനെ ടീമിലെത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമെന്നാണ് എന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ. കാരണം, അവർക്ക് വിരാട് കോലി, ഡിവില്ലിയേഴ്സ് എന്നിവരുടെ സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇക്കുറി ദേവ്ദത്ത് പടിക്കലിനൊപ്പം വിരാട് കോലി ഇന്നിങ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമെന്നും ഞാൻ കരുതുന്നു’ – ഗംഭീർ പറഞ്ഞു.

‘ദേവ്ദത്ത് പടിക്കൽ – വിരാട് കോലി ഓപ്പണിങ് സഖ്യത്തിനു പിന്നാലെ വൺഡൗണായി ഡിവില്ലിയേഴ്സ് വരും. ഇവർക്കു ശേഷമുള്ള താരങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വമ്പൻ ഷോട്ടുകൾ കളിക്കാൻ പ്രാപ്തനായ ഒരു താരം അത്യാവശ്യമാണ്. അത് മാക്സ്‌വെൽ ആയാൽ നല്ലത്. ഫ്ലാറ്റ് വിക്കറ്റും താരതമ്യേന ചെറിയ ബൗണ്ടറികളുമുള്ള ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയം മാക്സ്‍വെല്ലിന്റെ ശൈലിക്ക് തീർച്ചയായും യോജിച്ചതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ആ റോൾ ഭംഗിയാക്കാൻ കഴിയും’ – ഗംഭീർ പറഞ്ഞു.



