ഓസീസ് ജഴ്സിയണിയും മുൻപ് ലേലത്തിൽ 8 കോടി; ആരാണ് റൈലി മെറിഡത്ത്?

Name - Riley Meredith... Price - Rs. 8 crore... ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് ട്വന്റി20 ക്രിക്കറ്റ് പുതിയ സീസൺ താരലേലത്തിൽ സർപ്രൈസ് വില ലഭിച്ചയാളുടെ പേരുതന്നെ പറയാൻ എന്തു പ്രയാസം. കേട്ടവർ കേട്ടവർ, പല രീതിയിൽ, ശൈലിയിൽ പേരു പറഞ്ഞുനോക്കി. റിലേ മെറിഡിത്ത്.... റിലി മെറിഡിത്ത്... റിലൈ മെറെഡിത്ത്.... റൈലേ മിയർഡിത്ത്... ഇതെല്ലാം കേട്ട് ശരിക്കുള്ള ഉച്ചാരണം തേടിപ്പോയവർ ഞെട്ടി. റൈലി മെറിഡത്ത് എന്നാണത്രെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ പേരു പറയേണ്ടത്. ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ഭാവിതാരമെന്നു സാക്ഷാൽ ഷെയ്ൻ വോൺ വാഴ്ത്തിയ (ഇപ്പോഴും വാഴ്ത്തുന്ന) ഇരുപത്തിനാലുകാരൻ റൈലി മെറിഡത്ത് പേസ് ബോളിങ്ങിൽ വെറും പുലിയല്ല, പുപ്പുലിയാണ്.

ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കായി മെറിഡത്ത് രാജ്യാന്തര അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കാൻ പോകുന്നതേയുള്ളൂ. ന്യൂസീലൻഡിനെതിരെ ഉടൻ നടക്കാൻ പോകുന്ന ട്വന്റി20 പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ടീമി‍ൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മെറിഡത്ത് ദേശീയ ടീമിന്റെ മഞ്ഞക്കുപ്പായത്തിൽ അങ്കം കുറിക്കുന്നതിനു മുൻപേ ഐപിഎലിൽ പഞ്ചാബ് കിങ്സ് ടീമിന്റെ റഡാറിൽ ഇടംപിടിക്കാൻ കാരണമെന്താവും?

ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ബിഗ് ബാഷ് ട്വന്റി20 ലീഗിലെ മികച്ച പ്രകടനമാകാം പഞ്ചാബിന്റെ കണ്ണിലുടക്കിയത്. ഇക്കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ഹൊബാർട്ട് ഹരിക്കെയ്ൻസിനായി 16 വിക്കറ്റുകൾ നേടിയ മെറിഡത്ത് ഒരോവറിൽ വിട്ടുകൊടുത്തത് ശരാശരി 7.82 റൺസ് മാത്രം. പവർപ്ലേയിൽ പന്തെറിയുന്ന പേസ് ബോളർമാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മികച്ച ഇക്കോണമി. ഡെത്ത് ഓവറുകളിലും പന്ത് കൈവിട്ടുപോയില്ല. ആ പ്രകടനത്തിന് അംഗീകാരമെന്നോണം കിവീസ് പര്യടനത്തിനുള്ള ടീമിലേക്കു ക്ഷണം. പിന്നാലെ, ഐപിഎലിൽ പഞ്ചാബ് ലോട്ടറിയും.

ഐപിഎലിൽ കളിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം കഴിഞ്ഞ വർഷംതന്നെ താരം പ്രകടിപ്പിച്ചതാണ്. പക്ഷേ, ആരുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടില്ല. 2017ൽ പാക്കിസ്ഥാനെതിരെ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ബോർഡ് ഇലവനിലായിരുന്നു സീനിയർ പ്രഫഷനൽ അരങ്ങേറ്റം. അതേവർഷം ടാസ്മാനിയയ്ക്കായി ആഭ്യന്തര സീസണിലും കളിച്ചു. തൊട്ടടുത്ത വർഷം ഷെഫീൽഡ് ഷീൽഡി‍ൽ ടാസ്മാനിയയ്ക്കായി തിളങ്ങി. 27 വിക്കറ്റ്. ബിഗ് ബാഷ് സെമിയിലെത്തിയ ഹൊബാർട്ട് ഹരിക്കെയ്ൻസിനായി 16 വിക്കറ്റും. അടുത്ത സീസണിൽ പരുക്കേറ്റെങ്കിലും കരുത്തോടെ തിരിച്ചെത്തി.

കോവിഡ് ലോക്‌‍ഡൗണിൽ വീട്ടിൽ കുടുങ്ങിയപ്പോൾ മെറിഡത്ത് സമയം കണ്ടെത്തിയതു മീശ പിരിക്കാനാണ്. കടുകട്ടി മീശകൊണ്ട് ആരാധകരെ ത്രസിപ്പിച്ച മുൻ ഓസ്ട്രേലിയൻ താരങ്ങളായ മെർവ് ഹ്യൂസിന്റെയും ഡേവിഡ് ബൂണിന്റെയും വഴിയിൽ മീശ വളർത്തിയ മെറിഡത്ത് ആ മീശയും പിരിച്ചുകൊണ്ട് ഐപിഎലിനായി ഇന്ത്യയിലേക്കു വരുമോ? കാത്തിരിക്കാം...

