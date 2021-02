അഹമ്മദാബാദ്∙ ‘പന്തു കറക്കിയെറിയുന്ന ഒരാൾ മാത്രമാണ് അക്ഷർ പട്ടേൽ. ഫ്ലൈറ്റില്ലാതെ എറിയുന്നതുകൊണ്ട് അക്ഷറിന്റെ പന്തുകളുടെ ഗതി എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ടെസ്റ്റിൽ സ്പിന്നറായി അയാളെ പരിഗണിക്കാനാവില്ല’ – മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ സുനിൽ ഗാവസ്കറിന്റെ 2015ലെ ഈ വാക്കുകൾ ക്ലീൻ ബോൾഡാക്കാൻ ഇടംകൈ സ്പിന്നർ അക്ഷർ പട്ടേലിന് 6 വർഷം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു. ഒന്നരയാഴ്ച മുൻപു ചെപ്പോക്കിലെ അരങ്ങേറ്റ ടെസ്റ്റിൽ 2–ാം ഇന്നിങ്സിലെ 5 വിക്കറ്റ് നേട്ടമുൾപ്പെടെ ആകെ 7 വിക്കറ്റ്. സ്വന്തം നാട്ടിലെ 2–ാം ടെസ്റ്റിൽ ആദ്യ ഇന്നിങ്സിൽ 6 വിക്കറ്റ്.

അഹമ്മദാബാദിൽനിന്ന് 60 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള നദിയാദാണ് അക്ഷറിന്റെ ജൻമനാട്. 12–ാം വയസ്സിൽ അക്ഷറിനെ പിതാവ് രാജേഷ്ബായ് ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമിയിൽ ചേർത്തു. ടെന്നിസ് ബോൾ ക്രിക്കറ്റിൽ വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റ്സ്മാനായതോടെ ‘നദിയാദിന്റെ ജയസൂര്യ’ എന്ന പേരും വീണു. ബാറ്റിങ്ങിനു പുറമേ ബോളിങ്ങിലും മികവു തെളിയിക്കാൻ നടത്തിയ ശ്രമം ഫലം കണ്ടു.

ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കരിയറിലെ 2–ാം മത്സരത്തിൽ ഗുജറാത്തിനായി ഡൽഹിയുടെ 6 വിക്കറ്റെടുത്തോടെ ‘നോട്ടപ്പുള്ളി’യായി. 2013ൽ ബോളിങ് ഓൾറൗണ്ടറായി ഐപിഎൽ ടീമായ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിൽ. പിന്നീട് 5 വർഷം രാജസ്ഥാനിൽ. ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ. ഐസിസി അണ്ടർ 23 എമേർജിങ് കപ്പിലെ പ്രകടനത്തിലൂടെ ഇന്ത്യൻ ടീമിലേക്കു വിളിയെത്തി.

2014ൽ ബംഗ്ലദേശിനെതിരെ ഏകദിന അരങ്ങേറ്റം. 2015ൽ ട്വന്റി20 ടീമിൽ. പക്ഷേ, രവീന്ദ്ര ജഡേജയ്ക്കു പരുക്കു പറ്റേണ്ടിവന്നു ഇന്ത്യൻ ടെസ്റ്റ് ടീമിന്റെ വാതിൽ തുറക്കാൻ. കിട്ടിയ അവസരം 100% മുതലാക്കി അക്ഷർ വരവറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു.

